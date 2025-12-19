Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Саркопения отменяется: 4 базовых упражнения, которые возвращают силу после 40 лет

Силовые тренировки в 40 лет замедляют саркопению у женщин — Women's Health
Спорт

Силовые тренировки после 40 лет всё чаще называют не модным увлечением, а стратегией долгосрочного здоровья. Они помогают сохранить мышечную массу, поддержать кости и дольше оставаться активными в повседневной жизни. Научные данные и опыт специалистов показывают, что начинать никогда не поздно.

Фитнес
Фото: www.pexels.com by Kampus Production is licensed under Бесплатное использование
Фитнес

Почему силовые тренировки становятся критически важны после 40

С возрастом организм постепенно теряет мышечную ткань, если не получает целенаправленной нагрузки. Этот процесс известен как саркопения и напрямую влияет на качество жизни, снижая силу, устойчивость и подвижность.

"С возрастом мы естественным образом теряем мышечную массу, если не предпринимаем активных мер", — объясняет физиотерапевт Леа Джорджес.

По её словам, уже после 30 лет женщины могут терять до 8% мышц за десятилетие, а после 40 лет процесс ускоряется из-за снижения уровня эстрогена. Этот гормон участвует в восстановлении мышц, поддержке суставов, плотности костей и регуляции обмена веществ, пишет Women's Health.

"Силовые тренировки — это проверенный и эффективный способ остановить потерю мышечной массы и даже обратить этот процесс вспять", — отмечает Джорджес.

Исследования подтверждают её слова. В научной работе, опубликованной в журнале Archives of Gerontology and Geriatrics, силовые тренировки названы одним из ключевых методов борьбы с саркопенией благодаря росту мышечной силы и объёма.

Не погоня за молодостью, а инвестиция в будущее

Силовые тренировки в 40 лет — это не попытка вернуться к телу десятилетней давности. Речь идёт о формировании устойчивого и функционального тела на годы вперёд.

"Это создание тела, в котором вы захотите жить следующие 30 лет: сильного, независимого и выносливого", — говорит фитнес-тренер и основательница проекта Owning Your Menopause Кейт Роу-Хэм.

Регулярные тренировки с отягощениями помогают не только мышцам, но и костям, снижая риск остеопороза, а также улучшают баланс, координацию и уверенность в движениях.

Четыре базовых упражнения, с которых стоит начать

Перед началом важно учитывать индивидуальные цели и ограничения. При возможности работа с персональным тренером поможет быстрее освоить технику и избежать ошибок. Тем не менее, есть универсальные упражнения, которые закладывают прочную основу.

Приседания

Приседания развивают функциональную силу, необходимую в повседневной жизни — от вставания со стула до подъёма по лестнице. Они укрепляют бёдра, колени, таз и позвоночник, что особенно важно при снижении плотности костей.

"Приседания — это жизнь", — подчёркивает Кейт Роу-Хэм.

Начать можно даже с приседаний на стул, постепенно добавляя гантели или гирю.

Становая тяга

Это движение с наклоном в тазобедренном суставе задействует заднюю цепь мышц — ягодицы и заднюю поверхность бедра. Оно помогает стабилизировать тело и снизить риск травм спины.

"Многие женщины годами нагружают спину вместо бёдер, и в среднем возрасте это начинает сказываться", — отмечает Роу-Хэм.

Отжимания

Сила толкающих движений верхней части тела у женщин снижается быстрее, но она необходима для здоровья плеч и бытовых задач. Отжимания можно адаптировать, выполняя их от стены, платформы или с колен.

Тяги (гребля)

Тяговые упражнения укрепляют верхнюю часть спины и компенсируют последствия сидячего образа жизни. Они поддерживают осанку и стабильность плечевого пояса.

Сравнение: силовые тренировки и обычная активность

Кардио и прогулки полезны для сердца, но они почти не влияют на сохранение мышечной массы. Силовые тренировки создают нагрузку, которая стимулирует рост мышц и укрепление костей. В сочетании оба подхода дают максимальный эффект для здоровья и выносливости.

Плюсы и минусы силовых тренировок после 40

Силовые тренировки требуют осознанного подхода и внимания к восстановлению.

Плюсы:

  • замедление и обратимое снижение мышечной массы;
  • укрепление костей и суставов;
  • улучшение баланса и координации;
  • повышение уверенности в движениях.

Минусы:

  • необходимость освоения техники;
  • более длительное восстановление;
  • риск перегрузок при спешке.

Советы по началу силовых тренировок шаг за шагом

  1. Начинайте с 2-3 тренировок в неделю.

  2. Делайте упор на технику, а не на вес.

  3. Увеличивайте нагрузку постепенно.

  4. Уделяйте внимание сну, питанию и дням отдыха.

Популярные вопросы о силовых тренировках после 40

Как выбрать вес для начала?

Начинайте с лёгких гантелей или собственного веса, чтобы освоить движение без дискомфорта.

Сколько стоит начать заниматься?

Минимальный набор — гантели и коврик — доступен по цене и подходит для домашних тренировок.

Что лучше: тренажёры или свободные веса?

Свободные веса развивают координацию и функциональную силу, но тренажёры могут быть безопаснее на старте.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы мышцы фитнес возраст здоровье долголетие упражнения
Новости Все >
Оптимизм, сон, управление стрессом и поддержка окружения влияют на "возраст" мозга
Питомцы для эмоциональной поддержки превращают авиаперелёты в хаос — The Guardian
Певец Тынис Мяги вынужден работать из-за маленькой пенсии
Во Владивостоке планируется создание установки класса СКИФ
Грамотное завершение рабочих проектов перед Новым годом важнее, чем гонка
Зарплата Сафонова в ПСЖ выросла до 400 тыс евро в месяц — Егор Мезинцев
В Москве фрагмент стоматологического инструмента извлекли из бронха пациентки
Рождественский кактус зацветает при снижении температуры и сокращении полива
Учёные оценили массу древней черепахи Archelon в 3,5 тонны — clickpetroleoegas
Дефлекторы капота ускорили повреждение краски и коррозию
Сейчас читают
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Авто
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
В 2026 обои переходят от фона к доминирующему акценту
Недвижимость
В 2026 обои переходят от фона к доминирующему акценту
Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Шоу-бизнес
Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Популярное
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты

Аналитики предсказывают дальнейшее сокращение их использования и рассказывают, что придет им на замену. Тенденции и прогнозы экспертов.

Россияне всё меньше используют банковские карты
ЕС не понравится: Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер
Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах
Блеф на 90 миллиардов: как обещания Евросоюза Украине разбиваются о реальность
Океан снимает покровы: со дна всплывает стена, которая может перевернуть легенду об Атлантиде
Океан снимает покровы: со дна всплывает стена, которая может перевернуть легенду об Атлантиде
Последние материалы
Продление жизни елки обеспечивает обновление спила и вода — биолог Опарин
Крабовые палочки легче разворачиваются в горячей воде
Певец Тынис Мяги вынужден работать из-за маленькой пенсии
Во Владивостоке планируется создание установки класса СКИФ
Велосипед может заменить часть беговых тренировок без потери формы
Грамотное завершение рабочих проектов перед Новым годом важнее, чем гонка
20 декабря: ВЧК, Железный Феликс и Тополь-М
Зарплата Сафонова в ПСЖ выросла до 400 тыс евро в месяц — Егор Мезинцев
В Москве фрагмент стоматологического инструмента извлекли из бронха пациентки
Рождественский кактус зацветает при снижении температуры и сокращении полива
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.