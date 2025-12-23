Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Присел — и включил половину мышц сразу: эффект, который сложно заменить другими упражнениями

Приседания укрепляют мышцы ног и улучшают осанку
Спорт

Приседания давно вышли за рамки обычного фитнес-упражнения и стали базовым движением для поддержания силы и подвижности. Они задействуют сразу несколько крупных мышечных групп и напрямую связаны с тем, как мы ходим, встаём и сохраняем равновесие. Именно поэтому это движение считают одним из самых функциональных для повседневной жизни. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".

Женщина делает приседания
Фото: https://ru.freepik.com by diana.grytsku is licensed under Free
Женщина делает приседания

Почему приседания считаются базовым упражнением

Приседание повторяет естественное движение, которое человек выполняет десятки раз в день — подъём и опускание тела. Во время выполнения активно работают мышцы ног, ягодицы и корпус, а нагрузка распределяется по всему телу. За счёт этого приседания помогают формировать устойчивость, координацию и силовой фундамент, необходимый для других видов активности.

Какие мышцы работают во время приседаний

Основную нагрузку принимают на себя квадрицепсы — мышцы передней поверхности бедра, отвечающие за разгибание коленей. Бицепсы бедра стабилизируют таз и контролируют движение при опускании вниз. Ягодичные мышцы включаются при подъёме и играют ключевую роль в формировании силы и формы нижней части тела. Дополнительно работают икроножные мышцы, поддерживая баланс, а мышцы кора — пресс и поясница — удерживают корпус в стабильном положении.

Как приседания влияют на осанку и баланс

Регулярное выполнение упражнения укрепляет не только ноги, но и мышцы, отвечающие за положение позвоночника. За счёт этого улучшается осанка и способность удерживать равновесие. Именно поэтому приседания часто включают в программы, направленные на развитие силы и координации, включая форматы упражнений стоя для всего тела.

Польза приседаний для общей физической формы

Приседания относятся к многосуставным упражнениям, которые повышают общую физическую подготовку. Они увеличивают расход энергии, ускоряют обмен веществ и помогают поддерживать здоровый вес. При этом упражнение не требует оборудования и может выполняться дома, на улице или в зале.

Сравнение: приседания и изолированные упражнения

В отличие от движений, направленных на одну мышечную группу, приседания задействуют сразу несколько зон. Изолированные упражнения полезны для точечной проработки, но приседания дают более выраженный функциональный эффект. Они учат тело работать как единая система, что особенно важно в повседневной активности и спорте.

Плюсы и минусы приседаний

Приседания обладают рядом очевидных преимуществ. Они укрепляют мышцы ног и ягодиц, улучшают осанку, повышают выносливость и доступны большинству людей. При этом важно учитывать технику выполнения. Ошибки в движении могут увеличить нагрузку на колени и поясницу, поэтому при болях в суставах или хронических проблемах стоит выбирать щадящие варианты и избегать движений, которые могут ускорять износ суставов при тренировках.

Советы по выполнению приседаний

  1. Начинайте движение с отведения таза назад, сохраняя спину нейтральной.
  2. Следите, чтобы колени двигались по линии стоп и не заваливались внутрь.
  3. Опускайтесь до комфортной глубины без боли и напряжения.
  4. Поднимайтесь за счёт ягодиц и мышц бедра, не наклоняясь вперёд.
  5. Контролируйте дыхание и темп выполнения.

Популярные вопросы о приседаниях

Можно ли делать приседания каждый день?
Да, если нагрузка умеренная и техника выполняется правильно.

Подходят ли приседания людям с лишним весом?
Подходят, но начинать лучше с упрощённых вариантов и небольшого объёма.

Что важнее — глубина приседа или количество повторений?
Для здоровья важнее правильная техника и контроль движения, а не максимальная глубина.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес упражнения
Новости Все >
Регулярная уборка и контроль влажности помогают убрать запах в шкафу — thevoicemag
Антарктическая донная вода у мыса Дарнли может ослабнуть из-за таяния льда — Earth
Возрастные авто с высокой надежностью почти не теряют цену
Потребление пива в Словакии упало вдвое за 30 лет
Наклон головы формирует асимметричную нагрузку на позвоночник — врач Смирнов
Жирные волосы после мытья появляются из-за активной работы сальных желёз — Ladylike
Аренда жилья в Таиланде для россиян сопровождается мошенничеством с залогами
BYD внедрил платформу совместного использования зарядок
Сербия продлила соглашение о поставках газа с Россией до конца марта 2026 года
Картофельный хлеб хранится дольше без потери текстуры — Serious Eats
Сейчас читают
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Новости спорта
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Мшанка шиловидная образует вечнозелёный ковёр на участке
Садоводство, цветоводство
Мшанка шиловидная образует вечнозелёный ковёр на участке
Смена магнитных полюсов ослабляет защиту Земли от излучения — ИФЗ РАН
Наука и техника
Смена магнитных полюсов ослабляет защиту Земли от излучения — ИФЗ РАН
Популярное
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай. 

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Потребление пива в Словакии упало вдвое за 30 лет
Наклон головы формирует асимметричную нагрузку на позвоночник — врач Смирнов
Жирные волосы после мытья появляются из-за активной работы сальных желёз — Ladylike
Аренда жилья в Таиланде для россиян сопровождается мошенничеством с залогами
Яблоки выводят токсины и тяжёлые металлы из организма — садовод Кобец
BYD внедрил платформу совместного использования зарядок
Сербия продлила соглашение о поставках газа с Россией до конца марта 2026 года
Картофельный хлеб хранится дольше без потери текстуры — Serious Eats
Аврора Киба призналась, что не умеет копить деньги
Псковская область вошла в число бюджетных направлений на Новый год — аналитики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.