Ирина Кудряшова

Ягодицы включаются без приседаний: 5 упражнений стоя, которые работают даже у новичков

Упражнения для ягодиц со стулом снижают нагрузку на колени и поясницу
Спорт

Ягодичные мышцы играют куда более важную роль, чем может показаться на первый взгляд. Они влияют на осанку, устойчивость таза и нагрузку на поясницу, особенно в повседневной жизни. При этом классические приседания и выпады подходят не всем — из-за суставных ограничений, лишнего веса или отсутствия подготовки. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".

тренировка ягодиц дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
тренировка ягодиц дома

Почему ягодицы важны для здоровья

Ягодицы — одна из ключевых мышечных групп опорно-двигательного аппарата. Именно они помогают стабилизировать тазобедренные суставы, поддерживать ровную осанку и снижать нагрузку на колени и поясницу. Когда эти мышцы ослаблены, тело начинает компенсировать нагрузку за счёт спины и суставов, что со временем приводит к дискомфорту и болям, особенно при длительной ходьбе и стоячей работе.

Кому подойдут упражнения со стулом

Упражнения стоя с опорой на стул — щадящий и доступный формат тренировки. Он подходит начинающим, людям старшего возраста и тем, кто восстанавливается после перерывов в физической активности. Такие движения не требуют приседаний, не перегружают коленные суставы и при этом эффективно включают ягодичные мышцы в работу, по принципу упражнений стоя для силы и координации.

Чем полезны упражнения без приседаний

Регулярная практика улучшает кровообращение в области таза, снижает напряжение в нижней части спины и помогает укрепить мышцы, отвечающие за баланс. Дополнительный эффект — повышение общей подвижности и снижение риска бытовых травм, особенно при ходьбе и подъёме по лестнице, где важна согласованная работа ягодиц и спины.

5 упражнений для ягодиц со стулом

Все движения выполняются стоя, с опорой на устойчивый стул. Важно сохранять ровную спину и работать в комфортной амплитуде, не стремясь к резким движениям.

Мах согнутой ногой назад

Это упражнение мягко активирует ягодицы и помогает улучшить стабильность тазобедренного сустава. Оно особенно полезно для тех, кто избегает нагрузки на колени.

Встаньте боком к стулу, держась одной рукой за спинку. Одну ногу слегка согните в колене и отведите назад. На выдохе поднимайте ногу вверх, концентрируясь на напряжении ягодицы. На вдохе медленно возвращайте ногу в исходное положение, не раскачивая корпус.

Рекомендуемый объём: 10-12 повторений, 2 подхода.

Сгибание отведённой ноги назад

Движение направлено на нижнюю часть ягодиц и заднюю поверхность бедра. Оно также способствует укреплению связок и улучшению подвижности коленного сустава.

Держась за стул, отведите прямую ногу назад. Затем на выдохе согните её в колене, подтягивая пятку к ягодице. На вдохе плавно выпрямите ногу, сохраняя контроль над движением.

Рекомендуемый объём: 10-12 повторений, 2 подхода.

Пульсирующий мах ногой в сторону

Это упражнение активно включает средние ягодичные мышцы, которые отвечают за форму и устойчивость таза. Дополнительно развивается баланс.

Встаньте боком к стулу, одной рукой держитесь за спинку. Прямую ногу отведите в сторону и выполняйте короткие пульсирующие движения вверх и вниз. Следите, чтобы корпус оставался неподвижным, а мышцы живота были слегка напряжены.

Рекомендуемый объём: 20-25 пульсаций, 2 подхода.

Мах ногой назад с прямой ногой

Движение направлено на большие ягодичные мышцы и помогает снизить нагрузку на поясницу при повседневных движениях, аналогично мягким форматам укрепления спины без тренажёров.

Встаньте лицом к стулу и возьмитесь за его спинку обеими руками. На выдохе отводите прямую ногу назад, не прогибаясь в пояснице. На вдохе плавно возвращайте ногу обратно, сохраняя мышечное напряжение.

Рекомендуемый объём: 10-12 повторений, 2 подхода.

Мах согнутой ногой от колена к груди назад

Упражнение сочетает работу ягодиц и мышц пресса, улучшая подвижность тазобедренных суставов.

Держась за стул обеими руками, подтяните согнутую ногу к груди. Затем на выдохе отведите её назад, не разгибая колено. На вдохе верните ногу к груди, выполняя движение плавно и осознанно. Рекомендуемый объём: 10-12 повторений, 2 подхода.

Плюсы и минусы упражнений для ягодиц со стулом

Такой формат тренировок имеет свои особенности. Он подходит для регулярной практики, но требует внимания к технике.

Преимущества:

  • минимальная нагрузка на колени и суставы;
  • доступность для любого уровня подготовки;
  • улучшение баланса и устойчивости;
  • возможность заниматься дома без оборудования.

К ограничениям относят отсутствие выраженной силовой нагрузки и необходимость регулярности для заметного эффекта.

Советы по выполнению

  1. Выберите устойчивый стул с твёрдой спинкой.
  2. Начинайте с минимального количества повторений.
  3. Следите за положением корпуса и дыханием.
  4. Выполняйте упражнения медленно, без рывков.
  5. Заканчивайте тренировку лёгкой растяжкой.

Популярные вопросы об упражнениях для ягодиц без приседаний

Подойдут ли такие упражнения людям с больными коленями?
Да, при отсутствии противопоказаний и при правильной технике они считаются щадящими.

Можно ли выполнять комплекс каждый день?
В лёгком режиме — да, особенно если цель поддержание тонуса и подвижности.

Когда появится заметный результат?
Первые ощущения устойчивости и лёгкости обычно появляются через 2-3 недели регулярных занятий.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес упражнения
Упражнения для ягодиц со стулом снижают нагрузку на колени и поясницу
