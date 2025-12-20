Мышцы растут не так быстро, как обещают: реальные цифры силовых тренировок удивляют

Сколько мышц можно реально набрать за пару месяцев регулярных силовых тренировок — вопрос, который волнует и новичков, и тех, кто давно занимается в зале. Ожидания часто расходятся с реальностью, особенно на фоне громких обещаний из соцсетей.
Недавний крупный научный обзор попытался дать точный и честный ответ, опираясь не на отдельные эксперименты, а на массив данных. Об этом сообщает научное издание Journal of Sport and Health Science.
Исследование было проведено специалистами Университета Макмастера и стало одним из самых масштабных обзоров краткосрочной мышечной гипертрофии. Учёные поставили цель — определить, какой прирост мышечной массы можно считать "нормальным" за типичный тренировочный цикл и какие факторы действительно влияют на рост мышц.
Авторы отдельно подчёркивают, что хотя большая часть данных собрана на мужчинах, женщины наращивают мышечную массу с сопоставимой относительной скоростью. Это означает, что выводы корректны и для женщин, если учитывать разницу в исходной мышечной массе.
В обзор вошли результаты 111 исследований силовых тренировок. Из них 61 работа содержала детальные данные о безжировой массе тела. Программы тренировок длились от 4 до 24 недель, а общее число участников-мужчин составило 951 человек.
Средняя продолжительность тренировочного периода в исследованиях — 10,4 недели. Это практически совпадает с классическим тренировочным блоком, который используется в фитнес-программах и планах персональных тренеров.
Анализ показал, что средний прирост безжировой массы тела за примерно 10 недель силовых тренировок составляет 1,53 кг. Эта цифра в первую очередь относится к мужчинам, поскольку именно они преобладали в выборке.
Для женщин результаты выглядят несколько иначе в абсолютных значениях, но схожи в относительных. В среднем можно ожидать прирост около 1 кг мышечной массы за тот же период при регулярных тренировках и подходящем питании.
Если перевести эти данные в более привычные интервалы, получается около 150 граммов мышц в неделю или примерно 0,5 кг в месяц.
Уровень тренированности оказался менее значимым фактором, чем принято считать. Новички в среднем набирали немного больше, чем опытные атлеты, но разница была не радикальной. При этом индивидуальные отклики отличались существенно.
У людей с низкой реакцией на тренировки прирост за 10 недель составлял около 0,44 кг. У тех, кто реагировал особенно хорошо, он превышал 3 кг. Один зафиксированный случай достиг 5,6 кг, но исследователи подчёркивают, что это исключение, а не ориентир.
Обзор позволил отделить рабочие механизмы от популярных мифов. Учёные пришли к нескольким важным выводам:
Многие ожидают резкого увеличения мышечной массы за короткое время, особенно в начале тренировок. Однако научные данные показывают более умеренную, но стабильную картину. В отличие от рекламных обещаний, реальный прогресс измеряется месяцами, а не неделями.
По сравнению с быстрым набором веса за счёт жира, мышечный рост идёт медленно, но именно он обеспечивает силу, плотность тела и долгосрочный результат.
Понимание реальных цифр помогает выстроить здоровые ожидания.
Стройте тренировки вокруг базовых упражнений.
Постепенно увеличивайте рабочие веса или объём.
Обеспечьте достаточное потребление белка.
Следите за сном и восстановлением.
В среднем от 1 до 1,5 кг, но возможны индивидуальные отклонения.
В процентах — нет, различие в абсолютных цифрах связано с исходной массой.
Без ущерба для здоровья — нет. Попытки ускорения чаще приводят к травмам и перетренированности.
