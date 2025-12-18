Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Это упражнение делают без коврика и тренажёров — а эффект сильнее обычной планки

Медвежья планка укрепляет мышцы кора без оборудования
Спорт

Упражнения для мышц кора всё чаще называют ключом к здоровой спине и устойчивой осанке. Одним из самых эффективных и при этом доступных вариантов считается "медвежья планка", которая выполняется без оборудования и задействует сразу несколько мышечных групп.

Разворачивание коврика для йоги
Фото: Desingned by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разворачивание коврика для йоги

При правильной технике это упражнение помогает снизить риск болей в пояснице и повысить общую стабильность тела. Об этом рассказывают фитнес-специалисты и данные профильных исследований.

Почему сильный кор важен для спины

Мышцы кора — это не только пресс, но и глубокие мышцы спины, таза и бёдер. Именно они отвечают за устойчивость позвоночника в повседневной жизни: при ходьбе, подъёме предметов, длительном сидении. Когда кор слабый, нагрузка перераспределяется на поясницу, что со временем может привести к болям и травмам.

Регулярные упражнения на стабильность корпуса помогают улучшить осанку, сделать движения более контролируемыми и снизить риск перегрузок. В этом контексте "медвежья планка" считается функциональным упражнением, так как имитирует естественные положения тела и тренирует баланс, пишет Brigitte.

Что такое "медвежья планка"

"Медвежья планка" — это вариант классической планки, выполняемый из положения на четвереньках с приподнятыми над полом коленями. В отличие от планки на предплечьях, здесь активнее работают плечи, ягодицы и мышцы-стабилизаторы, а нагрузка распределяется более равномерно.

Упражнение подходит как новичкам, так и опытным практикам, поскольку легко масштабируется за счёт времени удержания и дополнительных движений.

Как правильно выполнять упражнение

Техника играет решающую роль: даже небольшие ошибки могут снизить эффективность или создать лишнюю нагрузку на поясницу.

  1. Встаньте на четвереньки: ладони строго под плечами, колени под тазобедренными суставами.

  2. Упритесь носками в пол, пятки направлены назад.

  3. Напрягите мышцы живота и ягодиц, слегка оттолкнитесь руками от пола.

  4. Поднимите колени на несколько сантиметров от поверхности, сохраняя спину ровной.

  5. Голова находится на одной линии с позвоночником, взгляд направлен в пол или на фиксированную точку впереди.

  6. Удерживайте положение от 20 до 60 секунд.

  7. Выполните 3 подхода, делая паузы для отдыха.

Вариации для повышения сложности

Когда базовый вариант перестаёт быть сложным, упражнение можно усложнить. Один из популярных способов — поочерёдные касания плеч: из положения планки поднимать одну руку и касаться противоположного плеча. Альтернатива — поочерёдное поднятие ног.

Оба варианта усиливают нагрузку на мышцы кора и требуют большего контроля равновесия. Для устойчивости рекомендуется фиксировать взгляд в одной точке и избегать раскачивания корпуса.

Сравнение: медвежья планка и классическая планка

Классическая планка на предплечьях эффективно укрепляет пресс, но часто даёт статичную нагрузку. Медвежья планка добавляет элемент динамической стабильности и активнее вовлекает плечевой пояс.

Для людей с чувствительной поясницей медвежья планка может быть более комфортной, так как позволяет лучше контролировать положение таза и позвоночника. При этом обе разновидности отлично дополняют друг друга в тренировочной программе.

Плюсы и минусы упражнения

Это упражнение ценят за универсальность и отсутствие необходимости в оборудовании. Оно подходит для домашних тренировок, развивает силу, баланс и координацию.

К ограничениям можно отнести повышенную нагрузку на запястья и плечи. При наличии травм или хронических болей важно начинать с коротких удержаний и следить за техникой.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с классического варианта 2-3 раза в неделю.

  2. Следите за тем, чтобы поясница не прогибалась.

  3. Увеличивайте время удержания постепенно.

  4. Добавляйте вариации только после уверенного освоения базовой техники.

Популярные вопросы о медвежьей планке

Сколько времени нужно держать позу?

Для начала достаточно 20-30 секунд. Со временем можно увеличивать длительность до минуты.

Подходит ли упражнение новичкам?

Да, при условии правильной техники и умеренной нагрузки.

Можно ли использовать утяжелители?

Дополнительное сопротивление применяют только на продвинутом уровне, когда базовая версия выполняется без напряжения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы фитнес здоровье упражнения позвоночник
