Минимум отдыха, максимум нагрузки: тренировка, которая выдерживает гастрольный график

Пять лет назад Эд Ширан принял решение полностью пересмотреть свой образ жизни и отношение к здоровью. Музыкант отказался от алкоголя, сделал ставку на физическую форму и начал системно тренироваться. Результатом стала не только потеря веса, но и заметно более выносливое, атлетичное тело. Об этом рассказал его тренер Мэтт Кендрик в материалах о трансформации артиста издания Men's Health.
Работа с телом для Ширана никогда не сводилась к гонке за «идеальными» цифрами. Его тренер подчёркивает, что ключевой целью было общее самочувствие, энергия и способность выдерживать плотный гастрольный график.
"Речь никогда не шла о достижении определенного процента жира в организме. Речь шла о здоровье. Он хотел чувствовать себя хорошо, оставаться энергичным и справляться с изнурительным графиком, заботясь при этом о себе", — объясняет тренер Мэтт Кендрик.
Именно поэтому в основе программы лежит функциональный подход, сочетающий силовые упражнения, кардио и минимальный отдых между подходами.
В основе плана Кендрика — так называемый «немецкий» подход к композиции тела. Он строится на многосуставных упражнениях, суперсетах и высокой плотности тренировки. Минимальные паузы между упражнениями заставляют организм активно расходовать энергию и запускают мощную метаболическую реакцию.
Такой формат позволил Ширану снизить вес на 14 кг и одновременно набрать мышечную массу. Однако ключевым преимуществом стала выносливость и стабильный уровень энергии, а не визуальный результат.
Ниже приведён один из вариантов полнотелой тренировки, которую певец использует для поддержания формы. Отдых между упражнениями внутри суперсетов сводится к минимуму. Между раундами допускается пауза 90–120 секунд. В спринтах на велотренажёре работа выполняется с максимальным усилием.
A1. Приседания со штангой на спине — 4 подхода по 6–10 повторений
A2. Жим гантелей лёжа — 4 подхода по 6–10 повторений
B1. Болгарские сплит-приседания — 3 подхода по 6–10 повторений на каждую ногу
B2. Жим гантелей над головой — 3 подхода по 6–10 повторений
C1. Разведение гантелей на наклонной скамье — 3 подхода по 10–15 повторений
C2. Разгибание рук на верхнем блоке — 3 подхода по 10–15 повторений
D. Велотренажёр Air Bike — 4 минуты: 20 секунд максимального спринта и 10 секунд отдыха
Приседания со штангой выполняются с сохранением вертикального положения корпуса и акцентом на контроль глубины. Штанга располагается на верхней части спины ниже шеи, корпус напряжён, движение начинается с отвода таза назад.
Жим гантелей лёжа выполняется с контролем траектории и углом локтей около 45 градусов. Это снижает нагрузку на плечи и увеличивает вовлечение грудных мышц.
Болгарские сплит-приседания требуют устойчивости и контроля баланса. Основная нагрузка приходится на переднюю ногу, задняя служит опорой.
Жим гантелей над головой выполняется без помощи ног, с напряжённым корпусом и контролем поясницы.
Разведения на наклонной скамье выполняются медленно, с акцентом на растяжение грудных мышц.
Разгибания рук на блоке изолируют трицепсы и завершают силовую часть тренировки.
Спринты на Air Bike выполняются с максимальной отдачей, где важны контроль дыхания и стабильная посадка.
В отличие от традиционных силовых сплитов, программа Ширана задействует всё тело за одну сессию. Это повышает энергозатраты, улучшает выносливость и подходит людям с плотным графиком. Классические тренировки дают больший акцент на отдельные группы мышц, но уступают в общем метаболическом эффекте.
Такая система тренировок эффективна, но требует подготовки и дисциплины.
Начинайте с умеренных весов.
Следите за техникой, особенно в приседаниях и жимах.
Не сокращайте восстановление между тренировочными днями.
Добавляйте кардио постепенно.
Да, но с уменьшением весов и объёма нагрузки.
2–3 раза в неделю при хорошем восстановлении.
Да, подойдут интервалы на беговой дорожке или гребном тренажёре.
Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.