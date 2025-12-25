Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Время решает больше, чем кажется: утренние и вечерние тренировки дают разный результат

Утренние тренировки ускоряют метаболизм на день
Спорт

Споры о том, когда лучше тренироваться — утром или вечером — не утихают годами. Одни уверены, что ранние занятия ускоряют жиросжигание, другие считают вечер идеальным временем для силы и рекордов. Наука действительно находит различия, но всё не так однозначно. Об этом сообщает дзен-канал "Спорт и здоровье".

Cпортбра
Фото: unsplash.com by bruce mars is licensed under Free to use under the Unsplash License
Cпортбра

Как время суток влияет на эффективность тренировок

Организм живёт по циркадным ритмам: гормоны, температура тела, уровень энергии меняются в течение дня. Эти колебания напрямую отражаются на том, как мы переносим нагрузку, восстанавливаемся и показываем результат.

Утренние тренировки: старт для дисциплины и контроля веса

Занятия с раннего утра чаще выбирают те, кто хочет встроить спорт в стабильный режим. В первой половине дня выше уровень кортизола и адреналина, что способствует активному использованию жировых запасов. Кроме того, тренировка задаёт тон всему дню и повышает общую активность.

При этом утром температура тела ниже, суставы и связки менее эластичны. Без качественной разминки возрастает риск травм, а силовые показатели обычно уступают вечерним значениям, из-за чего утренние тренировки становятся испытанием для неподготовленного организма.

Вечерние тренировки: максимум силы и выносливости

Во второй половине дня тело физиологически готово к нагрузкам. Температура мышц выше, гибкость лучше, а показатели силы и выносливости достигают пика. Это делает вечер популярным временем для работы с весами, интервальных тренировок и личных рекордов.

Минус в том, что интенсивные занятия поздно вечером могут перевозбудить нервную систему и ухудшить качество сна, особенно если не выстроен вечерний режим восстановления. Кроме того, после рабочего дня сложнее сохранять регулярность.

Дневные тренировки: компромиссный вариант

Период с позднего утра до середины дня считается "золотой серединой". Здесь балансируются жиросжигание и силовые показатели, а организм уже достаточно проснулся. Не случайно многие соревнования и контрольные старты проходят именно днём.

Сравнение: утро или вечер — что выбрать

Если цель — снижение веса и формирование привычки, утренние тренировки часто оказываются удобнее. Для набора мышечной массы и развития силы вечер даёт больше физиологических преимуществ. Дневные занятия подойдут тем, у кого гибкий график и ориентация на универсальный результат.

Как выбрать своё время

  1. Оцените, когда у вас больше энергии и концентрации.
  2. Соотнесите время тренировки с основной целью — жиросжигание, сила или выносливость.
  3. Следите за сном: если занятия мешают засыпанию, смещайте их раньше.
  4. Помните, что регулярность важнее идеального времени.

Популярные вопросы о времени тренировок

Правда ли, что утром жир сжигается быстрее?

Утром действительно активнее используются жировые запасы, но итоговый результат зависит от общего баланса калорий.

Можно ли набирать мышечную массу утром?

Да, но большинству людей вечером легче работать с большими весами.

Что важнее — время или системность?

Системность. Тренировки в "неидеальное" время дадут больше пользы, чем редкие занятия в "лучшем".

Нужно ли менять время тренировок со временем?

Иногда да — при смене целей, графика или уровня нагрузки.

Выбор между утром и вечером — это не строгая формула, а настройка под себя. Лучшее время для тренировки — то, в которое вы готовы заниматься регулярно и без внутреннего сопротивления.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
