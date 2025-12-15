Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Углеводы назначили виновными: что на самом деле тормозит похудение и портит результат

Фитнес-мифы для снижения веса опровергли — тренер Гуфранова
Спорт

Тема похудения по-прежнему окружена устойчивыми мифами, которые кажутся логичными, но на практике часто мешают добиться результата. Многие советы кочуют из поколения в поколение, не выдерживая проверки современной наукой и опытом фитнес-специалистов. Ошибочные установки формируют завышенные ожидания и приводят к разочарованиям. Об этом сообщает издание "Известия".

Женщина тренируется дома с лентой
Фото: Designed by Freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина тренируется дома с лентой

Почему мифы о похудении так живучи

Индустрия фитнеса и здорового образа жизни развивается быстро, но массовое мышление меняется медленно. Люди продолжают ориентироваться на простые правила, которые легко запомнить, но сложно применить с пользой. Ограничения по времени приёма пищи, демонизация отдельных продуктов и вера в "всесильный" спорт выглядят привлекательно, потому что обещают быстрый и понятный результат.

Фитнес-тренер Ксения Гуфранова подчёркивает, что большинство подобных заблуждений основано на упрощении сложных процессов. Организм не реагирует на отдельный приём пищи или одну тренировку — он оценивает систему в целом: калорийность рациона, качество еды, уровень активности и восстановление.

"Многие уверены, что ужины после 18:00 обязательно приведут к увеличению веса. На самом деле для прогресса важно соблюдать общий баланс калорий, а не строго контролировать часы приема пищи", — отметила фитнес-тренер Ксения Гуфранова.

Такой подход всё чаще поддерживается практикой: поздний ужин сам по себе не мешает снижению веса, если питание выстроено грамотно и человек остаётся в рамках суточной нормы калорий.

Углеводы под подозрением — оправдано ли это

Отказ от углеводов стал почти стандартной рекомендацией для тех, кто хочет похудеть. Однако подобная стратегия часто даёт краткосрочный эффект и сопровождается упадком сил, ухудшением концентрации и снижением эффективности тренировок. Особенно это заметно у людей, которые совмещают диету с регулярными занятиями фитнесом или силовыми нагрузками.

Гуфранова отмечает, что организму необходимы сложные углеводы — они обеспечивают стабильную энергию и помогают соблюдать режим без постоянного чувства голода.

"Организм нуждается в сложных углеводах: крупах, овощах, фруктах, бобовых, — ведь они обеспечивают стабильный уровень энергии и защищают от срывов. Проблемы возникают лишь при избытке "быстрых" углеводов — сладостей и выпечки", — подчеркнула тренер Ксения Гуфранова.

Рацион, в котором присутствуют углеводы в разумных количествах, легче поддерживать в долгосрочной перспективе. Это особенно важно для тех, кто стремится не просто сбросить вес, но и удержать результат, о чём нередко забывают сторонники жёстких диет.

Спорт как универсальное оправдание — опасное заблуждение

Ещё один популярный миф связан с верой в то, что тренировки способны компенсировать любые ошибки в питании. Многие переоценивают количество калорий, сжигаемых за одну сессию в зале, и недооценивают влияние рациона. В результате вес стоит на месте, несмотря на регулярные занятия.

Гуфранова подчёркивает, что без дефицита калорий снижение веса становится практически невозможным. Физическая активность — будь то силовые упражнения, кардио или функциональные тренировки — играет важную роль, но она должна дополнять питание, а не подменять его.

При этом спорт остаётся ключевым инструментом для сохранения мышечной массы, улучшения метаболизма и формирования более подтянутого силуэта. Именно сочетание движения и питания даёт устойчивый эффект.

Сравнение подходов: жёсткие диеты и гибкая система

Жёсткие диеты с исключением целых групп продуктов привлекают быстрыми результатами, но редко работают в долгую. Они требуют высокой дисциплины и часто приводят к срывам. Гибкий подход, основанный на понимании калорийности и состава рациона, кажется более медленным, но именно он формирует устойчивые привычки.

В первом случае человек живёт в режиме постоянных ограничений. Во втором — учится управлять питанием, не отказываясь от привычных продуктов. Такой формат снижает стресс и позволяет встроить похудение в обычную жизнь, а не превращать его в краткосрочный проект.

Плюсы и минусы осознанного снижения веса

Осознанный подход предполагает отказ от крайностей и фокус на долгосрочный результат. Он требует больше внимания на старте, но со временем становится частью повседневной рутины.

К его основным преимуществам относят:

  • отсутствие жёстких запретов;
  • сохранение энергии для тренировок;
  • снижение риска срывов;
  • более стабильный результат.

Среди минусов чаще всего называют необходимость отслеживать калории и планировать рацион. Однако на практике эти навыки быстро автоматизируются и перестают восприниматься как нагрузка.

Советы шаг за шагом для похудения без иллюзий

  1. Рассчитайте суточную потребность в калориях с учётом активности.

  2. Сбалансируйте рацион по белкам, жирам и углеводам.

  3. Не привязывайте питание к строгому времени, ориентируйтесь на режим дня.

  4. Сочетайте силовые тренировки и умеренное кардио.

  5. Оценивайте прогресс по самочувствию и объёмам, а не только по весам.

Такой подход помогает избежать типичных ошибок и выстроить систему, которая работает месяцами, а не неделями.

Популярные вопросы о мифах похудения

Нужно ли полностью исключать углеводы?

Нет, для снижения веса важнее общий баланс калорий и качество продуктов, а не полный отказ от углеводов.

Что важнее — питание или тренировки?

Наиболее эффективен их союз. Питание создаёт дефицит, а тренировки помогают сохранить мышцы и форму тела.

Можно ли похудеть без спортзала?

Да, при контроле рациона вес будет снижаться, но физическая активность улучшает качество результата и самочувствие.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
