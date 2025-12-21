Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зал перестаёт пугать: тренажёры, на которых женщины после 50 набирают мышечную массу

Спорт

Наращивание мышечной массы после 50 лет — это не про эстетику "на лето", а про здоровье, долголетие и уверенность в собственном теле. С возрастом мышечная ткань постепенно уменьшается, а в период перименопаузы и менопаузы этот процесс ускоряется из-за снижения уровня эстрогена.

Тренажёр
Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тренажёр

Именно поэтому силовые тренировки становятся одним из самых действенных инструментов для поддержания силы, плотности костей и активной повседневной жизни. Об этом сообщает фитнес-издание Women's Health со ссылкой на тренера по силовой и функциональной подготовке Энди Винсента.

Почему тренажёры особенно полезны женщинам старше 50 лет

Посещение зала может вызывать тревогу, особенно если был долгий перерыв в тренировках. Тренажёры в этом случае дают важное преимущество: они обеспечивают стабильную траекторию движения и снижают нагрузку на суставы. Контролируемое сопротивление помогает сосредоточиться на работе целевых мышц, не перегружая стабилизаторы и не рискуя техникой.

Фиксированное положение тела, плавное сопротивление и возможность точно регулировать вес делают тренажёры эффективным и безопасным инструментом для набора мышечной массы в зрелом возрасте.

Тренажёр №1: жим ногами

Почему это эффективно после 50 лет

Сила ног напрямую связана с риском падений и переломов, которые чаще всего затрагивают бёдра и нижние конечности. В период менопаузы плотность костной ткани снижается, и тренировка ног становится приоритетом.

"Сила ног коррелирует с более низким риском смертности в среднем возрасте, во многом за счёт снижения риска падений", — отмечает тренер Энди Винсент.

Жим ногами — многосуставное упражнение, которое одновременно задействует ягодицы, квадрицепсы и приводящие мышцы бедра, при этом не требует сложных технических навыков.

Советы по технике

  • меняйте положение стоп: высокое положение смещает акцент на ягодицы и заднюю поверхность бедра, низкое — на квадрицепсы и колени;
  • держитесь за рукоятки и слегка подтягивайте корпус к сиденью для стабилизации;
  • опускайте платформу медленно и контролируемо, без рывков.

Рекомендуемый диапазон: 8-12 повторений с умеренным весом.

Тренажёр №2: сгибание ног в коленном суставе

Почему это важно

Жим ногами не даёт достаточной нагрузки на заднюю поверхность бедра. Сгибание ног — изолирующее упражнение, которое целенаправленно укрепляет эти мышцы, улучшая походку, осанку и устойчивость.

"Женщинам старше 50 лет важно напрямую тренировать заднюю поверхность бедра, чтобы снизить риск падений и укрепить ноги в целом", — подчёркивает Винсент.

Советы по технике

  • напрягайте мышцы живота для стабилизации позвоночника;
  • направляйте пальцы ног к коленям, чтобы снизить участие икроножных мышц;
  • при сильной усталости допустимо слегка сократить амплитуду движения.

Рекомендуемый диапазон: от 6 до 16 повторений, с постепенным увеличением нагрузки.

Тренажёр №3: тяга сидя

Почему это лучший выбор для верха тела

Горизонтальная тяга укрепляет мышцы верхней части спины и области между лопатками — зоны, которые напрямую влияют на осанку. С возрастом у многих женщин появляется сутулость и выдвинутая вперёд голова, что часто связано именно со слабостью этих мышц.

"Укрепление верхней части спины может значительно улучшить осанку и снизить нагрузку на плечи и шею", — говорит Энди Винсент.

Советы по технике

  • начинайте движение с локтей, а не с кистей;
  • позволяйте лопаткам свободно двигаться, не фиксируя их жёстко;
  • если сиденье регулируется, лучше сесть чуть выше, чем слишком низко.

Рекомендуемый диапазон: 10-12 повторений с умеренным весом.

Сравнение: тренажёры и свободные веса

Тренажёры обеспечивают большую стабильность и снижают риск ошибок, что особенно важно при сниженной подвижности суставов. Свободные веса требуют больше контроля и вовлечения стабилизаторов, но могут быть сложнее на старте. Для женщин старше 50 лет тренажёры часто становятся оптимальной базой, к которой при желании можно позже добавить гантели и штанги.

Плюсы и минусы тренажёров после 50 лет

Силовые тренировки на тренажёрах имеют свои особенности.

Преимущества:

  • высокая безопасность;
  • точечная нагрузка на нужные мышцы;
  • простота освоения даже после долгого перерыва.

Недостатки:

  • меньшая вовлечённость стабилизаторов;
  • ограниченная вариативность движений;
  • зависимость от оборудования зала.

Советы шаг за шагом для лучшего результата

  1. Начинайте с умеренных весов и осваивайте технику.

  2. Следите за положением корпуса и дыханием.

  3. Постепенно увеличивайте нагрузку каждые 1-2 недели.

  4. Давайте мышцам время на восстановление.

Популярные вопросы о тренажёрах для женщин старше 50 лет

Можно ли нарастить мышцы без свободных весов?

Да, тренажёры обеспечивают достаточное сопротивление для гипертрофии.

Сколько раз в неделю тренироваться?

Оптимально 2-3 силовые тренировки в неделю.

Подходят ли тренажёры при проблемах с суставами?

В большинстве случаев — да, но нагрузку стоит подбирать индивидуально.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы фитнес женщины здоровье тренировки
