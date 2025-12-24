Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Это движение продлевает активную жизнь: простое упражнение работает в любом возрасте

Приседания ежедневно укрепляют мышцы и улучшают работу сердца
Спорт

Одно простое движение способно заметно повлиять на самочувствие, силу и подвижность в любом возрасте. Речь идет об упражнении, которое многие недооценивают или считают "не для себя". Между тем врачи и специалисты по движению называют его базовым для здоровья и долголетия. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".

Коврик для йоги
Фото: www.pexels.com by Dmytro is licensed under Бесплатное использование
Коврик для йоги

Почему приседания считают универсальным упражнением

Приседания задействуют сразу несколько крупных мышечных групп. В работу включаются квадрицепсы, ягодичные мышцы и подколенные сухожилия, а также мышцы корпуса, отвечающие за стабилизацию. За счет этого упражнение оказывает комплексное влияние на организм.

Регулярные приседания улучшают кровообращение, поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и помогают сохранять подвижность суставов. Именно поэтому их часто рекомендуют как часть ежедневной физической активности, независимо от уровня подготовки и в рамках силовых тренировок без оборудования.

Польза приседаний для мужчин и женщин

Эффект от приседаний не ограничивается только внешним видом. Упражнение работает глубже и влияет на ключевые системы организма.

Приседания помогают:

  • укреплять мышцы ног и снижать нагрузку на коленные и тазобедренные суставы;
  • улучшать кровоток и поддерживать здоровье сердца;
  • активизировать обмен веществ и способствовать сжиганию жира;
  • развивать баланс и координацию движений;
  • поддерживать стабильность поясницы и таза.

За счет этого приседания рассматривают как элемент профилактики возрастных изменений и снижения подвижности, что особенно актуально при активном образе жизни после 50.

Как приседания связаны с долголетием

Сохранение мышечной массы — один из ключевых факторов активного долголетия. Приседания помогают замедлять потерю мышц, которая с возрастом становится естественным процессом.

Кроме того, регулярная нагрузка улучшает работу тазобедренных суставов, что особенно важно для людей старше 50-60 лет. При правильной технике упражнение остается безопасным и полезным даже в зрелом возрасте.

Правильная техника приседаний

Чтобы упражнение приносило пользу, важно соблюдать базовые принципы выполнения. Они помогают избежать перегрузки суставов и поясницы.

Основные моменты техники:

  1. Поставьте ноги на ширину плеч, носки слегка разверните наружу.
  2. Представьте, что садитесь на невидимый стул — это задает правильную траекторию.
  3. Колени движутся в направлении носков и не заваливаются внутрь.
  4. Спина остается ровной, допускается легкий наклон за счет таза.
  5. Опускайтесь до комфортной глубины, минимум — до параллели бедер с полом.
  6. Вдох выполняется при опускании, выдох — при подъеме.

Если во время движения возникает боль, это может указывать на перегрузку отдельных мышц или суставов, и нагрузку стоит скорректировать.

Облегченные варианты для начинающих

Не всем подходят классические приседания, особенно на старте или после травм. В этом случае можно использовать адаптированные варианты.

Приседания со стулом

Такой формат снижает нагрузку и помогает освоить движение:

  1. Встаньте перед устойчивым стулом.
  2. На вдохе медленно опуститесь, слегка касаясь сиденья.
  3. На выдохе поднимитесь обратно.

Начать можно с 15-20 повторений в спокойном темпе, постепенно увеличивая объем до 40-50 повторов в день.

Приседания с подгибанием ноги

Этот вариант дополнительно развивает подвижность тазобедренных суставов:

  1. Подложите мягкую опору под колено.
  2. Одну ногу выпрямите, держась руками за опору.
  3. Перенесите вес тела на рабочую ногу.
  4. Выполните несколько повторов и смените сторону.

Сравнение: приседания и другие упражнения

В отличие от изолированных упражнений, приседания задействуют сразу несколько зон и экономят время. Они не требуют оборудования и легко адаптируются под уровень подготовки.

При этом ходьба или растяжка полезны для общего тонуса, но не дают такого выраженного эффекта для силы и устойчивости суставов, как регулярные приседания.

Советы для безопасной практики

Начинайте с небольшого количества повторений и ориентируйтесь на ощущения в теле. Лучше выполнять меньше, но регулярно, чем перегружать себя в первые дни.

Полезно включать приседания в утреннюю зарядку или короткие перерывы в течение дня. Такой формат помогает выработать привычку и поддерживать активность без переутомления.

Популярные вопросы о приседаниях

Можно ли делать приседания каждый день?

Да, при правильной технике и умеренной нагрузке ежедневная практика допустима.

С какого возраста полезно начинать?

Приседания подходят практически в любом возрасте, если нет медицинских противопоказаний.

Что важнее — количество или техника?

Техника всегда важнее. Качество движения снижает риск травм и повышает пользу.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье
Новости Все >
Камин в интерьере нарушает баланс в спальне и центре дома — мнение эксперта по фэншуй
Настя Ивлеева вновь стала блондинкой, потому что ей скучно — психолог Абравитова
Зеленый чай во время еды снижает усвоение железа на 25–65 процентов — Белновости
Авторитет для питомца не в силе, а в энергетике — ветеринар Шеляков
Планета-изгой Cha 1107-7626 поглощает миллиарды тонн вещества в секунду — Popsci
Проекты по газу и нефти в Норвегии растут, а в Британии налоги душат сектор
Окучивание и укрытие роз на зиму снижают риск вымерзания — Southern Living
Кожа головы обычно переносит окрашивание без проблем — трихолог Ткачев
Умные лампочки создают новогодний уют за один вечер — дизайнер Головлева
Смех улучшает память за счет снижения кортизола — ученые Стэнфорда
Сейчас читают
Плоды рябины едят после морозов — горечь снижается
Садоводство, цветоводство
Плоды рябины едят после морозов — горечь снижается
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Садоводство, цветоводство
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Садоводство, цветоводство
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Золотая лихорадка на глубине 3 километра: миллиарды под землёй и слишком много вопросов наверху
Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова Гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать в 1952 году Сергей Милешкин
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Последние материалы
Полнолуние провоцирует эмоциональные всплески у водных знаков
Смех улучшает память за счет снижения кортизола — ученые Стэнфорда
Умные лампочки создают новогодний уют за один вечер — дизайнер Головлева
Грейпфрут восполняет суточную норму витамина C — диетологи
Фестиваль День Вален’Ока пройдёт в Кашире 3 и 4 января — минкультуры МО
Тарифы изменились — с карт жителей Новосибирска стали уходить кругленькие суммы
Повышение уровня моря запускает разрушение пляжей — морской биолог Дефео
Штрафы за перенос сроков ввели с 2026 года для застройщиков — финансист Трепольский
Решения саммита ЕС увеличили долговую нагрузку стран союза — политолог Оленченко
Резкие маневры на зимней дороге часто приводят к авариям — автоэксперт Петров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.