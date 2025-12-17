Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Не про мышцы, а про мощь: упражнения, которые учат тело взрываться в нужный момент

Прыжковые упражнения повышают взрывную силу ног
Спорт

Взрывная сила — это не только про спорт высоких достижений, но и про здоровье, уверенные движения и способность тела быстро реагировать на нагрузку. Она помогает выше прыгать, быстрее ускоряться и легче справляться с повседневными задачами, где важны скорость и координация. Развивать её можно без сложного оборудования, используя вес собственного тела. Об этом сообщает Alexfitness.

Прыжки в высоту
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Прыжки в высоту

Что такое взрывная сила и зачем она нужна

Взрывная сила — это способность мышц за доли секунды включаться в работу и создавать максимальное усилие. Она лежит в основе прыжков, резких стартов, быстрых смен направления и мощных толчков. Такие качества важны не только для бега, игровых видов спорта или фитнеса, но и для снижения риска травм в быту.

Во время плиометрических упражнений активно включаются глубокие мышцы корпуса, отвечающие за устойчивость, баланс и контроль движений. Именно поэтому тренировки на взрывную силу одновременно развивают координацию и укрепляют тело комплексно.

Как тренировать взрывную силу безопасно

Основу таких тренировок составляют прыжки, выпады и быстрые силовые движения. При этом важно уделять внимание технике, мягкому приземлению и состоянию суставов. Подобный подход снижает ударную нагрузку и помогает сохранить здоровье коленей, голеностопа и позвоночника, что перекликается с принципами безопасных тренировок для суставов.

Перед началом занятий рекомендуется короткая разминка, а после — заминка с растяжкой, чтобы мышцы и связки быстрее восстанавливались.

12 упражнений для развития взрывной силы

Комплекс подойдёт для домашних тренировок и не требует инвентаря, кроме устойчивой платформы для одного упражнения.

  1. Прыжки обеими ногами развивают икроножные мышцы и стопы, улучшая способность к быстрому отталкиванию.
  2. Боковые прыжки-пони обеими ногами тренируют координацию и устойчивость в боковой плоскости.
  3. Поп-присед сочетает прыжок и присед, усиливая силу и выносливость ног.
  4. Прыжок из выпада помогает развивать мощность и баланс, включая ягодицы и бёдра.
  5. Чередующийся прыжок-выпад выполняется более ритмично и улучшает контроль движений.
  6. Прыжки в стороны с подтягиванием колена нагружают ягодицы и корпус, развивая боковую взрывную силу.
  7. Прыжок в приседе в сторону и обратно активно включает внешнюю поверхность бедра и мышцы кора.
  8. Подтягивание колена в приседе делает тренировку функциональной, соединяя силу ног и работу пресса.
  9. Бег с высоким подниманием колен на месте усиливает общую динамическую выносливость.
  10. Прыжок на коробку развивает мощность квадрицепсов и координацию.
  11. Крабовая ходьба с прыжком укрепляет ягодицы, заднюю поверхность бедра и корпус.
  12. Румынская тяга на одной ноге с прыжком сочетает баланс, силу и взрывное усилие.

Сравнение плиометрических упражнений и классических силовых

Плиометрика делает акцент на скорость и реакцию мышц, тогда как классические силовые тренировки больше работают с контролируемым усилием и ростом силы. Взрывные упражнения задействуют больше мышечных волокон за короткое время, а силовые позволяют постепенно увеличивать нагрузку и общий тренировочный объём. Оптимальный результат даёт разумное сочетание обоих подходов.

Советы для новичков

  1. Начинайте с минимального количества повторений и коротких подходов.
  2. Сосредотачивайтесь на мягком приземлении и контроле корпуса.
  3. Делайте паузы для восстановления между подходами.
  4. Постепенно увеличивайте интенсивность, а не количество упражнений.
  5. Завершайте тренировку растяжкой ног и спины.

Популярные вопросы о развитии взрывной силы

Кому подходят такие упражнения?
Они подойдут здоровым взрослым без противопоказаний к прыжковым нагрузкам.

Как часто тренироваться?
Оптимально 2-3 раза в неделю с днями отдыха между тренировками.

Можно ли выполнять дома?
Да, большинство упражнений рассчитаны на домашний формат.

Что важнее — скорость или высота прыжка?
Для развития взрывной силы ключевую роль играет скорость включения мышц, а не максимальная высота.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес упражнения
Новости Все >
Паприка, тмин, майоран — и свинина становится другой
Кошки тяжело переносят шумные праздники и суету – ветеринар Шеляков
Сухой посол делает куриную корочку хрустящей — кулинары
Микси, боб и кроп вошли в тренды коротких стрижек для седых волос в 2026 году
Киргизская компания Meadi LLC судится с МИД Азербайджана из-за долга в $3 млн
После праздников важно заранее готовиться к рабочему дню – психолог Абравитова
Тест драйв выявил проблемы трансмиссии без подъёмника
Тренировки по принципам SEAL развивают силу и выносливость — menshealth
Передозировка витаминов усиливает нагрузку на почки — терапевт Лишин
Праздничные траты стоит планировать заранее – финансовый советник Карпычева
Сейчас читают
Тяжёлая почва выталкивает клубни картофеля наружу
Садоводство, цветоводство
Тяжёлая почва выталкивает клубни картофеля наружу
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Садоводство, цветоводство
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
WD-40 ускоряет износ щёток стеклоочистителей
Авто
WD-40 ускоряет износ щёток стеклоочистителей
Популярное
Плетётся, цветёт и защищает: хитрая живая изгородь против вредителей и скучного ландшафта

Душистый горошек помогает создать цветущую изгородь и снижает активность вредителей. Узнайте, почему эту ароматную лиану всё чаще выбирают для оформления участка.

Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Легендарный томат для сложного климата: урожай радует, когда другие сорта сдаются
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Морщины под глазами исчезают за 30 дней: дешёвое средство даёт эффект, которого никто не ожидал
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports
Микси, боб и кроп вошли в тренды коротких стрижек для седых волос в 2026 году
Киргизская компания Meadi LLC судится с МИД Азербайджана из-за долга в $3 млн
После праздников важно заранее готовиться к рабочему дню – психолог Абравитова
Макрон пообещал дать отпор ЕС из-за торгового соглашения с Южной Америкой
Вытянутые побеги указывают на дефицит освещения в доме — RHS
Тест драйв выявил проблемы трансмиссии без подъёмника
Тренировки по принципам SEAL развивают силу и выносливость — menshealth
Передозировка витаминов усиливает нагрузку на почки — терапевт Лишин
Праздничные траты стоит планировать заранее – финансовый советник Карпычева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.