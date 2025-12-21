Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Мышцы становятся деревянными не случайно: что на самом деле вызывает забитость

Микроповреждения волокон вызывают забитость мышц
Спорт

Ощущение "забитых" мышц знакомо каждому, кто увеличивал нагрузку или возвращался к тренировкам после паузы. Тело становится тяжёлым, движения — скованными, а восстановление затягивается дольше обычного. Это не случайность, а физиологический процесс, с которым можно и нужно работать. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".

Растяжка
Фото: unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Растяжка

Почему возникает ощущение забитости мышц

Забитость появляется из-за микроповреждений мышечных волокон и соединительной ткани, которые возникают при непривычной или интенсивной нагрузке. В ответ организм запускает локальное воспаление, усиливается приток жидкости, формируется отёк. Именно он создаёт ощущение плотности, тяжести и снижения подвижности.

Дополнительную роль играют продукты обмена, накапливающиеся в мышцах при работе, а также перенапряжение нервной системы. Если восстановление замедлено, мышцы дольше остаются в состоянии гипертонуса, даже когда тренировка уже закончилась.

Какие мышцы страдают чаще всего

Хотя забиваться могут любые скелетные мышцы, некоторые группы попадают в зону риска чаще других. Причина — их размер, функции и характер нагрузки.

Икроножные и камбаловидные мышцы работают как насос, поднимая кровь вверх против силы тяжести. Бег, прыжки и длительная ходьба по твёрдым поверхностям быстро приводят их к перенапряжению, особенно при неподходящей обуви.

Квадрицепсы принимают на себя основную ударную нагрузку в приседаниях, выпадах и прыжках. Они часто забиваются при неполной амплитуде движений и дисбалансе с задней поверхностью бедра.

Трапециевидные мышцы и плечевой пояс нередко страдают из-за сочетания силовых тренировок и сидячего образа жизни. Стресс, сутулость и ошибки техники легко переводят эту зону в хроническое напряжение.

Широчайшие мышцы спины и разгибатели позвоночника перегружаются при большом объёме тяг и становых движений. Особенно это заметно при коротком отдыхе между подходами.

Что делать, если мышцу "накрыло" прямо во время тренировки

Если во время подхода появляется резкая забитость, спазм или судорога, нагрузку нужно сразу прекратить. Продолжение работы через боль лишь усилит повреждения.

Оптимальная тактика — мягкая статическая растяжка поражённой мышцы на 40-60 секунд без боли. После этого полезны лёгкие движения: спокойная ходьба, плавные махи или круговые вращения. Дополнить можно поверхностным массажем ладонями по направлению к сердцу для улучшения оттока жидкости.

Тактика восстановления забитых мышц

Эффективное восстановление — это не экстренные меры, а системный подход. Если он выстроен заранее, сильная забитость возникает реже и проходит быстрее.

Глубокий массаж и миофасциальный релиз помогают снизить гипертонус и улучшить кровообращение. Для самостоятельной работы подходят массажные ролики, мячи и валики, но важно избегать грубого давления и типичных ошибок, которые могут усилить спазм, особенно при миофасциальном релизе.

Тепловые процедуры, такие как баня, сауна или горячая ванна через несколько часов после нагрузки, расслабляют мышцы и ускоряют обменные процессы. Тепло расширяет сосуды и улучшает доставку кислорода к тканям.

Низкоинтенсивное кардио — один из самых недооценённых способов восстановления. 15-20 минут спокойной активности на следующий день ускоряют выведение метаболитов и возвращают лёгкость движениям, что особенно характерно для низкоинтенсивных упражнений.

Роль воды и питания

Обезвоживание усиливает мышечную скованность и замедляет восстановление. Оптимальное потребление жидкости составляет в среднем 30-40 мл на килограмм массы тела, а в тренировочные дни — больше.

Питание также влияет на скорость восстановления. Омега-3 жирные кислоты помогают снижать воспалительные реакции, а магний участвует в расслаблении мышечных волокон и нервной системы. Достаточное количество белка необходимо для восстановления повреждённых структур.

Сравнение: экстренное и профилактическое восстановление

Экстренные меры помогают снять симптомы, но не решают причину. Профилактический подход — грамотное планирование нагрузки, отдых и восстановительные процедуры — снижает риск хронической забитости. Первый вариант работает "здесь и сейчас", второй — на долгосрочный результат и здоровье.

Советы по профилактике забитости

  1. Увеличивайте нагрузку постепенно.
  2. Следите за техникой движений.
  3. Включайте разминку и заминку.
  4. Планируйте дни активного восстановления.
  5. Поддерживайте водный и пищевой баланс.

Популярные вопросы о забитых мышцах

Нормально ли ощущать забитость после тренировки?
Да, особенно при новой или увеличенной нагрузке.

Можно ли тренироваться через забитость?
Лучше снизить интенсивность или сменить тип нагрузки.

Помогает ли растяжка?
Да, если она мягкая и без боли.

Сколько длится восстановление?
От одного до нескольких дней в зависимости от нагрузки и подготовки.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье
Новости Все >
Избыток азота остановил цветение кактусов — Mein Schoener Garten
В Чехии нашли артефакт с хеттской клинописью из Анатолии в пещере Моравского карста
Сон сокращает риск преждевременной смерти сильнее питания и спорта
Законопроект об увеличении ипотечных выплат многодетным семьям представлен в Госдуме
Польза гречки снижается при постоянном употреблении — диетологи
Старые носки можно использовать для уборки дома вместо тряпок и салфеток — The Spruce
Mazda сохранила ДВС при снижении выбросов CO₂ — Auto Motor und Sport
Чистка стиральной машины уксусом подходит для разных загрузок — Apartment Therapy
Семена папайи из спелого плода дали всходы за 14 дней — Mein Schoener Garten
Катя Гордон возмутилась поведением Джигана и Самойловой
Сейчас читают
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Красота и стиль
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Садоводство, цветоводство
Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
ДНК-анализ опроверг версию о сыпном тифе в гибели армии Наполеона — PopSci
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Межзвёздная комета 3I/ATLAS танцует в космосе? Учёные в замешательстве от её странного поведения
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
Последние материалы
Законопроект об увеличении ипотечных выплат многодетным семьям представлен в Госдуме
Личное место снижает уровень стресса у кошек и собак — ветеринар Артём Дёмин
Платья с отделкой из искусственного меха стали трендом сезона — Vogue
Польза гречки снижается при постоянном употреблении — диетологи
Старые носки можно использовать для уборки дома вместо тряпок и салфеток — The Spruce
Грязевой вулкан Кумани создал временное поднятие грунта — геолог Марк Тинги
Микроповреждения волокон вызывают забитость мышц
Mazda сохранила ДВС при снижении выбросов CO₂ — Auto Motor und Sport
Деление корневища ускоряет размножение нимфеи
Чистка стиральной машины уксусом подходит для разных загрузок — Apartment Therapy
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.