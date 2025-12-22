Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Талия сужается без планок и прыжков: упражнения на полу дают заметный эффект

Упражнения на полу активируют косые мышцы талии
Спорт

Тонкая талия не обязательно требует жёстких планок и изматывающих тренировок. Даже спокойные упражнения на полу способны эффективно включать мышцы живота и постепенно менять силуэт. Такой формат подходит для дома и не перегружает поясницу. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".

Женщина в спортзале у зеркала
Фото: https://ru.freepik.com by freepic.diller is licensed under Free
Женщина в спортзале у зеркала

Почему упражнения на полу работают для талии

Косые мышцы живота отвечают за форму талии и стабильность корпуса. Именно они активнее всего включаются при контролируемых скручиваниях и поворотах, а не при резких движениях или прыжках. Работа на полу снижает нагрузку на позвоночник и позволяет сосредоточиться на технике, что особенно важно при низкоинтенсивных упражнениях.

Регулярное выполнение движений в спокойном темпе улучшает осанку, укрепляет пресс и помогает визуально сделать талию более выраженной. Для занятий не нужен инвентарь — достаточно коврика и немного свободного времени.

Кому подойдёт такой комплекс

Упражнения подходят новичкам, тем, кто возвращается к тренировкам после перерыва, а также людям, которые не любят высокую интенсивность. Нагрузка легко регулируется количеством повторений и скоростью выполнения, а сам формат часто используют в мягкой работе с кором без риска для спины.

Пять упражнений для стройной талии без планок

Косые скручивания колено-локоть

Упражнение активно включает боковые мышцы живота и помогает формировать чёткую линию талии. Оно также улучшает координацию движений.

Лягте на спину, одну ногу согните, вторую вытяните. Руки за головой. Поднимайте корпус и тянитесь локтем к противоположному колену, контролируя движение и не напрягая шею.

Наклоны лёжа с касанием стоп

Безопасное упражнение для боковой части пресса, особенно подходящее начинающим.

Лёжа на спине, согните колени, стопы стоят на полу. Поочерёдно тянитесь рукой к одноимённой стопе, слегка приподнимая плечо от пола.

Боковые скручивания

Это движение укрепляет косые мышцы и мышцы-стабилизаторы корпуса.

Лёжа на спине, согните колени и опустите их в сторону, плечи остаются на полу. Поднимайте верхнюю часть корпуса вверх, ощущая работу боковой зоны живота.

"Дворники"

Упражнение одновременно развивает подвижность позвоночника и укрепляет мышцы талии.

Лягте на спину, руки разведены в стороны. Ноги согнуты под углом 90°. Медленно опускайте колени из стороны в сторону, не отрывая плечи от пола.

Повороты корпуса сидя

Классическое упражнение для кора, которое помогает подтянуть живот и улучшить баланс.

Сядьте на коврик, слегка отклонитесь назад, ноги согнуты. Соедините ладони и поворачивайте корпус вправо и влево, удерживая спину ровной и пресс напряжённым.

Сравнение: упражнения на полу и динамичные тренировки

Упражнения на полу подходят для мягкой проработки мышц и регулярной практики без перегрузки. Динамичные тренировки с прыжками сжигают больше калорий, но могут давать дополнительную нагрузку на поясницу и суставы. Для формирования талии эффективнее сочетать спокойную работу на пресс с общей физической активностью.

Плюсы и минусы упражнений без планок

Такой подход снижает риск дискомфорта в пояснице и подходит для регулярных тренировок. Он требует концентрации и терпения, так как результат появляется постепенно. При этом упражнения легко вписываются в домашний режим и не вызывают сильной усталости.

Советы для лучшего результата

  1. Выполняйте упражнения медленно и осознанно.
  2. Следите за дыханием, не задерживайте его.
  3. Держите пресс в лёгком напряжении на протяжении всего движения.
  4. Начинайте с небольшого количества повторений.
  5. Сочетайте тренировки с умеренной активностью и сбалансированным питанием.

Популярные вопросы об упражнениях для талии

Можно ли убрать талию только упражнениями

Упражнения укрепляют мышцы, но результат усиливается при правильном питании и общей активности.

Сколько раз в неделю тренироваться

Оптимально выполнять комплекс 4-6 раз в неделю.

Когда станет заметен эффект

Первые изменения обычно ощущаются через 2-3 недели регулярных занятий.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес упражнения
Новости Все >
Учёные зафиксировали охлаждение Атлантики из-за ослабления AMOC — newsbomb
Живущая в Дубае Анна Заворотнюк болеет вторую неделю
Малоантильских игуан спасли от вымирания на необитаемом острове — livejournal
Свежесть зёрен снижает горечь и плоскость вкуса — бариста
США перехватили третий нефтяной танкер Венесуэлы
Тёмно-коричневый лак стал трендом для коротких ногтей зимой 2026 года — Instyle
Отсутствие планирования лишает финансовой стабильности — эксперт Хуруджи
У SsangYong Kyron выявили быстрый износ цепи ГРМ
Кофе и чай снижают усвоение препаратов железа — эндокринолог Шафранская
К новогоднему застолью стоит готовиться без крайностей — врач Беляева
Сейчас читают
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Наука и техника
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Наука и техника
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке: от 15,9% на новостройки
Недвижимость
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке: от 15,9% на новостройки
Популярное
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку

Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.

Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ Любовь Степушова Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин Боеспособность флота снижается из-за ограниченной практики Виктор Пахомов
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Контроль расходов на отлов собак фактически не ведется — зооинженер Базаркина
Учёные зафиксировали охлаждение Атлантики из-за ослабления AMOC — newsbomb
В холодильнике сыру комфортнее всего — Chip
Живущая в Дубае Анна Заворотнюк болеет вторую неделю
Упражнения на полу активируют косые мышцы талии
Малоантильских игуан спасли от вымирания на необитаемом острове — livejournal
Свежесть зёрен снижает горечь и плоскость вкуса — бариста
США перехватили третий нефтяной танкер Венесуэлы
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Тёмно-коричневый лак стал трендом для коротких ногтей зимой 2026 года — Instyle
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.