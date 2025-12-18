Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Ягодицы не включаются автоматически: что мешает им расти даже при регулярных тренировках

Приседания смещают нагрузку с ягодиц на переднюю часть бедра
Спорт

Многие регулярно тренируются, выполняют приседания и выпады, но вместо округлых ягодиц получают заметно выросшие квадрицепсы. Это вызывает разочарование и ощущение, что усилия в зале не дают нужного результата. Причина чаще всего не в лени и не в "плохой генетике", а в ошибках программы и техники. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".

Женщина делает приседания
Фото: https://ru.freepik.com by fabrikasimf is licensed under Free
Женщина делает приседания

Почему ноги "забирают" нагрузку

У большинства людей квадрицепсы — самые сильные и доминирующие мышцы нижней части тела. Они активно включаются при ходьбе, беге, подъёме по лестнице и почти во всех базовых упражнениях. Если тренировка состоит преимущественно из классических приседаний и выпадов, именно передняя поверхность бедра берёт на себя основную работу, особенно когда используется большой вес или нарушается техника, как это часто бывает при гоблет-приседаниях.

В такой ситуации ягодицы остаются в роли вспомогательных мышц. Внешне это выглядит как рост ног без заметных изменений формы таза и ягодичной зоны.

Основные ошибки в тренировках на ягодицы

Новички чаще всего совершают одни и те же промахи, которые мешают целенаправленной работе ягодичных мышц.

  1. Копирование чужих программ. Универсальных тренировок не существует, так как у всех разная анатомия, сила мышц и двигательные привычки.
  2. Непонимание, какие упражнения действительно нагружают ягодицы. Приседания и выпады не всегда решают эту задачу.
  3. Погоня за весом. Слишком тяжёлые снаряды заставляют тело включать самые сильные мышцы — обычно это квадрицепсы.

Как выстроить тренировку правильно

Чтобы сместить акцент с ног на ягодицы, программу нужно скорректировать, а не просто увеличить нагрузку.

Основу должны составлять тазодоминантные упражнения — движения, в которых работа начинается от таза, а не от колен. Именно они активнее всего включают ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедра. В этом плане хорошо работают альтернативы классической становой тяге, о которых часто говорят в подборках вроде упражнений для ягодиц без перегрузки спины.

В тренировочный план стоит добавить упражнения, которые минимизируют участие квадрицепсов и изолируют нужную зону.

Техника как ключевой фактор результата

Даже одно и то же упражнение может нагружать разные мышцы в зависимости от выполнения. Техника здесь решает больше, чем количество подходов и вес.

В приседаниях важно уводить таз назад, создавая ощущение "посадки на стул", и ставить ноги чуть шире стандартной позиции. В выпадах лёгкий наклон корпуса вперёд помогает включить ягодицы. В румынской тяге гантели или штанга должны двигаться близко к телу, а в ягодичном мосте положение стоп напрямую влияет на распределение нагрузки.

Контроль ощущений во время подхода — важный ориентир. Если жжение ощущается только в передней поверхности бедра, значит, ягодицы работают недостаточно.

Сравнение упражнений: ягодицы или ноги

Классические приседания и выпады чаще нагружают квадрицепсы, особенно при вертикальном корпусе и большом весе. Ягодичный мост, румынская тяга, гиперэкстензия и отведения ноги назад лучше изолируют ягодицы и позволяют "разбудить" их работу. Оптимальный вариант — сочетать оба типа упражнений, но с осознанным акцентом.

Плюсы и минусы осознанного подхода

Такой метод даёт более предсказуемый результат и снижает риск "перекачать" ноги. Он требует большего внимания к технике и терпения, так как рост ягодиц может быть не таким быстрым визуально. Зато форма становится более гармоничной и устойчивой.

Советы по тренировкам

  1. Пересмотрите программу и сократите объём квадрицепс-доминантных упражнений.
  2. Добавьте тазодоминантные движения и изоляцию.
  3. Уменьшите рабочие веса, если техника начинает страдать.
  4. Следите за ощущениями в мышцах во время каждого подхода.
  5. Не сравнивайте себя с другими и не копируйте чужие планы тренировок.

Популярные вопросы о тренировке ягодиц

Можно ли накачать ягодицы без роста ног?

Да, при правильной программе и технике нагрузка смещается на нужные мышцы.

Нужно ли полностью убирать приседания?

Нет, их можно оставить, но выполнять с корректной техникой и без избыточного веса.

Почему ягодицы "не чувствуются"?

Чаще всего из-за доминирования квадрицепсов и отсутствия нейромышечной связи.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес упражнения
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия

Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.

Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
