Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Сжигать больше и страдать меньше: 8 видов активности, которые вытесняют бег

Езда на велосипеде и теннис превосходят бег по расходу калорий
Спорт

Физическая активность не обязана быть однообразной, чтобы приносить результат. Всё больше людей ищут тренировки, которые не только эффективно сжигают калории, но и действительно увлекают.

Девушка играет в теннис
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка играет в теннис

Оказывается, бег — далеко не единственный вариант для тех, кто хочет повысить расход энергии и улучшить форму. Об этом рассказывает материал Jenny, посвящённый современным подходам к тренировкам и активному образу жизни.

Почему бег — не единственный способ сжигать калории

Бег по-прежнему считается одним из самых популярных видов кардионагрузки, но он подходит не всем. Ударная нагрузка на суставы, монотонность и ограниченное время тренировки часто становятся причинами, по которым люди ищут альтернативы. Многие другие виды активности позволяют заниматься дольше, разнообразнее и с не меньшей пользой для организма.

Ключевую роль играет не только сам вид упражнения, но и его интенсивность, продолжительность и вовлечённость мышц. Чем больше мышечных групп работает и чем дольше вы можете поддерживать активность, тем выше общий расход калорий.

Восемь упражнений, которые могут быть эффективнее бега

Существует ряд тренировок, способных превзойти бег по энергозатратам и при этом сделать процесс более интересным.

  1. Пешие прогулки по пересечённой местности и подъёмы в гору позволяют двигаться дольше и активно расходовать энергию за счёт рельефа.
  2. Высокоинтенсивные интервальные тренировки выделяются тем, что за короткое время дают мощную нагрузку и ускоряют метаболизм даже после завершения занятия.
  3. Велоспорт, как на улице, так и на велотренажёре, сочетает кардио и выносливость, при этом снижая нагрузку на суставы.
  4. Прыжки со скакалкой задействуют всё тело и требуют координации, а по интенсивности могут превосходить бег за то же время.
  5. Теннис сочетает динамичное движение, резкие ускорения и работу рук, превращая тренировку в активную игру.
  6. Гребля равномерно нагружает верхнюю и нижнюю части тела, включая мышцы кора.
  7. Плавание позволяет тренироваться долго и эффективно даже тем, кто испытывает дискомфорт в суставах.
  8. Бокс завершает список как одна из самых энергозатратных тренировок, объединяющая кардио и силовую нагрузку.

Что делает эти упражнения такими результативными

Главное преимущество этих видов активности — разнообразие движений и возможность регулировать нагрузку. Многие из них задействуют сразу несколько групп мышц, повышая общий расход энергии. Кроме того, такие тренировки легче адаптировать под уровень подготовки, что делает их доступными для новичков и опытных спортсменов.

Психологический фактор тоже играет роль. Когда тренировка воспринимается как удовольствие, а не обязанность, её проще включить в регулярный график и поддерживать долгосрочно.

Сравнение: бег и альтернативные тренировки

Бег эффективен, но часто ограничен по времени из-за усталости или нагрузки на суставы. Альтернативные упражнения, такие как плавание, велоспорт или пеший туризм, позволяют тренироваться дольше и с меньшим риском перегрузки.

Интервальные и игровые форматы, например HIIT или теннис, дают более высокий расход калорий за короткий промежуток времени. В результате итоговая польза может оказаться выше, чем при стандартной пробежке.

Плюсы и минусы упражнений с высокой калорийностью

Такие тренировки обладают очевидными преимуществами. Они разнообразны, вовлекают всё тело и часто оказываются более мотивирующими.

К плюсам относятся:

  • высокий расход калорий;
  • возможность выбора по интересам;
  • развитие выносливости, силы и координации.

Среди минусов:

  • необходимость освоения техники;
  • более высокая нагрузка при неправильном подходе.

Советы по включению упражнений в распорядок дня

  1. Начинайте с умеренной интенсивности и постепенно увеличивайте нагрузку.

  2. Чередуйте разные виды активности, чтобы избежать однообразия.

  3. Учитывайте состояние суставов и уровень физической подготовки.

Популярные вопросы о тренировках с высоким расходом калорий

Какие упражнения лучше подойдут новичкам?

Плавание, пешие прогулки и велоспорт считаются наиболее щадящими и универсальными вариантами.

Можно ли полностью заменить бег другими тренировками?

Да, при грамотном сочетании кардио и силовых нагрузок бег не является обязательным.

Что эффективнее: длительная тренировка или короткая, но интенсивная?

Оба варианта работают, выбор зависит от целей, времени и индивидуальных предпочтений.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы бег спорт фитнес калории упражнения тренировки
Новости Все >
Вера Сотникова готова приютить у себя Ларису Долину
Ежедневная очистка кэша замедляет работу смартфона — аналитик Муртазин
Чистота улиц и метро в Москве удивила защитника Спартака — Кристофер Ву
Нарушение дренажа и избыток воды приводят к почернению листьев потоса — Actualno
Тыква смягчает вкус томатного куриного супа и делает его более сытным — VkusnyBlog
Зимние условия усиливают тревожность водителей за рулём
Израиль и Египет заключили масштабное газовое соглашение на $35 млрд
Астрономы обнаружили планету с алмазным снегом — Astrophys. J. Lett.
Власти начали подготовку планировки Печерских Песков — институт развития агломераций
Сансевиерия, спатифиллум и хлорофитум очищают воздух в доме — Actualno
Сейчас читают
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Новости спорта
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Растяжка бедер снижает мышечное напряжение
Новости спорта
Растяжка бедер снижает мышечное напряжение
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева
Строительство пирамид раскрыто: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Речь идет не о ресурсах: противостояние России и Запада получило цивилизационное объяснение
Речь идет не о ресурсах: противостояние России и Запада получило цивилизационное объяснение
Последние материалы
Герметизация окон и дверей усиливает звукоизоляцию в спальне
Израиль и Египет заключили масштабное газовое соглашение на $35 млрд
Платье-футляр вошло в ключевые тренды зимы 2025-26 года
Астрономы обнаружили планету с алмазным снегом — Astrophys. J. Lett.
Власти начали подготовку планировки Печерских Песков — институт развития агломераций
Сансевиерия, спатифиллум и хлорофитум очищают воздух в доме — Actualno
Катя Лель поедет в Тибет проживать 12 кармических жизней
Комнатные растения по фэн-шуй активизируют энергию роста и действия — The Spruce
Кошки могут использовать пристальный взгляд вместо громкого мяуканья
"Джеймс Уэбб" измерил неожиданно низкую температуру суперземли — NASA
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.