Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Утром без еды — и тело идёт по другому пути: что на самом деле сжигается первым

Низкоинтенсивное кардио натощак смещает обмен в сторону липолиза
Спорт

Растяжка при болях в суставах у многих вызывает опасения и сомнения. Люди боятся сделать хуже, усугубить состояние или спровоцировать травму. При этом полный отказ от движения часто только усиливает проблемы. Об этом сообщает дзен-канал "Флекс Спорт".

Кардио тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Кардио тренировка

Почему появляются боли и ограничения в суставах

Проблемы с суставами редко возникают внезапно. Чаще всего они формируются постепенно и связаны сразу с несколькими факторами. Среди самых распространённых причин — возрастные изменения, малоподвижный образ жизни и лишний вес. Существенную роль играют также нарушения в организации движений, хронические перегрузки и неправильно подобранные тренировки.

Дополнительным риском становятся травмы, врождённые особенности и занятия без понимания биомеханики. Особенно это касается агрессивной пассивной растяжки, когда тело тянут в крайние положения без активной работы мышц.

Как движение влияет на состояние суставов

Человеческое тело изначально создано для движения. Все движения происходят в суставах, а мышцы выступают их активными "исполнителями". Именно мышцы обеспечивают защиту, стабилизацию, амортизацию и питание суставных структур.

Во время движения в суставе вырабатывается синовиальная жидкость. Она смазывает суставные поверхности, улучшает скольжение и питает хрящевую ткань. Когда движения становится мало, суставы теряют подвижность, мышцы — эластичность, а питание тканей ухудшается. Похожий принцип лежит в основе подходов к утренней активации спины, где ключевую роль играет мягкое включение движения.

К чему приводит недостаток движения

Длительное сидение и однообразные позы нарушают распределение нагрузки в теле. В результате одни зоны перегружаются, а другие перестают полноценно работать. Чаще всего страдают поясница, колени, тазобедренные суставы и шея.

Со временем суставы начинают испытывать дефицит питания, усиливается износ тканей, появляются воспаления и дегенеративные изменения — от артрозов и бурситов до протрузий и грыж межпозвоночных дисков.

Почему растяжка пугает и когда она действительно вредна

Даже понимая необходимость движения, многие не знают, как заниматься безопасно. Часто люди либо идут в тренажёрный зал работать с большими весами, либо выбирают жёсткую растяжку с акцентом на шпагаты и мосты.

Проблема в том, что растяжка через боль, на расслаблении и в статичных крайних положениях действительно может навредить. В таких условиях суставы остаются без защиты мышц, а связки и капсулы перегружаются. Это ускоряет износ опорно-двигательного аппарата.

Что на самом деле означает гибкость

Важно понимать, что гибкость — это не умение сесть на шпагат или встать в мост. Гибкость — это способность свободно двигаться в доступной для тела амплитуде, сохраняя контроль и безопасность.

Речь идёт о качестве движения, а не о внешнем эффекте. Это возможность эффективно использовать тело в повседневной жизни без боли и ограничений — именно так сегодня трактуется работа с суставами и подвижностью.

Динамическая растяжка как безопасная альтернатива

Современный подход к работе с гибкостью делает акцент не на статичных позах, а на движении. Упражнения выполняются в разных плоскостях, с активной работой мышц и постепенным расширением амплитуд.

В такой растяжке суставы двигаются, мышцы стабилизируют положение, улучшается координация, сила и выносливость. Амплитуды подбираются индивидуально, с учётом анатомических особенностей и текущего состояния тела.

Сравнение: статическая и динамическая растяжка

Статическая растяжка в крайних положениях может усиливать нагрузку на суставы при болях. Динамическая растяжка, наоборот, помогает улучшить подвижность за счёт активного контроля и движения. Она безопаснее, функциональнее и ближе к реальным задачам повседневной жизни.

Как растягиваться безопасно

  1. Откажитесь от боли и резких движений.
  2. Выбирайте упражнения с активной работой мышц.
  3. Двигайтесь в комфортной амплитуде, постепенно её расширяя.

Популярные вопросы о растяжке и суставах

Можно ли заниматься растяжкой при болях в суставах?

Да, если это динамическая и осознанная работа без боли и перегрузок.

Опасны ли шпагаты и мосты?

При неподготовленном теле и болях в суставах такие элементы могут быть вредны.

Что важнее — сила или гибкость?

Для здоровья суставов важен баланс: сила мышц и подвижность должны развиваться вместе.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье
Новости Все >
Зимой волосы теряют влагу из-за холода и сухого воздуха — Harper’s Bazaar
Пугачёва чувствует себя потерянно — психолог Денисов-Мельников
Ввод жилья в России в 2025 году составит 103–105 млн кв. м — Путин
Рост мегасозвездий ускорил риск столкновений на орбите — elconfidencial
Французские фермеры провели акцию протеста у дома Макрона
Долгий холостой ход зимой усилил нагар в двигателе
Авиакомпания запретила вставать после посадки до сигнала экипажа — Turkish Airlines
Сухая кожа чаще возникает из-за снижения кожного сала и климата — Be Beautiful
Суды отменяют сделки с квартирами, несмотря на позицию Верховного суда РФ
Вспышку Чёрной смерти связали с похолоданием после извержений — Earth
Сейчас читают
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Кофеин уменьшает тёмные круги под глазами — дерматолог Сабрина Шах-Десаи
Красота и стиль
Кофеин уменьшает тёмные круги под глазами — дерматолог Сабрина Шах-Десаи
Россияне всё меньше используют банковские карты
Экономика и бизнес
Россияне всё меньше используют банковские карты
Популярное
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее

Узнайте о жиме Паллофа – эффективной альтернативе планке для укрепления мышц кора, защиты спины и улучшения осанки. Пошаговая инструкция и советы экспертов.

Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Последние материалы
Зимой волосы теряют влагу из-за холода и сухого воздуха — Harper’s Bazaar
Пугачёва чувствует себя потерянно — психолог Денисов-Мельников
Ввод жилья в России в 2025 году составит 103–105 млн кв. м — Путин
Рост мегасозвездий ускорил риск столкновений на орбите — elconfidencial
Французские фермеры провели акцию протеста у дома Макрона
Недостаточный полив усиляет уязвимость газона к засухе
Рисовый пирог моти использовали в супах и хот-потах — The Spruce Eats
Долгий холостой ход зимой усилил нагар в двигателе
Авиакомпания запретила вставать после посадки до сигнала экипажа — Turkish Airlines
Низкоинтенсивное кардио натощак смещает обмен в сторону липолиза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.