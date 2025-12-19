Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Суставы сохнут без движения: какой вид растяжки действительно продлевает им жизнь

Малоподвижный образ жизни снижает выработку суставной жидкости
Спорт

Растяжка при болях в суставах у многих вызывает опасения и сомнения. Люди боятся сделать хуже, усугубить состояние или спровоцировать травму. При этом полный отказ от движения часто только усиливает проблемы. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".

Девушка выполняет разминку перед тренировкой
Фото: Designed by Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка выполняет разминку перед тренировкой

Почему появляются боли и ограничения в суставах

Проблемы с суставами редко возникают внезапно. Чаще всего они формируются постепенно и связаны сразу с несколькими факторами. Среди самых распространённых причин — возрастные изменения, малоподвижный образ жизни и лишний вес. Существенную роль играют также нарушения в организации движений, хронические перегрузки и неправильно подобранные тренировки.

Дополнительным риском становятся травмы, врождённые особенности и занятия без понимания биомеханики. Особенно это касается агрессивной пассивной растяжки, когда тело тянут в крайние положения без активной работы мышц.

Как движение влияет на состояние суставов

Человеческое тело изначально создано для движения. Все движения происходят в суставах, а мышцы выступают их активными "исполнителями". Именно мышцы обеспечивают защиту, стабилизацию, амортизацию и питание суставных структур.

Во время движения в суставе вырабатывается синовиальная жидкость. Она смазывает суставные поверхности, улучшает скольжение и питает хрящевую ткань. Когда движения становится мало, суставы теряют подвижность, мышцы — эластичность, а питание тканей ухудшается. Именно поэтому мягкая утренняя гимнастика для суставов часто воспринимается телом легче, чем редкие и жёсткие тренировки.

К чему приводит недостаток движения

Длительное сидение и однообразные позы нарушают распределение нагрузки в теле. В результате одни зоны перегружаются, а другие перестают полноценно работать. Чаще всего страдают поясница, колени, тазобедренные суставы и шея.

Со временем суставы начинают испытывать дефицит питания, усиливается износ тканей, появляются воспаления и дегенеративные изменения — от артрозов и бурситов до протрузий и грыж межпозвоночных дисков.

Почему растяжка пугает и когда она действительно вредна

Даже понимая необходимость движения, многие не знают, как заниматься безопасно. Часто люди либо идут в тренажёрный зал работать с большими весами, либо выбирают жёсткую растяжку с акцентом на шпагаты и мосты.

Проблема в том, что растяжка через боль, на расслаблении и в статичных крайних положениях действительно может навредить. В таких условиях суставы остаются без защиты мышц, а связки и капсулы перегружаются. Это ускоряет износ опорно-двигательного аппарата.

Что на самом деле означает гибкость

Важно понимать, что гибкость — это не умение сесть на шпагат или встать в мост. Гибкость — это способность свободно двигаться в доступной для тела амплитуде, сохраняя контроль и безопасность.

Речь идёт о качестве движения, а не о внешнем эффекте. Это возможность эффективно использовать тело в повседневной жизни без боли и ограничений.

Динамическая растяжка как безопасная альтернатива

Современный подход к работе с гибкостью делает акцент не на статичных позах, а на движении. Упражнения выполняются в разных плоскостях, с активной работой мышц и постепенным расширением амплитуд.

В такой растяжке суставы двигаются, мышцы стабилизируют положение, улучшается координация, сила и выносливость. Короткие комплексы, подобные мягкой практике для позвоночника, помогают включить тело без перегрузки и стресса.

Статическая и динамическая растяжка

Статическая растяжка в крайних положениях может усиливать нагрузку на суставы при болях. Динамическая растяжка, наоборот, помогает улучшить подвижность за счёт активного контроля и движения. Она безопаснее, функциональнее и ближе к реальным задачам повседневной жизни.

Как растягиваться безопасно

  1. Откажитесь от боли и резких движений.
  2. Выбирайте упражнения с активной работой мышц.
  3. Двигайтесь в комфортной амплитуде, постепенно её расширяя.

Популярные вопросы о растяжке и суставах

Можно ли заниматься растяжкой при болях в суставах?

Да, если это динамическая и осознанная работа без боли и перегрузок.

Опасны ли шпагаты и мосты?

При неподготовленном теле и болях в суставах такие элементы могут быть вредны.

Что важнее — сила или гибкость?

Для здоровья суставов важен баланс: сила мышц и подвижность должны развиваться вместе.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье
Новости Все >
Для перелётов с инъекционными препаратами требуются справки — аллергологи
Дом-шпион напротив российского посольства в Вашингтоне выставили на продажу
Моржевание противопоказано при гипертонии и диабете — врач-иммунолог Ирина Ярцева
Киркоров обидел Бузову, не назвав её своей фавориткой
Эспрессо впервые приготовили на МКС с помощью машины ISSpresso — Кристофоретти
Многослойные стрижки лучше подчёркивают вьющиеся волосы — парикмахер Бермонд
Исследование показало влияние спорта на висцеральный жир — JAMA Network Open
Статическое электричество в салоне усилилось в холод
Вклад остаётся самым понятным инструментом — экономист Беляев
Пресная пища может привести к подавленности — диетолог Белоусова
Сейчас читают
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Домашние животные
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Шоу-бизнес
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Популярное
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее

Узнайте о жиме Паллофа – эффективной альтернативе планке для укрепления мышц кора, защиты спины и улучшения осанки. Пошаговая инструкция и советы экспертов.

Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Последние материалы
Моржевание противопоказано при гипертонии и диабете — врач-иммунолог Ирина Ярцева
Дом-шпион напротив российского посольства в Вашингтоне выставили на продажу
Малоподвижный образ жизни снижает выработку суставной жидкости
Киркоров обидел Бузову, не назвав её своей фавориткой
Эспрессо впервые приготовили на МКС с помощью машины ISSpresso — Кристофоретти
Прямая линия Путина: главное
Многослойные стрижки лучше подчёркивают вьющиеся волосы — парикмахер Бермонд
Клей и соль снижают скольжение подошвы обуви в гололед
Акация требует не менее шести часов солнечного света — Ciceksel
Исследование показало влияние спорта на висцеральный жир — JAMA Network Open
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.