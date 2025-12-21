Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Высиживание поз и травмы связок: кому растяжка приносит больше вреда, чем пользы

Растяжка без мышечного контроля приводит к повреждениям
Спорт

Вокруг растяжки давно сложилась противоречивая репутация. Одни считают её обязательной частью здорового образа жизни, другие — источником травм и боли. Из-за этого многие вообще избегают любых упражнений на гибкость, опасаясь навредить суставам и мышцам. Об этом сообщает дзен-канал "Про растяжку".

Женщина делает растяжку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина делает растяжку

Что на самом деле называют растяжкой

Под растяжкой обычно понимают развитие гибкости — способности суставов двигаться в заложенных природой амплитудах. Речь идёт не о шпагатах и экстремальных позах, а о нормальной подвижности, необходимой для повседневных движений.
Чтобы сустав двигался полноценно, мышцы должны уметь удлиняться и сокращаться, а нервная система — чётко управлять этим процессом. Без этого любое движение становится ограниченным и неэффективным.

Почему у большинства людей снижена подвижность

Если попробовать выполнить простые движения, это становится очевидно. Подъём ноги в тазобедренном суставе в норме достигает около 90 градусов, но для многих это уже проблема. Наклон вперёд часто происходит за счёт округления поясницы, а не работы тазобедренных суставов.
Даже подъём руки вверх без зажатой шеи и поднятых плеч оказывается сложной задачей. Всё это говорит о том, что подвижность суставов снижена, а мышцы утратили эластичность, что со временем отражается на качестве движения и самочувствии.

Когда растяжка действительно может быть вредной

Опасность появляется не из-за гибкости как таковой, а из-за неправильного подхода. Пассивные статичные позы через боль, длительное "высиживание" шпагатов и попытки растянуть связки приводят к обратному эффекту.
В таких условиях мышцы становятся ещё более жёсткими, возрастает риск травм, появляется нестабильность суставов. Именно поэтому у людей формируется страх перед растяжкой и мнение, что она подходит только профессиональным спортсменам.

Кому стоит быть особенно осторожным

С осторожностью к упражнениям на гибкость должны относиться люди с острыми травмами, воспалительными процессами в суставах и выраженной нестабильностью. В таких случаях любые амплитуды требуют индивидуального подбора и контроля специалиста.
Это же касается тех, у кого уже есть проблемы с суставами, включая колени и тазобедренные зоны — здесь важно учитывать баланс нагрузки и восстановления, о чём часто говорят в контексте подвижности суставов.

Почему гибкость — это не про боль

Гибкость — такое же физическое качество, как сила или выносливость. Она нужна каждому для нормального движения, а не только гимнастам. Развивается она не через статичную боль, а через активное движение, где есть и мобильность, и стабильность.
Именно движение позволяет мышцам становиться эластичными и сильными одновременно, сохраняя контроль над амплитудами. Такой подход снижает риск травм и делает тело более функциональным, что особенно важно с возрастом и при регулярных безопасных тренировках.

Сравнение: пассивная растяжка и активное развитие гибкости

Пассивная растяжка через давление и боль чаще приводит к перегрузке связок и нестабильности.
Активная работа через движения в контролируемых амплитудах укрепляет мышцы и улучшает подвижность суставов без лишнего риска.

Советы по развитию гибкости

  1. Начинайте с активных движений в комфортной амплитуде.
  2. Избегайте боли и резких усилий.
  3. Развивайте силу и стабильность вместе с подвижностью.
  4. Учитывайте состояние суставов и прошлые травмы.
  5. Делайте гибкость частью общей двигательной активности.

Популярные вопросы о растяжке

Нужно ли всем заниматься растяжкой?

Да, но в формате активного движения, а не через боль и экстремальные позы.

Может ли растяжка навредить суставам?

Да, если выполнять её неправильно и игнорировать ограничения тела.

Подходит ли гибкость людям без спорта?

Да, она необходима для повседневных движений и сохранения подвижности.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес упражнения
Новости Все >
Посев газона в холодное время года ускоряет рост травы весной — Actualno
Электроника не компенсирует отсутствие зимних шин
Сумка на колёсах превратила семейный проект в бренд стоимостью $29 млн
Мозг сохраняет способность к обучению в любом возрасте — нейробиолог Ландовски
Дефицит железа снижает выносливость у спортсменов — спортивные врачи
Цифровой этикет в домовых чатах ТСЖ помогает избежать юридических рисков
Шампуни и внешние факторы влияют на стойкость окрашивания волос — стилист Ривера
Домашний ужин за 30 минут оказался дешевле доставки — Joy-Pup
Утечка антифриза на горячем моторе происходит без следов
В Изреельской долине нашли элитное захоронение эпохи Ассирии — МК
Сейчас читают
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Красота и стиль
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Мода на брови в 2026 году смещается к естественности и текстуре — Be Beautiful
Красота и стиль
Мода на брови в 2026 году смещается к естественности и текстуре — Be Beautiful
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Садоводство, цветоводство
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
День перестал удлиняться: неожиданный баланс Луны и атмосферы надолго сломал привычный ход времени
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие превращают образ в прошлое
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Последние материалы
Пальто верблюжьего цвета вошло в базовый зимний гардероб 2025-26 — InStyle
Дефицит железа снижает выносливость у спортсменов — спортивные врачи
Отсутствие шапки зимой не вызывает менингит — врач Агаева
Цифровой этикет в домовых чатах ТСЖ помогает избежать юридических рисков
Шампуни и внешние факторы влияют на стойкость окрашивания волос — стилист Ривера
Домашний ужин за 30 минут оказался дешевле доставки — Joy-Pup
Утечка антифриза на горячем моторе происходит без следов
Обрезка кабачков улучшает циркуляцию воздуха в посадках
В Изреельской долине нашли элитное захоронение эпохи Ассирии — МК
Французская жандармерия усиливает охрану ферм с устрицами, улитками и утками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.