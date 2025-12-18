Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее

Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Спорт

Долгое время планка считалась универсальным упражнением для всего тела, но сегодня у неё появилась достойная альтернатива. Она не менее эффективна для мышц кора, при этом многим кажется более динамичной и безопасной. Речь идёт об упражнении, которое активно используют физиотерапевты и тренеры для профилактики болей в спине.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему классическая планка подходит не всем

Планка на предплечьях ценится за принцип "пять в одном": она задействует руки, пресс, спину, ягодицы и бёдра одновременно. При регулярной практике результат действительно заметен быстро, особенно если постепенно увеличивать время удержания, как это делают в популярных 30-дневных челленджах.

Однако у этого упражнения есть важное условие — безупречная техника. Малейший прогиб в пояснице или неправильное положение плеч может привести к перенапряжению и болям в спине и шее. Именно поэтому многие ищут альтернативу, которая будет столь же эффективной, но менее требовательной к статическому удержанию.

Альтернатива планке, о которой говорят всё чаще

Такой альтернативой стал жим Паллофа — упражнение, разработанное физиотерапевтом Джоном Паллофом. Его главная особенность в том, что корпус работает не в статике, а в режиме активного сопротивления вращению. Это позволяет задействовать не только прямые, но и косые мышцы живота, которые играют ключевую роль в стабилизации позвоночника.

В отличие от классической планки, жим Паллофа выполняется стоя, что делает его более функциональным и приближённым к повседневным движениям, пишет Brigitte.

Как правильно выполнять жим Паллофа

Упражнение можно делать как в спортзале, так и дома.

  1. Закрепите эластичную ленту или резиновый эспандер на уровне груди к устойчивой опоре.

  2. Встаньте боком к точке крепления, ноги на ширине бёдер, колени слегка согнуты.

  3. Возьмитесь за ленту обеими руками и удерживайте её перед грудью.

  4. Напрягите мышцы кора, выпрямите спину и зафиксируйте корпус.

  5. Медленно вытяните руки вперёд до полного выпрямления, не позволяя корпусу разворачиваться.

  6. Задержитесь на мгновение и верните руки к груди.

  7. Выполните 10-12 повторений, затем смените сторону.

Почему это упражнение считается более безопасным

Жим Паллофа снижает осевую нагрузку на позвоночник и позволяет лучше контролировать положение корпуса. Он особенно полезен людям, у которых планка вызывает дискомфорт в пояснице или плечах. За счёт работы с сопротивлением упражнение развивает не только силу, но и координацию.

Регулярное выполнение укрепляет мышечный корсет, улучшает осанку и делает повседневные движения — наклоны, повороты, переноску тяжестей — более лёгкими и безопасными.

Сравнение: планка и жим Паллофа

Классическая планка отлично развивает выносливость мышц кора, но требует длительного статического удержания. Жим Паллофа, в свою очередь, тренирует способность сопротивляться движению, что ближе к реальным жизненным нагрузкам.

Планка больше нагружает плечевой пояс, а жим Паллофа активнее включает косые мышцы живота. В идеале эти упражнения не исключают, а дополняют друг друга в тренировочной программе.

Плюсы и минусы жима Паллофа

Это упражнение удобно тем, что его легко адаптировать под любой уровень подготовки, меняя сопротивление ленты. Оно подходит для домашних тренировок и не требует сложного оборудования.

К ограничениям можно отнести необходимость резиновой ленты или тренажёра. Кроме того, важно внимательно следить за техникой, чтобы не компенсировать движение за счёт поворота корпуса.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с лёгкого сопротивления.

  2. Всегда держите корпус напряжённым.

  3. Выполняйте движение медленно и под контролем.

  4. Тренируйтесь 2-3 раза в неделю для устойчивого результата.

Популярные вопросы о жиме Паллофа

Можно ли полностью заменить планку этим упражнением?

Для многих людей — да, особенно если есть дискомфорт в спине. Но лучше использовать оба упражнения в комплексе.

Подходит ли жим Паллофа новичкам?

Да, при правильном подборе сопротивления и соблюдении техники.

Сколько повторений делать?

Оптимально 10-12 повторений на каждую сторону в 2-3 подходах.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
