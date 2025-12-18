Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Одно движение — три разных эффекта: как выбрать выпады под свои цели и не пожалеть

Шагающие выпады дают пиковую активацию ягодичных мышц
Спорт

Выпады кажутся простым упражнением, но именно в них чаще всего скрываются ошибки, влияющие на колени и распределение нагрузки между мышцами. В зависимости от направления шага одно и то же движение может либо перегружать суставы, либо смещать акцент на ягодицы. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".

Женщина делает выпады
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Женщина делает выпады

Выпады вперёд: максимум нагрузки на колени

При классическом выпаде вперёд выполняется шаг с фиксацией стопы на полу. Колено при этом продолжает движение вперёд, из-за чего в суставе возникают повышенные сдвигающие нагрузки. Именно поэтому такой вариант нередко вызывает дискомфорт у людей с чувствительными коленями.

С точки зрения мышечной работы выпады вперёд активно задействуют квадрицепсы. Если цель тренировки — развитие передней поверхности бедра, этот вариант может быть уместен, особенно в сочетании с упражнениями вроде приседаний с собственным весом.

Выпады назад: стабильность и акцент на ягодицы

В обратных выпадах опорная нога остаётся на месте, а шаг выполняется назад. За счёт этого бедренная кость не смещается вперёд относительно голени, и нагрузка на коленный сустав заметно снижается.

Такой вариант считается более щадящим для суставов и одновременно более эффективным для ягодичных мышц. Работа идёт ровно и стабильно, без резких пиков, что важно при формировании формы, а не только объёма. Поэтому обратные выпады часто включают в программы, ориентированные на осознанную тренировку ягодиц.

Выпады в ходьбе: динамика и пиковая активация

Шагающие выпады представляют собой серию шагов вперёд с постоянным перемещением по залу. Биомеханически они близки к классическому выпаду вперёд, но за счёт динамики нагрузка распределяется иначе.

Ягодичные мышцы могут включаться очень активно, однако чаще всплесками, а не равномерно. Такой формат хорошо подходит для разнообразия тренировок и развития координации, но не всегда оптимален, если цель — стабильная и контролируемая нагрузка на ягодицы.

Что показывает сравнение техник

Сравнение трёх вариантов выпадов даёт понятную картину распределения нагрузки:

  • самые высокие сдвигающие силы в колене возникают при выпадах вперёд;
  • минимальная нагрузка на коленный сустав отмечается при выпадах назад;
  • пиковая активация ягодиц возможна в шагающих выпадах, но наибольшая средняя нагрузка приходится на обратный вариант;
  • квадрицепсы сильнее всего работают при выпадах вперёд и в ходьбе.

Если приоритетом являются здоровье коленей и акцент на ягодицы, обратные выпады выглядят наиболее сбалансированным выбором.

Как усилить работу ягодиц

Независимо от выбранного варианта выпадов, решающую роль играет техника выполнения. Чтобы сместить нагрузку:

  • удерживайте угол в переднем колене около 90°;
  • слегка наклоняйте корпус вперёд, сохраняя нейтральное положение спины;
  • концентрируйтесь на движении из тазобедренного сустава, а не из колена.

Какой вариант выбрать

Выпады вперёд подойдут тем, кто хочет усилить работу квадрицепсов и не испытывает проблем с коленными суставами. Шагающие выпады хороши как элемент динамики и разнообразия. Обратные выпады — оптимальный вариант для акцента на ягодицы и снижения нагрузки на колени.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт тренировка упражнения
Новости Все >
Никита Джигурда хочет в пятый раз стать отцом в 2026 году
Пумы в Патагонии сократили охотничьи территории из-за пингвинов — эколог Серота
Житель Северной Осетии выжил после нападения волка — местная администрация
Тысячи фермеров протестуют в Брюсселе против политики ЕС и соглашения с МЕРКОСУР
Праздничное меню подводит незаметно: какие блюда делают Новый год испытанием для желу
Итальянские кондитеры используют рикотту для кремовых десертов
Средство для контуринга носа должно быть на 1-2 тона темнее цвета кожи
Цифровые платформы контролируют процессы ремонта в СТО — Autoblog
Неаккуратное резюме производит отрицательное впечатление — HR Смирнова
Детское шампанское содержит избыток сахара и консервантов — педиатр Мальцева
Сейчас читают
Расширение Вселенной подтверждено реликтовым излучением
Космос
Расширение Вселенной подтверждено реликтовым излучением
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Популярное
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия

Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.

Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц Сергей Милешкин Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Никита Джигурда хочет в пятый раз стать отцом в 2026 году
Пумы в Патагонии сократили охотничьи территории из-за пингвинов — эколог Серота
Житель Северной Осетии выжил после нападения волка — местная администрация
Тысячи фермеров протестуют в Брюсселе против политики ЕС и соглашения с МЕРКОСУР
Праздничное меню подводит незаметно: какие блюда делают Новый год испытанием для желу
Итальянские кондитеры используют рикотту для кремовых десертов
Средство для контуринга носа должно быть на 1-2 тона темнее цвета кожи
Цифровые платформы контролируют процессы ремонта в СТО — Autoblog
Неаккуратное резюме производит отрицательное впечатление — HR Смирнова
Детское шампанское содержит избыток сахара и консервантов — педиатр Мальцева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.