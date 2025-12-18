Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Худоба ломает набор массы, но не навсегда: что действительно работает против генетики

Хардгейнерам увеличивают калорийность рациона для роста мышц
Спорт

Худым людям часто кажется, что набор мышечной массы — это лотерея, в которой генетика заранее решила всё за них. Тренировки есть, еда есть, а стрелка весов не двигается. На самом деле проблема почти всегда кроется не в теле, а в подходе. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".

Спортсмен
Фото: Openverse by InfoWire.dk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортсмен

Почему худым сложнее набирать массу

Людей, которым тяжело набирать мышечную массу, обычно относят к хардгейнерам. Чаще всего это эктоморфы с тонким костяком, длинными мышцами и высоким уровнем обмена веществ. Их организм быстро тратит энергию и с трудом удерживает избыток калорий — особенно когда речь идёт о попытках переиграть генетику и всё-таки прибавить вес.

К этому добавляется ещё один фактор — слабая переносимость больших объёмов пищи. Желудочно-кишечный тракт не всегда справляется с постоянным перееданием, из-за чего создаётся иллюзия "я много ем", хотя по факту калорий всё равно не хватает.

Питание: ключевой фактор роста

Главная ошибка хардгейнеров — недостаточная калорийность рациона. Для начала можно воспользоваться простой формулой: вес тела умножается примерно на 33 ккал. Это ориентир для поддержания текущего веса.

Чтобы начать набирать мышечную массу, нужен небольшой профицит. Оптимально добавлять около 100-150 ккал в сутки. Этого достаточно для роста мышц без активного набора жира. Если вес перестал расти, калорийность увеличивают ещё на 100 ккал и снова наблюдают за реакцией организма.

Важно выбирать продукты с высокой калорийной плотностью. Макароны, рис, хлеб, крупы, масла позволяют получить больше энергии без перегрузки желудка. В этом подходе логика проста: меньше объёма — больше калорий.

Белки, углеводы и добавки

Белок часто переоценивают. Для роста мышц достаточно около 2 г белка на килограмм массы тела. Гораздо важнее для хардгейнеров углеводы, так как именно они обеспечивают энергию для тренировок и восстановления.

При нехватке аппетита допустимо использовать гейнеры — добавки с высоким содержанием углеводов. Они упрощают добор калорий, когда обычной еды уже не лезет. При этом стоит избегать постоянного употребления сладкой выпечки и продуктов с сочетанием сахара и жиров, так как они быстро ведут к набору жировой массы.

Тренировки: меньше, но тяжелее

Худым людям не подходят частые тренировки с большим объёмом. Связки и сухожилия у них часто слабее, а восстановление занимает больше времени. Оптимальный вариант — 2 силовые тренировки в неделю с упором на базовые упражнения и рабочие веса.

Основная задача — дать мышцам мощный стимул и затем позволить им восстановиться. Сон, отдых и отсутствие лишней активности между тренировками здесь играют не меньшую роль, чем сами упражнения.

Акцент на видимый результат

Для мотивации важно быстро увидеть первые изменения. Поэтому многие тренеры советуют начать с рук — бицепсов и трицепсов. Они визуально растут быстрее и дают ощущение прогресса.

Изолированные упражнения с жёстким контролем техники позволяют нагрузить целевую мышцу без читинга. Такой подход хорошо ложится в концепцию, где жжение в мышцах становится ориентиром правильной работы, а не случайным побочным эффектом.

Сравнение подходов к набору массы

Классический подход с частыми тренировками и умеренным питанием чаще подходит людям со средним типом телосложения. Для хардгейнеров эффективнее стратегия с редкими, но тяжёлыми тренировками и акцентом на калорийность. Первый вариант даёт быстрый визуальный прогресс не всем, второй — требует терпения, но работает стабильнее.

Плюсы и минусы стратегии для хардгейнеров

Такой подход позволяет набирать мышечную массу без лишнего жира и снижает риск травм. Он требует дисциплины в питании и терпения, так как прогресс может быть медленным. Зато результат получается более качественным и устойчивым.

Советы по набору массы

  1. Рассчитайте калорийность поддержания и создайте небольшой профицит.
  2. Делайте упор на углеводы и калорийно плотные продукты.
  3. Тренируйтесь 2 раза в неделю с акцентом на тяжёлые упражнения.
  4. Следите за восстановлением и качеством сна.
  5. Увеличивайте калории постепенно, если вес стоит на месте.

Популярные вопросы о наборе массы

Можно ли накачаться худому без генетики?

Да, при правильном питании и тренировках мышцы растут у всех.

Нужно ли есть очень много?

Важно не количество еды, а общее число калорий и их усвояемость.

Подойдут ли домашние тренировки?

Для хардгейнеров зал с оборудованием обычно эффективнее, чем тренировки без отягощений.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
