Мышцы включаются — застой отступает: как правильно двигаться при варикозе

Лёгкий бег трусцой допустим при варикозе без осложнений

Диагноз "варикоз" для многих звучит как сигнал к резкому снижению активности, но это распространённое заблуждение. Полный отказ от движения чаще усугубляет состояние вен, чем помогает им. Грамотно подобранный спорт способен снизить отёки, улучшить кровообращение и сделать повседневную жизнь заметно комфортнее. Об этом сообщает lenta. ru.

Фото: unsplash.com by Jaspinder Singh is licensed under Free to use under the Unsplash License Коврик для йоги

Почему физическая активность важна при варикозе

Варикозная болезнь связана с нарушением венозного оттока и ослаблением сосудистых стенок. Движение в этом случае играет роль естественного помощника, если нагрузки подобраны правильно и без перегибов.

Во время работы мышц ног включается так называемый мышечный насос. Сокращения икр и бёдер помогают крови подниматься вверх, снижая застой в венах. Регулярная умеренная активность улучшает тонус сосудов, поддерживает эластичность венозных стенок и уменьшает ощущение тяжести в ногах. Кроме того, движение снижает риск прогрессирования заболевания и образования новых венозных узлов. Подобный эффект особенно заметен при регулярной утренней ходьбе, которая мягко запускает кровообращение без перегрузок.

Важно понимать, что при варикозе спорт — это не про рекорды и интенсивность, а про регулярность, комфорт и контроль нагрузки.

Какие виды спорта считаются безопасными

Существует целый ряд направлений, которые подходят людям с варикозной болезнью и часто рекомендуются специалистами.

Плавание и аквааэробика считаются одними из лучших вариантов. Вода создаёт мягкое давление на ноги, улучшая венозный отток, при этом нагрузка на суставы и сосуды минимальна. Работа мышц происходит равномерно, без ударных движений и перегрузок.

Ходьба, в том числе скандинавская, — простой и доступный способ поддерживать активность. Она активирует мышцы голени, улучшает циркуляцию крови и подходит практически для любого возраста. Темп можно легко регулировать, ориентируясь на самочувствие.

Велоспорт и занятия на велотренажёре также относятся к щадящим видам нагрузки. Круговые движения ног улучшают кровообращение, а отсутствие прыжков и резких толчков снижает риск перегрузки вен. Особенно удобен велотренажёр, так как позволяет точно дозировать интенсивность.

Йога и пилатес полезны за счёт сочетания мягкой силовой работы, растяжки и дыхательных практик. Такие занятия улучшают подвижность, укрепляют мышцы кора и ног, а также помогают снять напряжение и отёчность. В этом контексте хорошо работают элементы суставной гимнастики, которые помогают сохранять подвижность без давления на сосуды.

Лёгкий бег трусцой допустим не при всех стадиях варикоза. Обычно его разрешают только при начальных формах заболевания, на ровной поверхности и без ускорений. Важно следить за техникой и избегать перегрева.

Виды активности, от которых лучше отказаться

Некоторые спортивные направления при варикозе могут ухудшить состояние вен и спровоцировать осложнения. В первую очередь это нагрузки с резким повышением внутрибрюшного давления и сильной осевой нагрузкой.

К нежелательным относятся тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг и интенсивные силовые тренировки с большими весами. Они создают высокое давление в венах ног и могут усиливать застой крови.

Виды спорта с прыжками, резкими рывками и быстрыми сменами направления движения также не лучший выбор. Сюда относятся спринтерский бег, баскетбол, волейбол, активная степ-аэробика. Длительное статическое стояние без движения, характерное для некоторых игровых видов спорта, тоже негативно влияет на венозный отток.

Отдельного внимания требуют экстремальные температурные воздействия. Посещение сауны, бани или солярия сразу после тренировки может усилить расширение сосудов и увеличить отёки.

Как правильно выстроить тренировки при варикозе

Даже безопасные виды спорта требуют грамотного подхода. Основное правило — умеренность и постепенность.

Перед занятием важно уделять внимание разминке. Лёгкая ходьба, вращения стопами и мягкая растяжка подготавливают сосуды и мышцы к нагрузке. После тренировки полезна заминка, которая помогает плавно снизить пульс и улучшить отток крови.

Компрессионный трикотаж часто становится важным помощником. Чулки или гольфы 1-2 класса компрессии поддерживают вены во время движения и снижают риск отёков. Подбирать их стоит по рекомендации врача.

Не менее важен питьевой режим. Достаточное количество воды поддерживает нормальную вязкость крови и снижает нагрузку на сосуды. Обезвоживание, наоборот, может усугублять симптомы.

Сравнение: активный образ жизни и гиподинамия при варикозе

При низкой физической активности кровь застаивается в венах, усиливается отёчность и чувство тяжести. Длительное сидение или стояние без движения ускоряет прогрессирование заболевания.

Регулярные, но щадящие тренировки, напротив, улучшают микроциркуляцию, поддерживают мышечный тонус и помогают контролировать вес. Это снижает нагрузку на венозную систему и делает симптомы менее выраженными.

Советы для занятий при варикозе

Проконсультироваться с флебологом перед началом тренировок. Выбрать щадящий вид активности без ударной нагрузки. Начинать с 2-3 занятий в неделю продолжительностью 20-30 минут. Использовать компрессионный трикотаж при необходимости. Следить за самочувствием и не тренироваться через боль.

Вопросы о спорте при варикозе

Можно ли заниматься спортом при варикозе постоянно?

Да, регулярная умеренная активность считается одним из элементов профилактики осложнений.

Что лучше выбрать: зал или домашние тренировки?

Это зависит от стадии заболевания и уровня подготовки. Главное — безопасность и возможность контролировать нагрузку.

Можно ли совмещать спорт и лечение варикоза?

Физическая активность часто дополняет медикаментозную терапию и рекомендации врача, но не заменяет их.