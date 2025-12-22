Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Короткий день — длинный стресс: простые позы йоги возвращают спокойствие даже в самый тёмный сезон

Йога снижает уровень стресса зимой — iDNES
Спорт

Зимой даже привычные дела могут даваться сложнее: короткий световой день, холод и серое небо часто отражаются на настроении и уровне энергии. В такие периоды особенно важно находить способы мягко поддерживать психическое равновесие без перегрузок.

Девушка делает Позу Воина
Фото: Designed by Freepik by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка делает Позу Воина

Йога предлагает простой и доступный инструмент для снятия напряжения и восстановления внутреннего баланса. Об этом сообщает издание iDNES.cz.

Почему зима усиливает усталость и стресс

Зимний сезон имеет свои плюсы, особенно если удаётся выбраться в горы, подышать свежим воздухом и переключиться на движение. Однако для многих людей нехватка солнечного света и затяжная сырая погода приводят к обратному эффекту. Чаще появляется усталость, снижается настроение, возрастает чувствительность к стрессу и тревожности.

Регулярная физическая активность в такие периоды играет ключевую роль. Движение способствует выработке эндорфинов и других веществ, связанных с ощущением благополучия и снижением уровня стресса. При этом вовсе не обязательно выбирать интенсивные тренировки — гораздо важнее регулярность и удовольствие от процесса.

Как йога влияет на психическое здоровье

Йога воздействует одновременно на тело и ум, сочетая движение, дыхание и концентрацию. Практика помогает снизить уровень тревоги, расслабить нервную систему и может служить дополнительной поддержкой при депрессивных состояниях. Некоторые исследования также указывают на положительное влияние регулярной йоги на пластичность мозга, способность к обучению, концентрацию и память.

Занятия можно выполнять как самостоятельную практику или использовать как восстановление после пробежки, быстрой ходьбы или другой физической активности. Перед началом рекомендуется короткая разминка — например, несколько циклов приветствия солнцу, чтобы мягко разогреть тело.

Семь поз йоги для спокойствия и восстановления

Ниже приведены позы, которые особенно хорошо подходят для зимнего периода, когда важно снять накопившееся напряжение и успокоить ум.

Глубокий наклон вперёд (Уттанасана)

Из положения стоя медленно опускайтесь вниз, позвонок за позвонком. Ноги остаются на ширине бёдер, колени можно слегка согнуть. Живот мягко тянется к бёдрам, а позвоночник вытягивается без усилия.

Голова полностью расслаблена и свободно свисает, без давления на шею. Можно мягко покачиваться или держаться за противоположные локти. Спокойное ровное дыхание помогает снять напряжение в спине, плечах и шее.

Воин Один (Вирабхадрасана I)

Войти в позу можно из Тадасаны или Собаки мордой вниз. Передняя нога согнута, колено над лодыжкой, задняя вытянута и развёрнута под углом. Бёдра направлены вперёд, корпус остаётся прямым.

Руки можно сложить перед грудью или поднять вверх. Удерживайте позу от пяти до десяти дыхательных циклов, ощущая устойчивость на вдохе и расслабление на выдохе.

Кошка-корова

Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени под бёдрами. На вдохе мягко прогнитесь, раскрывая грудную клетку, на выдохе округлите спину, опуская голову.

Повторите движение от трёх до шести раз, синхронизируя его с дыханием. Эта динамика улучшает подвижность позвоночника, расслабляет шею и помогает сосредоточиться на ощущениях тела.

Верблюд (Устрасана)

Прогибы назад помогают справляться с ощущением скованности и эмоциональной тяжести. Встаньте на колени, бёдра перпендикулярны полу, ладони сначала остаются на бёдрах.

На вдохе раскрывайте грудную клетку, постепенно углубляя прогиб. Если комфортно, можно опустить руки на пятки. Возвращаясь, поднимайте голову последней, сохраняя контроль над движением.

Поза щенка (Анахатасана)

Из положения на четвереньках медленно вытягивайте руки вперёд, сохраняя бёдра над коленями. Лоб или подбородок опускается на коврик, при необходимости используется подушка или валик.

С каждым выдохом грудная клетка мягко приближается к полу. Поза растягивает плечи и позвоночник и оказывает выраженное успокаивающее действие на нервную систему.

Поза ребёнка (Баласана)

Опустите таз к пяткам и наклонитесь вперёд, укладывая корпус на бёдра. Руки можно вытянуть вперёд или оставить вдоль тела. Для комфорта допускается использование одеяла под колени или подушки под лоб.

Баласана способствует глубокому расслаблению, снимает усталость и создаёт ощущение безопасности и покоя.

Ноги к стене (Випарита Карани)

Эта поза считается одной из самых эффективных для восстановления. Лёжа на спине, поднимите ноги к стене, подложив под таз валик или подушку.

Дыхание остаётся спокойным и естественным. Несколько минут в этом положении помогают снять напряжение в ногах и способствуют глубокому отдыху.

Плюсы и минусы йоги в зимний период

Практика йоги зимой имеет ряд очевидных преимуществ. Она не требует сложного оборудования, подходит для домашней обстановки и помогает мягко поддерживать психическое здоровье.

С другой стороны, эффект во многом зависит от регулярности и внимательного отношения к собственным ощущениям. При неправильном выполнении поз возможен дискомфорт, поэтому важно выбирать комфортные варианты.

Советы по практике йоги шаг за шагом

  1. Начинайте с коротких занятий по 10-15 минут.

  2. Используйте коврик, плед или подушки для поддержки тела.

  3. Сосредотачивайтесь на дыхании, а не на глубине поз.

  4. Завершайте практику расслабляющей позой или дыхательным упражнением.

Популярные вопросы о йоге зимой

Как выбрать подходящие позы для начинающих?
Лучше начинать с простых и восстанавливающих асан, избегая резких нагрузок.

Сколько стоит заниматься йогой дома?
Минимальные затраты — достаточно коврика и удобной одежды.

Что лучше для снятия стресса: йога или кардио?
Йога мягче воздействует на нервную систему, тогда как кардио больше стимулирует выработку эндорфинов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы йога зима стресс здоровье упражнения
Новости Все >
Скидки до 40% на авто после лизинга не гарантируют качество — Ян Хайцеэр
Чувствительность к сладкому можно улучшить за три дня — Chemical Senses
Популярная дорама Netflix привлекла тысячи иностранных туристов в Южную Корею
Кувырки голубей оказались признаком расстройства — университет Юты
Кайли Дженнер сообщила о странных звуках в своём особняке — The Times of India
Детская болезнь указала на новый путь к спасению мозга — Cell
Массовый выпуск одежды снизил её качество и срок носки — стилист Ярмольник
Лыжные гонки задействуют все группы мышц организма — чемпион ОИ Девятьяров
Боль в бицепсе возникает из-за перегрузки и травм сухожилий — врачи
Мульчирование грядок соломой и чёрной плёнкой снижает вымерзание растений
Сейчас читают
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Новости спорта
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Минимальный уход и текстура определили основные стрижки 2026 года — Bovary
Красота и стиль
Минимальный уход и текстура определили основные стрижки 2026 года — Bovary
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Новости спорта
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Популярное
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне

Пищевая сода помогает справляться с засорами без агрессивной химии. Рассказываем, как безопасно очистить слив и поддерживать его в рабочем состоянии.

Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб
Убийство генерала Сарварова: ответный симметричный удар по бандеровцам необходим
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Андрей Кончаловский представил "Макбет" в "Театре Моссовета" Анжела Якубовская Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ Любовь Степушова Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин
Русские морозы показали правду: китайцы глохнут не от холода, а от ошибки, которую забыли исправить
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Корабли Черноморского флота почти не выходят в море: почему затишье на базах стало опаснее открытых боёв
Корабли Черноморского флота почти не выходят в море: почему затишье на базах стало опаснее открытых боёв
Последние материалы
Олеандр переносит засуху после укоренения — Missouri Botanical Garden
Кайли Дженнер сообщила о странных звуках в своём особняке — The Times of India
Карамелизированные орехи дают салату приятный хруст и вкус
Конец декабря повышает вероятность импульсивных трат
Детская болезнь указала на новый путь к спасению мозга — Cell
Обои признали устаревшим решением для стен в квартирах — Obchodpromiminko
Массовый выпуск одежды снизил её качество и срок носки — стилист Ярмольник
Лыжные гонки задействуют все группы мышц организма — чемпион ОИ Девятьяров
23 декабря: дальняя авиация, ухо Ван Гога и молодой праздник Новый год
Боль в бицепсе возникает из-за перегрузки и травм сухожилий — врачи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.