Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Качаете пресс, а живот всё равно торчит: тело саботирует результат из-за одной ошибки

Плохая координация диафрагмы вызывает выпирающий живот
Спорт

Вы регулярно делаете планки, скручивания и упражнения на кор, но живот всё равно выглядит напряжённым и выпирающим. Это сбивает с толку и часто заставляет добавлять ещё больше нагрузки. Однако врачи и учёные всё чаще говорят: в ряде случаев проблема кроется не в мышцах и не в питании, а в дыхании. Об этом сообщает издание Kondice.

Упражнения на пресс
Фото: Desingned by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Упражнения на пресс

Почему живот может выпирать даже у тренирующихся людей

Видимое "вздутие" живота не всегда связано с лишним жиром или перееданием. Существует распространённый телесный рефлекс, при котором диафрагма и мышцы брюшной стенки начинают работать несогласованно. В такие моменты диафрагма опускается вниз, а мышцы живота расслабляются, из-за чего живот визуально выдвигается вперёд, даже если внутри нет избытка газа.

Эксперты описывают это как нарушение координации между дыханием и центром тела. Чаще всего такой механизм запускается после еды, при длительном сидении, чувствительном пищеварении или в состоянии психологического стресса. Важно, что речь идёт не о патологии, а о выученной реакции организма, которая со временем становится автоматической.

Дыхание как выученный, но обратимый паттерн

Обзорные исследования показывают, что неправильное дыхание — это не врождённая особенность, а привычка. Организм привыкает дышать "в неверном направлении" и повторяет этот шаблон снова и снова, особенно в состоянии напряжения. Хорошая новость в том, что такие паттерны поддаются переобучению.

Американские рекомендации по работе со вздутием живота подчёркивают: для части людей ключевая проблема заключается не в количестве газов, а в том, как мышцы туловища взаимодействуют во время дыхания. Поэтому наряду с диетой и обследованиями всё чаще упоминается дыхательная гимнастика как часть комплексного подхода.

Что говорит наука о тренировке дыхания

Клинические исследования показывают, что целенаправленная работа с дыханием действительно даёт результат. В одном из таких исследований людей с выраженным выпячиванием живота обучали изменять движение диафрагмы и брюшной стенки с помощью биологической обратной связи. Со временем визуальное выпячивание уменьшалось, а ощущение вздутия становилось слабее.

Это не быстрый трюк, а перестройка взаимодействия между дыханием и мышцами кора. Процесс напоминает коррекцию осанки: сначала требуется осознанный контроль, но постепенно новое движение становится автоматическим.

Роль диафрагмы и глубоких мышц живота

Диафрагма — это не только главный дыхательный мышечный купол. Она тесно связана с поперечной мышцей живота, которая формирует внутренний "корсет" тела. Современные исследования в области дыхательной физиологии показывают, что улучшение функции диафрагмы способствует более активному включению этой глубокой мышцы.

Именно поперечная мышца живота помогает удерживать живот в ровном положении без постоянного напряжения и втягивания. Поэтому дыхательные упражнения могут влиять на внешний вид живота не только во время тренировки, но и в обычной повседневной активности — стоя, сидя, при ходьбе.

Сравнение: больше упражнений или лучшее дыхание

Дополнительные упражнения на пресс усиливают поверхностные мышцы, но не всегда решают проблему выпячивания. Работа с дыханием воздействует на глубинную координацию и может дать заметный эффект даже без увеличения тренировочного объёма. В ряде случаев улучшение дыхательного паттерна оказывается более эффективным, чем ещё одна минута в планке.

Плюсы и минусы дыхательного подхода

Дыхательная работа имеет свои особенности, которые важно учитывать.

Плюсы:

  • улучшение координации мышц кора;
  • снижение ощущения вздутия;
  • меньшая нагрузка на поясницу;
  • эффект в повседневной жизни, а не только на тренировке.

Минусы:

  • требует времени и внимания;
  • результат не всегда мгновенный;
  • иногда нужна помощь специалиста.

Советы по работе с дыханием шаг за шагом

  1. Обратите внимание, дышите ли вы грудью или животом.

  2. Избегайте задержек дыхания в течение дня.

  3. Практикуйте мягкое диафрагмальное дыхание лёжа или сидя.

  4. При необходимости обратитесь к физиотерапевту или специалисту по дыханию.

Популярные вопросы о дыхании и плоском животе

Может ли дыхание заменить упражнения на пресс?

Нет, но оно может сделать их более эффективными и снизить визуальное выпячивание.

Сколько времени нужно, чтобы заметить результат?

У некоторых изменения появляются через несколько недель регулярной практики.

Что лучше: дыхательные упражнения или планка?

Оптимальный вариант — сочетание, но начинать стоит с восстановления дыхательной координации.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы фитнес здоровье упражнения
Новости Все >
Зеркала, цвет и освещение меняют восприятие небольших помещений — The Spruce
Врачи считают вирусы гриппа A основным источником будущей пандемии
Средний доход в Тюмени отстаёт от столичного на 32% — "Зарплата.ру"
Рождественский пунш с бренди и содовой готовят за несколько минут — Allrecipes
Невеста Лепса поймёт будущего мужа, если он влюбится в тёщу
Понцирус показал устойчивость к болезням цитрусовых
Российское вино исключили из числа участников престижного конкурса в Сан-Франциско
Рождественская ёлка рядом с источниками тепла повышает риск пожара — Express
Валютная пара CNY/RUB связана с колебаниями курса USD/RUB
Кислотность борща выравнивается после ночи в холодильнике — кулинары
Сейчас читают
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Наука и техника
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Популярное
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах
Блеф на 90 миллиардов: как обещания Евросоюза Украине разбиваются о реальность
Темные стороны еврокредита для Украины: кто на самом деле в проигрыше
Темные стороны еврокредита для Украины: кто на самом деле в проигрыше
Последние материалы
Врачи считают вирусы гриппа A основным источником будущей пандемии
Средний доход в Тюмени отстаёт от столичного на 32% — "Зарплата.ру"
В Кляйн-Нойдорфе найдено 310 бронзовых артефактов — доктор Яспер фон Рихтгофен
Чёрные пятна далматинов связаны с генетической мутацией
Плохая координация диафрагмы вызывает выпирающий живот
Фитолампы предотвращают вытягивание рассады в январе — Хромов
Рождественский пунш с бренди и содовой готовят за несколько минут — Allrecipes
Неправильный монтаж номера грозит штрафом до 5000 рублей
Невеста Лепса поймёт будущего мужа, если он влюбится в тёщу
Удлинённое каре помогает скрыть двойной подбородок — Folha Vitoria
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.