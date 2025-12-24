Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

От нуля до дополнительного веса: схема прогресса в отжиманиях на брусьях без травм

Отдых между тренировками повышает силовой прогресс
Спорт

Отжимания на брусьях выглядят просто, но именно в этом упражнении многие застревают на одном уровне годами. Повторы не растут, сила стоит на месте, а добавление веса кажется недостижимым. Между тем прогресс возможен при чёткой системе и внимании к технике. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".

Тренировка на брусьях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тренировка на брусьях

Почему прогресс в отжиманиях останавливается

Чаще всего проблема не в недостатке силы, а в ошибках. Поверхностная техника, отсутствие поэтапной нагрузки и игнорирование восстановления приводят к застою. Организм адаптируется к однотипным схемам, и без изменения подхода рост прекращается — особенно в упражнениях на верхнюю часть тела.

Базовая техника: с чего всё начинается

Правильная техника — фундамент на всех этапах. В верхней точке плечи опущены и отведены назад, корпус стабилен, пресс и ягодицы напряжены. Во время опускания локти направлены назад, а не в стороны, корпус слегка наклонён вперёд. Глубина движения — до комфортного растяжения без боли в плечах. Подъём выполняется контролируемо, без рывков и полного "замка" в локтях.

Этап 1. Новичок: от нуля к первым повторениям

Если вы не можете выполнить чистые отжимания, начните с подготовки. Основу составляют негативные повторения, статические удержания и вспомогательные упражнения на грудь, трицепс и кор.

Тренируйтесь 2-3 раза в неделю с паузами не менее 48 часов. Цель этапа — выйти на 3-4 подхода по 5 технически чистых повторений. Обычно на это уходит от нескольких недель до двух месяцев.

Этап 2. Рост повторений с собственным весом

Когда базовая сила сформирована, акцент смещается на объём. Работа строится в диапазоне 70-80% от максимума, с постепенным добавлением повторений. Используются лестницы, дроп-сеты и вариации темпа.

На этом этапе важно сохранять баланс: отжимания на брусьях дополняются упражнениями на спину и корпус, поскольку именно глубокие мышцы кора отвечают за стабильность и контроль движения.

Этап 3. Сила и масса с отягощением

После уверенных 3x10-12 повторений можно подключать дополнительный вес. Прогресс строится через чередование тяжёлых и объёмных тренировок. В тяжёлые дни выполняют 4-5 подходов по 3-5 повторений, в более лёгкие — 8-12 повторений с меньшим весом.

Ключевое правило — добавлять нагрузку только после выполнения целевых повторений во всех подходах. Без этого рост силы невозможен.

Сравнение: собственный вес и отягощения

Работа с собственным весом развивает выносливость и контроль тела. Отягощения позволяют целенаправленно наращивать силу и мышечную массу. Лучший результат даёт сочетание обоих подходов в рамках одного цикла.

Как ускорить прогресс

  1. Всегда начинайте с разминки плеч и локтей.
  2. Ведите дневник тренировок.
  3. Соблюдайте паузы отдыха не менее 60-90 секунд.
  4. Останавливайтесь при болевых ощущениях в плечах.

Популярные вопросы об отжиманиях на брусьях

Как часто тренировать брусья?

Оптимально 2-3 раза в неделю с днями восстановления.

Когда можно добавлять вес?

После уверенного выполнения 10-12 повторений с собственным весом.

Почему болят плечи?

Чаще всего из-за разведения локтей и подъёма плеч к ушам.

Что важнее — техника или количество?

Техника всегда приоритетнее, иначе прогресс обернётся травмой.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье
