Светлана Нерадовская

30 минут решают всё: когда обычная ходьба начинает сжигать жир и работать как тренировка

Прогулка сжигает жир при темпе около 5 км/ч — Clara
Спорт

Прогулка может стать полноценной заменой спортзалу, но только при соблюдении определённых условий. В Испании фитнес-клубы переживают настоящий бум, и абонемент в зал остаётся одним из самых популярных новогодних обещаний.

Прогулка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Прогулка

При этом многие по-прежнему избегают тренажёров из-за нехватки мотивации, страхов или банального нежелания заниматься в зале. Об этом сообщает издание Clara.

Почему прогулки стали альтернативой спортзалу

В последние месяцы ходьба всё чаще рассматривается как реальная форма физической активности, а не просто способ передвижения. Такой формат движения помогает укреплять сердце и лёгкие, способствует контролю веса за счёт сжигания жира и улучшает кровообращение. Регулярные прогулки положительно влияют на состояние костей и мышц, а также снижают риск развития хронических заболеваний.

В отличие от занятий в спортзале, ходьба не требует абонемента, специальной экипировки или сложного инвентаря. Это делает её доступной практически для всех — от молодых людей до пожилых.

Дополнительные плюсы для здоровья

Польза от регулярных прогулок выходит далеко за рамки базовой физической активности. Они помогают снизить уровень стресса и поддерживают эмоциональное равновесие. Улучшается настроение, память и качество сна, а также замедляются возрастные изменения в работе мозга.

Кроме того, ходьба способствует нормализации работы кишечника, помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск развития диабета. Прогулки на свежем воздухе повышают уровень витамина D, уменьшают отёчность и положительно сказываются на сердечно-дыхательной системе. Отдельного внимания заслуживает и улучшение осанки, особенно при регулярной практике.

Кому подойдёт такой формат активности

Ходьба относится к умеренной физической нагрузке и подходит большинству людей независимо от возраста и уровня подготовки. Её легко встроить в повседневный график: по дороге на работу, во время вечернего отдыха или в выходные дни. Это особенно актуально для тех, кто не готов к интенсивным тренировкам или только начинает заботиться о своём здоровье.

Однако польза прогулок напрямую зависит от того, как именно они выполняются.

При каких условиях прогулка действительно эффективна

Как подчёркивает диетолог и тренер Бланка Помбал, важно соблюдать конкретные параметры.

"Чтобы прогулка приносила реальную пользу, она должна длиться не менее 30 минут без остановок и проходить в стабильном темпе", — объясняет диетолог и тренер Бланка Помбал в интервью изданию Clara.

Речь идёт о скорости примерно 5 км/ч — это активная, но комфортная ходьба, при которой учащается дыхание, но сохраняется возможность разговаривать без одышки.

Плюсы и минусы прогулок вместо спортзала

Такой формат активности имеет свои сильные и слабые стороны.

К преимуществам относятся:

  • доступность и отсутствие затрат на оборудование;
  • минимальная нагрузка на суставы;
  • возможность заниматься на свежем воздухе;
  • лёгкая интеграция в повседневную жизнь.

Среди недостатков:

  • меньшая интенсивность по сравнению с силовыми тренировками;
  • необходимость самодисциплины;
  • зависимость от погоды и условий окружающей среды.

Советы по эффективной ходьбе шаг за шагом

  1. Выберите удобную обувь с хорошей амортизацией.

  2. Планируйте маршрут так, чтобы можно было идти без остановок.

  3. Держите ровную осанку и работайте руками в ритме шага.

  4. Поддерживайте темп около 5 км/ч на протяжении минимум 30 минут.

Популярные вопросы о пользе прогулок

Можно ли похудеть, просто гуляя?

Да, при регулярных прогулках и соблюдении темпа ходьба способствует сжиганию жира и контролю веса.

Что лучше — прогулка или спортзал?

Это зависит от целей: для общего здоровья и активности прогулки подходят отлично, для набора мышечной массы — нет.

Сколько раз в неделю нужно гулять?

Оптимально — не менее 3-5 раз в неделю, чтобы эффект был стабильным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
