Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Спина просыпается неправильно — день идёт наперекосяк: простой утренний сценарий

Мягкий подъём без рывков снижает утреннюю нагрузку на спину
Спорт

Утренняя боль в спине часто кажется неизбежной платой за сидячую работу и быстрый ритм жизни. Но именно первые минуты после пробуждения во многом определяют, как будет чувствовать себя позвоночник в течение дня. Небольшие изменения в утренних привычках помогают снизить нагрузку и вернуть телу подвижность. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".

Как легко вставать по утрам
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Как легко вставать по утрам

Почему утро так важно для спины

После сна позвоночник особенно уязвим. За ночь мышцы расслабляются, межпозвоночные диски временно теряют часть влаги, а тело ещё не готово к резким движениям. Если в этот момент резко вскакивать с кровати, тянуться к смартфону или сразу садиться с сутулой спиной, нагрузка распределяется неправильно.

В результате организм вынужден "компенсировать" это положение весь день. Появляется напряжение в плечах, скованность в шее, усталость в пояснице — особенно если игнорировать базовые принципы здоровой спины.

Шаг 1. Мягкий подъём без спешки

Не стоит начинать день резким подъёмом. Дайте телу 1-2 минуты, чтобы перейти от сна к бодрствованию. Полежите с закрытыми глазами, спокойно подышите и слегка потянитесь — руками вверх, ногами вниз.

Полезно сделать несколько глубоких вдохов через нос и медленных выдохов через рот. Это активирует диафрагму и помогает включиться глубоким мышцам-стабилизаторам, которые удерживают позвоночник в правильном положении.

Практичный приём — вставать через бок, а не напрямую через пресс. Такой способ снижает нагрузку на поясницу и делает подъём более безопасным.

Шаг 2. Вода как поддержка позвоночника

Во время сна организм не получает жидкость, поэтому утром ткани и суставы могут ощущаться "сухими". Межпозвоночным дискам нужна влага, чтобы снова работать как амортизаторы.

Стакан тёплой воды небольшими глотками после пробуждения помогает запустить обмен веществ, улучшает кровообращение и снижает утреннюю скованность.

Шаг 3. Пять минут, чтобы спина включилась

Даже короткий комплекс движений помогает "разбудить" спину. Достаточно пяти минут, чтобы активировать мышцы шеи, лопаток и поясницы, которые часто перегружены при сидячей работе.

Подойдут простые движения на мягкую мобилизацию и растяжку, которые возвращают ощущение свободы движения и снижают утреннее напряжение — по принципу практик, где позвоночник будто глубоко выдохнул.

Шаг 4. Завтрак, который поддерживает мышцы

Утром питание важно не только для энергии, но и для состояния опорно-двигательного аппарата. Мышцам и связкам нужны белок, магний и кальций — без них снижается тонус и замедляется восстановление тканей.

Хорошим вариантом станет сочетание сложных углеводов и белка: каша, фрукты, орехи или кисломолочные продукты. При этом начинать день с кофе натощак нежелательно — он усиливает мышечное напряжение.

Шаг 5. Осознанное начало дня

Перед тем как погрузиться в работу, полезно на несколько секунд остановиться и почувствовать тело. Сядьте ровно, поставьте стопы на пол, выпрямите спину, слегка вытянувшись макушкой вверх. Плечи расслаблены, подбородок параллелен полу, грудная клетка открыта.

Эта короткая настройка помогает перейти от автоматических движений к более осознанному режиму и задать правильный тон всему дню.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес упражнения
Новости Все >
Ежедневная ходьба 7–8 тысяч шагов снижает риски заболеваний — врач Елена Павлова
Синюю жидкость под автомобилем связали с утечкой омывателя — Jiffy Lube
Утепление контейнера защитило розмарин от промерзания
Андрей Гайдулян справился с болезнью благодаря вере
Россияне всё меньше используют банковские карты
Разрыхлитель теста помогает удалить нагар в духовке — Focus
Зафиксирована связь гаджетов с хроническим недосыпом — психиатр Галина Елисеева
При морозах ниже −30 °C аккумулятор рекомендуют хранить в тепле — Actualno
Боль в пояснице связана со слабой стабилизацией корпуса — Акулина Бахтурина
Стеклянную губку нового рода обнаружили на глубине 2000 м в Тихом океане — NOAA
Сейчас читают
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Экономика и бизнес
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
АвтоВАЗ выпустил первый серийный минивэн ВАЗ-2120 в 1998 году Сергей Милешкин Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
Техника окраски через нижнюю линию делает брови натуральными
Ежедневная ходьба 7–8 тысяч шагов снижает риски заболеваний — врач Елена Павлова
Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
От пряника до космоса: калужская кухня пошла по неожиданному пути
Лёд может стать основным материалом городов на Марсе — Science
Синюю жидкость под автомобилем связали с утечкой омывателя — Jiffy Lube
Утепление контейнера защитило розмарин от промерзания
Стена затонувшего города найдена у Иль-де-Сен — геолог Ив Фуке
Геном гренландской акулы вдвое больше человеческого
Гороскоп на 19 декабря обещает спокойный день точных решений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.