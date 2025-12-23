Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Быстрое похудение оборачивается расплатой: почему вес возвращается с запасом

Голодовки и детоксы приводят к гормональным сбоям — Žena
Спорт

Экстремальные диеты снова и снова возвращаются в моду, обещая быстрый результат и "новое тело" всего за несколько дней. Но за громкими заголовками и красивыми фото часто скрываются риски для здоровья и психики.

Весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Весы

Врачи предупреждают: резкое похудение почти всегда оборачивается эффектом "качелей" и разочарованием. Об этом сообщает портал Žena со ссылкой на врача Зузану Хайшманову.

Почему экстремальные диеты так притягательны

Желание быстро сбросить вес особенно усиливается перед летом или отпуском. Социальные сети создают ощущение, что идеальная фигура — вопрос недели, а не месяцев. Именно это делает краткосрочные диеты такими заманчивыми.

"Краткосрочные диеты — это крайне ограничительные режимы питания, обещающие быструю потерю веса за короткое время. Это модели питания, при которых человек значительно сокращает количество потребляемой пищи на короткий период времени, полностью исключает некоторые продукты или питается исключительно одним видом пищи", — объясняет доктор медицинских наук Зузана Хайшманова.

По словам врача, здоровый подход к снижению веса — это не временная мера, а постепенное изменение образа жизни. Именно этот момент чаще всего игнорируется, когда хочется быстрого результата.

"Потому что они обещают быстрые результаты, и это заманчиво", — кратко объясняет доктор.

Какие диеты особенно опасны

Специалисты предупреждают: любые радикальные ограничения без медицинского контроля могут иметь серьёзные последствия.

"Любая экстремальная диета без профессионального наблюдения может быть опасна и иметь серьезные последствия для здоровья", — подчёркивает Зузана Хайшманова.

К наиболее рискованным подходам относятся:

  1. Голодовки и длительные посты — могут привести к потере мышечной массы, коллапсу, проблемам с сердцем и концентрацией внимания.

  2. Кето-диета без врачебного контроля — способна перегружать печень, нарушать гормональный баланс и пищеварение.

  3. "Детоксы" и очищающие программы — часто являются маркетинговым трюком и не приносят реальной пользы организму.

Особую опасность такие диеты представляют для подростков, людей с диабетом и спортсменов.

Чем это грозит здоровью

Последствия экстремального похудения могут проявляться как быстро, так и спустя месяцы.

"В краткосрочной перспективе могут возникнуть усталость, раздражительность, головокружение, проблемы с концентрацией внимания или снижение работоспособности", — отмечает врач.

В долгосрочной перспективе риски становятся серьёзнее: замедление обмена веществ, гормональные сбои, потеря мышечной массы, прекращение менструаций, повреждение печени и почек, а также развитие расстройств пищевого поведения.

Эффект "йо-йо": почему вес возвращается

После жёстких ограничений организм переходит в режим экономии энергии.

"При длительном низком потреблении энергии организм снижает основной обмен веществ и начинает запасать энергию. После возвращения к обычному питанию вес быстро возвращается, часто с дополнительным "процентом”", — объясняет механизм врач.

Этот процесс делает экстремальные диеты не только неэффективными, но и контрпродуктивными.

Психологическая сторона проблемы

Экстремальное похудение бьёт не только по телу, но и по психике.

"Повторяющиеся неудачные попытки похудеть могут привести к потере уверенности в себе, перееданию или даже расстройствам пищевого поведения", — говорит Хайшманова.

Еда перестаёт быть источником удовольствия и превращается в источник стресса, формируя замкнутый круг ограничений и срывов.

Распространённые мифы о похудении

По словам врача, до сих пор широко распространены опасные заблуждения:

  • чем меньше ешь, тем быстрее худеешь;
  • активный спорт позволяет есть всё подряд;
  • отказ от еды после определённого времени гарантирует результат.

"Долгосрочное здоровье не достигается с помощью коротких путей", — подчёркивает специалист.

Сравнение: экстремальная диета и здоровое снижение веса

Экстремальные диеты дают быстрый, но нестабильный результат и сопровождаются рисками. Здоровый подход требует времени, но обеспечивает устойчивое снижение веса, улучшение самочувствия и снижение риска хронических заболеваний. Главное отличие — в устойчивости результата и сохранении здоровья.

Плюсы и минусы здорового подхода

Здоровое похудение не даёт мгновенного эффекта, но помогает избежать эффекта "йо-йо", поддерживает гормональный баланс и психическое состояние. Минус — необходимость терпения и регулярности, а не резких решений.

Советы шаг за шагом

  1. Делайте ставку на сбалансированное питание с овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами.

  2. Добавьте регулярную физическую активность — минимум 30 минут пять раз в неделю.

  3. Следите за качеством сна и уровнем стресса.

  4. Ограничьте алкоголь и откажитесь от курения.

  5. При необходимости быстрого снижения веса действуйте только под контролем врача.

Популярные вопросы о здоровом похудении

Почему экстремальные диеты не работают в долгосрочной перспективе?
Потому что они замедляют метаболизм и провоцируют возврат веса.

Можно ли похудеть без строгих ограничений?
Да, при постепенном изменении питания и образа жизни.

Что делать после жёсткой диеты?
Постепенно возвращаться к разнообразному питанию и обратиться за поддержкой к специалисту.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы питание здоровье похудение здоровый образ жизни
