Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Не ради мышц, а ради жизни: тренировки, которые делают тело по-настоящему сильным

Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Спорт

Атлетическая гимнастика всё чаще воспринимается не как спорт "для рекордов", а как инструмент здоровья и функциональной силы. Это формат тренировок, где важны контроль, выносливость и польза для повседневной жизни. Такой подход подходит тем, кто хочет быть сильным без перегрузок и травм. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".

Жим в наклоне
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Жим в наклоне

Что такое атлетическая гимнастика и зачем она нужна

Атлетическая гимнастика — это система силовых упражнений, ориентированная на развитие силы, устойчивости и управляемости тела. В отличие от узкоспортивных направлений, здесь акцент делают не на максимальные веса, а на качество движения и баланс нагрузки. Тренировки направлены на всё тело сразу, помогают развивать контроль над собственным весом и поддерживать здоровье суставов, связок и позвоночника, особенно если дополняются мягкой работой на подвижность, как в практиках, направленных на гибкость и здоровье суставов.

Такой формат подходит людям разного возраста при отсутствии серьёзных противопоказаний. Главная идея — сильное и функциональное тело, которое помогает в обычной жизни, а не мешает ей.

Основные группы упражнений атлетической гимнастики

В системе принято выделять несколько ключевых направлений нагрузки. Они дополняют друг друга и позволяют адаптировать тренировки под любой уровень подготовки.

Упражнения без отягощений развивают базовую силу и стабильность. К ним относят отжимания, удержания позиций, силовые позы с опорой на корпус. Обычно выполняют 8-15 повторений или удержания по 10-30 секунд.

Работа на гимнастических снарядах — перекладине, брусьях, кольцах — развивает координацию и умение управлять телом в пространстве. Здесь важно избегать рывков и работать в контролируемом темпе.

Упражнения с гимнастическими предметами, такими как эспандеры или набивные мячи, повышают выносливость и реакцию. Их часто используют в индивидуальном или парном формате.

Стандартные отягощения — гантели, гири, штанга — применяются умеренно. Основная цель — функциональная сила и выносливость, а не работа на предельных весах.

Парные и групповые упражнения создают "живое" сопротивление, развивают прикладную силу и чувство баланса усилий.

Тренажёры позволяют дозировать нагрузку и безопасно укреплять мышцы, если соблюдать средний темп и правильную технику. Такой подход особенно ценят те, кто выбирает щадящие форматы тренировок, включая гимнастику со стулом, когда важна устойчивость и контроль движений.

Как выстроить тренировочный процесс

Новичкам обычно рекомендуют заниматься 2-3 раза в неделю по 20-30 минут. Более подготовленные могут увеличивать продолжительность до 45-60 минут и тренироваться чаще. Важный принцип — последнее повторение должно быть трудным, но контролируемым, без потери техники.

Восстановление и питание как часть результата

Эффект от атлетической гимнастики напрямую связан с восстановлением. Важны полноценный сон, разумные паузы между тренировками и питание с достаточным количеством белка. Вода, лёгкие восстановительные процедуры и растяжка помогают ускорить адаптацию организма.

Советы по началу занятий

  1. Начинайте с базовых упражнений без отягощений.
  2. Осваивайте технику перед увеличением нагрузки.
  3. Тренируйтесь регулярно, но без перегруза.
  4. Следите за дыханием и положением корпуса.
  5. Оставляйте запас в 1-2 повтора.

Сравнение атлетической гимнастики и классического силового тренинга

Классический силовой тренинг часто ориентирован на рост максимальной силы и массы. Атлетическая гимнастика делает упор на функциональность, координацию и здоровье суставов. Первый подход подходит для спортивных целей, второй — для повседневной активности и долгосрочного самочувствия.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье
Новости Все >
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке: от 15,9% на новостройки
Бытовая техника выделила частицы с тяжёлыми металлами — ScienceAlert
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Умер актёр Анатолий Лобоцкий, сыгравший в "Зависти богов"
Мягкий фитнес не меняет форму тела после 40 лет — фитнес-тренер
В подмосковной пекарне Максимова наблюдается приток покупателей из дальних районов
Биотин в шампунях не влияет на волосяные фолликулы у здоровых людей — дерматолог Кинг
Какао-порошок делает вкус рулета глубже — The Guardian
Ибупрофен усилил риск смертельных инфекций при простуде — journaldesfemmes
Прямое солнце повредило листья бокарнеи в квартире — My Beautiful Garden
Сейчас читают
Клей и соль снижают скольжение подошвы обуви в гололед
Недвижимость
Клей и соль снижают скольжение подошвы обуви в гололед
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Новости спорта
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Наука и техника
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Популярное
Без замены грунта и тонны навоза: что добавить в теплицу, чтобы почва стала рыхлой и живой

Истощённую почву в теплице можно восстановить без замены грунта: органические добавки, питательный раствор и мульча возвращают земле структуру и плодородие.

Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Восемь месяцев подо льдом без связи: миссия вернулась с цифрами, от которых стало не по себе
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Последние материалы
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Бытовая техника выделила частицы с тяжёлыми металлами — ScienceAlert
Скорпион возглавил рейтинг мстительных знаков зодиака
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Умер актёр Анатолий Лобоцкий, сыгравший в "Зависти богов"
Мягкий фитнес не меняет форму тела после 40 лет — фитнес-тренер
В подмосковной пекарне Максимова наблюдается приток покупателей из дальних районов
Смесь с солью и сахаром увеличивает расход моющего средства — Revistaoeste
Биотин в шампунях не влияет на волосяные фолликулы у здоровых людей — дерматолог Кинг
Ибупрофен усилил риск смертельных инфекций при простуде — journaldesfemmes
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.