Живот худеет последним, а лицо — первым: почему тело сбрасывает жир не по вашим правилам

Жир уходит с проблемных зон в последнюю очередь — тренер Лихацкая

Лишний жир остаётся одной из самых обсуждаемых тем, вокруг которой до сих пор много страхов и заблуждений. Одни верят в "волшебные" упражнения для живота, другие считают жир абсолютным злом. На самом деле всё сложнее и интереснее, если опираться на медицинские факты и практику тренировок. Об этом сообщает дзен-канал "Радио Стриж".

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка девушки дома

Какой бывает жир и зачем он вообще нужен

Жировая ткань — это не просто запас энергии, а сложная структура, выполняющая важные функции в организме. Существует подкожный жир, расположенный над мышцами, и висцеральный — тот, что находится глубже и окружает внутренние органы. Именно висцеральный жир напрямую влияет на работу печени, сердца и обмен веществ.

Подкожный жир чаще всего становится эстетической проблемой, тогда как висцеральный необходим для поддержки органов брюшной полости и защиты тканей. Его резкое снижение может негативно сказаться на здоровье и привести к функциональным нарушениям.

"Подкожный жир — это ткань, которая состоит из жировых клеток и различных других клеток, которые создают структуру ткани. Может быть подкожная жировая ткань и висцеральный жир. Первая — над мышцами, а то, что под мышцами и вокруг внутренних органов — это висцеральный жир", — говорит врач общей практики Анна Щербак.

Когда жир становится опасным

Сам по себе жир не вреден, но его избыток повышает риски для организма. Врач подчёркивает: важно не только количество, но и распределение жировой ткани.

В норме у мужчин жир составляет от 10 до 20% массы тела, у женщин — от 12 до 28%. Значительное превышение этих показателей увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и гипертонии.

"Если этот процент существенно больше — в два-три раза — то это уже факторы риска развития сердечно-сосудистых осложнений, диабета, гипертонической болезни", — отмечает Анна Щербак.

Простой ориентир — объём талии. Для мужчин он не должен превышать 94 см, для женщин — 80 см. Этот показатель подтверждён исследованиями и широко используется в клинической практике.

Почему жир не уходит "точечно"

Многие приходят в зал с запросом убрать живот или внутреннюю часть бедра. Однако локального жиросжигания не существует — организм теряет жир постепенно и равномерно, независимо от выбранных упражнений.

"Нельзя похудеть локально. Уходит всё постепенно, пропорционально. Обычно сначала худеет лицо, а проблемные зоны — в последнюю очередь", — объясняет персональный тренер Ирина Лихацкая.

Именно поэтому даже самые популярные схемы для пресса не дают мгновенного эффекта, а жир на талии чаще всего уходит последним.

Кардио и силовые: в чём разница для жиросжигания

Кардиотренировки помогают тратить калории во время занятия, а силовые работают на долгосрочный результат. Мышцы увеличивают базовый расход энергии, и организм начинает сжигать больше даже в состоянии покоя.

"Чем больше у тебя мышц, тем больше расходуется энергии. Ты можешь есть больше, но не поправляться", — говорит Ирина Лихацкая.

При этом высокая потливость не является показателем эффективности: жир не "выходит" через пот, а снижение веса зависит от энергетического баланса.

Роль питания в снижении жира

Физическая активность важна, но ключевым фактором остаётся питание. По словам тренера, до 80% результата зависит от рациона.

Без пересмотра пищевых привычек организм быстро адаптируется к нагрузкам, и прогресс замедляется. Качество продуктов, достаточное количество белка и контроль калорийности становятся основой устойчивого снижения жира.

Сравнение: питание и тренировки при снижении жира

Питание напрямую влияет на вес и позволяет снижать жировую массу даже без спорта.

Тренировки формируют тело, поддерживают мышцы и здоровье, но без коррекции рациона их эффект ограничен и нестабилен.

Советы по снижению жира

Оцените состояние тела по объёму талии и самочувствию. Сочетайте силовые и кардиотренировки. Пересмотрите питание, контролируя калорийность и состав рациона. Не ждите мгновенных результатов и избегайте мифов о локальном жиросжигании.

Популярные вопросы о снижении жира

Можно ли убрать жир только с живота?

Нет, организм сжигает жир равномерно, а проблемные зоны уходят последними.

Что важнее — тренировки или питание?

Питание играет решающую роль, а тренировки усиливают и закрепляют результат.

Обязательно ли много потеть на тренировке?

Нет, потоотделение не связано напрямую с жиросжиганием.