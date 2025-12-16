Вы зря это подавляете: привычка, которая сжигает калории даже в офисном кресле

Нервное ерзание увеличивает расход калорий в течение дня — Freundin

Когда день проходит между рабочим креслом, поездом и диваном, может казаться, что тело почти не получает движения. Полноценная тренировка удаётся далеко не всегда — ни по времени, ни по настрою. При этом существует привычка, которую многие считают вредной или странной, но она всё же помогает тратить энергию даже сидя. Об этом сообщает лайфстайл раздел издания Freundin.

Фото: unsplash.com by Look Studio is licensed under Free to use under the Unsplash License Ноутбук на коленях

Что такое нервное ёрзание и почему о нём говорят

Нервное ёрзание — это совокупность мелких, часто неосознанных движений, которые мы совершаем в течение дня. Покачивание ногой под столом, постукивание пальцами, вращение ручки, лёгкое раскачивание корпуса — всё это относится к непроизвольной повседневной активности.

Такие движения не выглядят как "настоящая физическая нагрузка", но организм всё равно тратит на них энергию. Именно поэтому ёрзание всё чаще упоминают в контексте образа жизни и контроля веса.

Как ёрзание влияет на расход калорий

Мелкая двигательная активность относится к категории так называемой спонтанной физической активности. Она не планируется заранее и не требует усилий, но может накапливаться в течение дня.

Исследования показывают, что люди, которые часто и естественно ёрзают, могут расходовать заметно больше калорий по сравнению с теми, кто почти неподвижен. Точные цифры зависят от индивидуальных особенностей, интенсивности движений и общей продолжительности активности.

Интересно, что многие люди склонны к ёрзанию с детства, но со временем начинают подавлять эти движения, считая их некрасивыми или неподходящими в общественных местах.

Почему мы подавляем эту привычку

В офисной культуре и общественных пространствах неподвижность часто воспринимается как признак собранности и дисциплины. Поэтому покачивание ногой или постукивание пальцами нередко считают признаком нервозности.

Однако с физиологической точки зрения такие движения — естественный способ тела оставаться активным, особенно при длительном сидении. Полный отказ от них может лишать организм небольшой, но регулярной нагрузки.

Сравнение: ёрзание и отсутствие движения

Полная неподвижность снижает общий уровень энергозатрат и может усиливать ощущение усталости. Нервное ёрзание, напротив, добавляет микродвижения, которые поддерживают кровообращение и слегка увеличивают расход калорий.

Важно понимать, что ёрзание не заменяет прогулки, фитнес или силовые упражнения. Но как дополнение к сидячему образу жизни оно работает заметно лучше, чем полное отсутствие движений.

Плюсы и минусы нервного ёрзания

Эта привычка имеет свои практические особенности. Она не требует оборудования, времени или подготовки и легко вписывается в повседневную жизнь. Кроме того, ёрзание может помогать сосредоточиться и снижать внутреннее напряжение.

К минусам можно отнести социальный аспект: не во всех ситуациях такие движения уместны. Кроме того, эффект от ёрзания ограничен и не должен восприниматься как полноценная альтернатива физической активности.

Советы шаг за шагом: как использовать ёрзание с пользой

Не подавляйте естественные мелкие движения, если они не мешают окружающим. Меняйте позу сидя, слегка покачивайтесь или двигайте стопами. Используйте ручки, антистресс-мячи или другие небольшие предметы для рук. Делайте короткие перерывы и сочетайте ёрзание с лёгкой сменой положения тела.

Популярные вопросы о нервном ёрзании

Можно ли специально научиться ёрзать?

Нет, эта активность работает именно тогда, когда остаётся естественной и неосознанной.

Помогает ли ёрзание похудеть?

Оно может слегка увеличить общий расход калорий, но не заменяет движение и питание.

Вредно ли ёрзание для здоровья?

В умеренном виде — нет, если движения не вызывают дискомфорта или боли.