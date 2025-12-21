Живот худеет последним, а лицо — первым: почему тело сбрасывает жир не по вашим правилам

Лишний жир остаётся одной из самых обсуждаемых тем, вокруг которой до сих пор много страхов и заблуждений. Одни верят в "волшебные" упражнения для живота, другие считают жир абсолютным злом. На самом деле всё сложнее и интереснее, если опираться на медицинские факты и практику тренировок. Об этом сообщает дзен-канал "Радио Стриж".
Жировая ткань — это не просто запас энергии, а сложная структура, выполняющая важные функции в организме. Существует подкожный жир, расположенный над мышцами, и висцеральный — тот, что находится глубже и окружает внутренние органы. Именно висцеральный жир напрямую влияет на работу печени, сердца и обмен веществ.
Подкожный жир чаще всего становится эстетической проблемой, тогда как висцеральный необходим для поддержки органов брюшной полости и защиты тканей. Его резкое снижение может негативно сказаться на здоровье и привести к функциональным нарушениям.
"Подкожный жир — это ткань, которая состоит из жировых клеток и различных других клеток, которые создают структуру ткани. Может быть подкожная жировая ткань и висцеральный жир. Первая — над мышцами, а то, что под мышцами и вокруг внутренних органов — это висцеральный жир", — говорит врач общей практики Анна Щербак.
Сам по себе жир не вреден, но его избыток повышает риски для организма. Врач подчёркивает: важно не только количество, но и распределение жировой ткани.
В норме у мужчин жир составляет от 10 до 20% массы тела, у женщин — от 12 до 28%. Значительное превышение этих показателей увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и гипертонии.
"Если этот процент существенно больше — в два-три раза — то это уже факторы риска развития сердечно-сосудистых осложнений, диабета, гипертонической болезни", — отмечает Анна Щербак.
Простой ориентир — объём талии. Для мужчин он не должен превышать 94 см, для женщин — 80 см. Этот показатель подтверждён исследованиями и широко используется в клинической практике.
Многие приходят в зал с запросом убрать живот или внутреннюю часть бедра. Однако локального жиросжигания не существует — организм теряет жир постепенно и равномерно, независимо от выбранных упражнений.
"Нельзя похудеть локально. Уходит всё постепенно, пропорционально. Обычно сначала худеет лицо, а проблемные зоны — в последнюю очередь", — объясняет персональный тренер Ирина Лихацкая.
Именно поэтому даже самые популярные схемы для пресса не дают мгновенного эффекта, а жир на талии чаще всего уходит последним.
Кардиотренировки помогают тратить калории во время занятия, а силовые работают на долгосрочный результат. Мышцы увеличивают базовый расход энергии, и организм начинает сжигать больше даже в состоянии покоя.
"Чем больше у тебя мышц, тем больше расходуется энергии. Ты можешь есть больше, но не поправляться", — говорит Ирина Лихацкая.
При этом высокая потливость не является показателем эффективности: жир не "выходит" через пот, а снижение веса зависит от энергетического баланса.
Физическая активность важна, но ключевым фактором остаётся питание. По словам тренера, до 80% результата зависит от рациона.
Без пересмотра пищевых привычек организм быстро адаптируется к нагрузкам, и прогресс замедляется. Качество продуктов, достаточное количество белка и контроль калорийности становятся основой устойчивого снижения жира.
Питание напрямую влияет на вес и позволяет снижать жировую массу даже без спорта.
Тренировки формируют тело, поддерживают мышцы и здоровье, но без коррекции рациона их эффект ограничен и нестабилен.
Нет, организм сжигает жир равномерно, а проблемные зоны уходят последними.
Питание играет решающую роль, а тренировки усиливают и закрепляют результат.
Нет, потоотделение не связано напрямую с жиросжиганием.
