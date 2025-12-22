Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Минимум отдыха, максимум нагрузки: тренировка, которая выдерживает гастрольный график

Эд Ширан сбросил 14 кг на силовых и интервальных тренировках
Спорт

Пять лет назад Эд Ширан принял решение полностью пересмотреть свой образ жизни и отношение к здоровью. Музыкант отказался от алкоголя, сделал ставку на физическую форму и начал системно тренироваться. Результатом стала не только потеря веса, но и заметно более выносливое, атлетичное тело. Об этом рассказал его тренер Мэтт Кендрик в материалах о трансформации артиста издания Men's Health.

Крупный план: спортивная бутылка с водой после тренировки
Фото: https://unsplash.com by Gia Duaba is licensed under Free
Крупный план: спортивная бутылка с водой после тренировки

Почему для Эда Ширана здоровье оказалось важнее внешности

Работа с телом для Ширана никогда не сводилась к гонке за «идеальными» цифрами. Его тренер подчёркивает, что ключевой целью было общее самочувствие, энергия и способность выдерживать плотный гастрольный график.

"Речь никогда не шла о достижении определенного процента жира в организме. Речь шла о здоровье. Он хотел чувствовать себя хорошо, оставаться энергичным и справляться с изнурительным графиком, заботясь при этом о себе", — объясняет тренер Мэтт Кендрик.

Именно поэтому в основе программы лежит функциональный подход, сочетающий силовые упражнения, кардио и минимальный отдых между подходами.

Немецкий подход к тренировкам и метаболический эффект

В основе плана Кендрика — так называемый «немецкий» подход к композиции тела. Он строится на многосуставных упражнениях, суперсетах и высокой плотности тренировки. Минимальные паузы между упражнениями заставляют организм активно расходовать энергию и запускают мощную метаболическую реакцию.

Такой формат позволил Ширану снизить вес на 14 кг и одновременно набрать мышечную массу. Однако ключевым преимуществом стала выносливость и стабильный уровень энергии, а не визуальный результат.

Тренировка Эда Ширана: формат и принципы

Ниже приведён один из вариантов полнотелой тренировки, которую певец использует для поддержания формы. Отдых между упражнениями внутри суперсетов сводится к минимуму. Между раундами допускается пауза 90–120 секунд. В спринтах на велотренажёре работа выполняется с максимальным усилием.

Структура тренировки

A1. Приседания со штангой на спине — 4 подхода по 6–10 повторений
A2. Жим гантелей лёжа — 4 подхода по 6–10 повторений

B1. Болгарские сплит-приседания — 3 подхода по 6–10 повторений на каждую ногу
B2. Жим гантелей над головой — 3 подхода по 6–10 повторений

C1. Разведение гантелей на наклонной скамье — 3 подхода по 10–15 повторений
C2. Разгибание рук на верхнем блоке — 3 подхода по 10–15 повторений

D. Велотренажёр Air Bike — 4 минуты: 20 секунд максимального спринта и 10 секунд отдыха

Как выполнять ключевые упражнения

Приседания со штангой выполняются с сохранением вертикального положения корпуса и акцентом на контроль глубины. Штанга располагается на верхней части спины ниже шеи, корпус напряжён, движение начинается с отвода таза назад.

Жим гантелей лёжа выполняется с контролем траектории и углом локтей около 45 градусов. Это снижает нагрузку на плечи и увеличивает вовлечение грудных мышц.

Болгарские сплит-приседания требуют устойчивости и контроля баланса. Основная нагрузка приходится на переднюю ногу, задняя служит опорой.

Жим гантелей над головой выполняется без помощи ног, с напряжённым корпусом и контролем поясницы.

Разведения на наклонной скамье выполняются медленно, с акцентом на растяжение грудных мышц.

Разгибания рук на блоке изолируют трицепсы и завершают силовую часть тренировки.

Спринты на Air Bike выполняются с максимальной отдачей, где важны контроль дыхания и стабильная посадка.

Сравнение этой тренировки и классических силовых программ

В отличие от традиционных силовых сплитов, программа Ширана задействует всё тело за одну сессию. Это повышает энергозатраты, улучшает выносливость и подходит людям с плотным графиком. Классические тренировки дают больший акцент на отдельные группы мышц, но уступают в общем метаболическом эффекте.

Плюсы и минусы подхода Эда Ширана

Такая система тренировок эффективна, но требует подготовки и дисциплины.

  • Плюсы: развитие силы и выносливости, экономия времени, высокая калорийная отдача.
  • Минусы: высокая нагрузка на нервную систему, необходимость правильной техники и восстановления.

Советы для тех, кто хочет попробовать такую тренировку

  1. Начинайте с умеренных весов.

  2. Следите за техникой, особенно в приседаниях и жимах.

  3. Не сокращайте восстановление между тренировочными днями.

  4. Добавляйте кардио постепенно.

Популярные вопросы о тренировке Эда Ширана

Подходит ли эта программа новичкам?

Да, но с уменьшением весов и объёма нагрузки.

Как часто можно выполнять такую тренировку?

2–3 раза в неделю при хорошем восстановлении.

Можно ли заменить Air Bike?

Да, подойдут интервалы на беговой дорожке или гребном тренажёре.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы фитнес эд ширан здоровье тренировка упражнения
Новости Все >
Рост цен на нефть на мировых рынках ускорился из-за напряжённости в Карибском регионе
"Гарантированный" снег в Манали обманул ожидания туристов
Новое исследование OHSU связывает недосып с сокращением продолжительности жизни
Отсроченная мышечная боль достигает пика через 48–72 часа — тренеры
Отсутствие синхронизатора задней передачи увеличивает риск поломки КПП — carandmotor
Прожиточный минимум определяет размер выплат семьям с детьми
Земля передавала атмосферу Луне вдоль линий магнитного поля
Посев газона в спящем состоянии применяют для трав холодного сезона — Actualno
Короткая утренняя разминка улучшает кровообращение — специалисты по ЛФК
Китай впервые экспортировал сыр в Россию
Сейчас читают
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Наука и техника
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Экономика и бизнес
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке: от 15,9% на новостройки
Недвижимость
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке: от 15,9% на новостройки
Популярное
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку

Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.

Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Главный тренд зимы-2026 — лаконичные шубы без декора
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие превращают образ в прошлое
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Медведь гризли превосходит волка по массе в 10 раз — Exploring Animals
"Гарантированный" снег в Манали обманул ожидания туристов
Пушистые сумки делают простой образ модным и заметным
Дом после возведения стен требует времени на усадку
Гороскоп 22.12: лучше завершать старое, чем начинать новое
Новое исследование OHSU связывает недосып с сокращением продолжительности жизни
Мшанка шиловидная образует вечнозелёный ковёр на участке
Песто из дикого чеснока добавляют в сырный паштет для пикантности
Замерзший конденсат в глушителе лишает мотор пуска зимой
Отсроченная мышечная боль достигает пика через 48–72 часа — тренеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.