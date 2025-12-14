Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Полчаса без поблажек: силовой круг с гантелями даёт эффект двух тренировок для всего тела

Комплекс с гантелями объединил силовую и кардионагрузку — lifehacker
Спорт

Интенсивные силовые тренировки давно перестали быть привилегией продвинутых атлетов и залов с дорогим оборудованием. Сегодня даже с минимальным инвентарём можно получить нагрузку, которая одновременно разгоняет пульс и включает в работу всё тело. Такой формат тренинга сочетает жиросжигание и развитие мышечной силы без сложных схем и громоздких тренажёров. Об этом сообщает lifehacker.

Упражнение с гантелями
Фото: https://ru.freepik.com by cookie_studio is licensed under Free
Упражнение с гантелями

В чём суть комплекса и кому он подойдёт

Предлагаемый комплекс построен по принципу круговой тренировки. Упражнения выполняются подряд, с минимальными паузами, что создаёт высокий общий темп и увеличивает энергозатраты. В работу вовлекаются ноги, спина, грудь, плечи, руки и мышцы кора, а сердечно-сосудистая система получает полноценную кардионагрузку.

Такой подход хорошо подходит тем, кто хочет одновременно подтянуть форму и повысить общую выносливость. При этом нагрузка остаётся управляемой за счёт выбора веса гантелей и темпа выполнения. Тренировка рассчитана на людей без ограничений по здоровью. При наличии проблем с суставами, мышцами или сердечно-сосудистой системой перед началом занятий необходима консультация врача.

Дополнительное преимущество — минимальный набор инвентаря. Понадобятся только гантели и скакалка, а также немного свободного пространства дома или в зале. Для поддержания темпа имеет смысл включить энергичную музыку: она помогает сохранять ритм и не "проваливаться" между упражнениями.

Как организовать тренировку

Основная часть состоит из трёх кругов одинаковых упражнений. Каждый круг включает пять движений, которые выполняются последовательно. Чем меньше паузы между упражнениями, тем выше эффект для сжигания калорий и тренировки выносливости.

Один круг выглядит следующим образом:

  1. 20 приседаний с гантелями.

  2. 12 тяг гантели в упоре лёжа.

  3. 10 трастеров с гантелями.

  4. 5 "дьявольских" жимов.

  5. 100 прыжков со скакалкой.

Упражнения выполняются без отдыха или с минимальными паузами. Между кругами допускается отдых 1-2 минуты для восстановления дыхания. В зависимости от темпа вся тренировка занимает в среднем от 25 до 35 минут.

Техника выполнения упражнений

Приседания с гантелями

Гантели удерживаются в согнутых руках рядом с плечами. Такое положение повышает нагрузку на плечевой пояс и мышцы кора. Присед выполняется до параллели бёдер с полом или чуть ниже, если позволяет подвижность.

Важно удерживать спину в нейтральном положении и опираться на всю стопу. Пятки не отрываются от пола, корпус не заваливается вперёд. Это позволяет безопасно нагрузить ягодицы и квадрицепсы, не перегружая колени.

Тяга гантели в упоре лёжа

Исходное положение — упор лёжа с опорой руками на гантели. Если у снарядов круглые блинчики, лучше использовать коврик, чтобы избежать скольжения. Поочерёдно подтягивайте гантели к корпусу, сохраняя тело в прямой линии.

Особое внимание стоит уделить контролю корпуса и положению кистей. От того, как вы держите снаряды, зависит распределение нагрузки и безопасность движения — именно поэтому в силовых упражнениях так важна роль хвата. Мышцы пресса должны оставаться напряжёнными на протяжении всего подхода, чтобы поясница не провисала.

Трастеры с гантелями

Трастер объединяет присед и жим над головой в одно движение. Гантели располагаются у плеч, локти направлены вниз. Из нижней точки приседа выполните мощный подъём и сразу же выжмите гантели вверх, полностью распрямляя руки.

Ключевая задача — сохранить слитность движения. Использование инерции из приседа облегчает жим и позволяет поддерживать высокий темп без лишней нагрузки на плечи.

"Дьявольский" жим

Это одно из самых энергозатратных упражнений комплекса. Начните с наклона и постановки гантелей на пол. Прыжком перейдите в упор лёжа и опуститесь грудью и животом на пол.

Затем, опираясь на руки, поднимите корпус, резко подтяните ноги прыжком к рукам и выпрямитесь. Гантели заводятся между ног для замаха, после чего мощным разгибанием тазобедренных суставов отправляются вверх. В верхней точке руки полностью выпрямлены над головой, затем упражнение повторяется с начала.

Прыжки со скакалкой

Финальный элемент каждого круга — прыжки со скакалкой. Они выполняются в умеренном темпе, без высоких отрывов от пола. Локти прижаты к корпусу, вращение происходит в основном за счёт кистей.

Скакалка усиливает кардионагрузку и помогает удерживать высокий пульс, что особенно важно для жиросжигания и развития общей выносливости.

Сравнение круговой тренировки с гантелями и классического силового тренинга

Классический силовой тренинг строится вокруг подходов и длительных пауз отдыха. Он эффективен для набора мышечной массы, но требует больше времени и оборудования. Круговой формат с гантелями делает акцент на плотности нагрузки и метаболическом отклике.

По сравнению с изолированными упражнениями на тренажёрах такой комплекс развивает функциональную силу, координацию и способность работать в условиях усталости. По своей структуре он близок к форматам, которые уже доказали эффективность в домашних условиях, включая круговую тренировку с гантелями, где ключевую роль играет именно сочетание силы и темпа.

Плюсы и минусы тренировки

Этот формат тренинга имеет очевидные преимущества и ограничения, которые важно учитывать.

К плюсам относятся:

  • высокая эффективность для сжигания калорий за счёт интенсивности;

  • минимальный набор инвентаря, подходящий для дома;

  • проработка всего тела за одну тренировку;

  • развитие силовой и кардиовыносливости одновременно.

Среди минусов можно выделить:

  • высокие требования к технике выполнения;

  • ограниченную пригодность для людей с медицинскими противопоказаниями;

  • меньшую точность в отслеживании прогрессии веса по сравнению с классическим тренингом.

Советы по выполнению комплекса шаг за шагом

  1. Начинайте с лёгких гантелей, особенно если ранее не выполняли подобные упражнения.

  2. Перед основной частью обязательно сделайте разминку для суставов и лёгкое кардио 5-7 минут.

  3. Следите за техникой, даже если приходится снижать темп.

  4. Повышайте нагрузку постепенно: за счёт сокращения отдыха или увеличения веса гантелей.

  5. Завершайте тренировку заминкой и растяжкой для ускорения восстановления.

Популярные вопросы о тренировке с гантелями

Сколько калорий можно сжечь за одну тренировку?

В среднем за 30 минут такого комплекса расходуется от 300 до 500 ккал. Показатель зависит от массы тела, темпа и уровня физической подготовки.

Подойдёт ли этот комплекс для новичков?

Да, при использовании лёгких гантелей и уменьшенного количества повторений. По мере адаптации объём и интенсивность можно постепенно увеличивать.

Что лучше для жиросжигания: гантели или тренажёры?

Для домашних и функциональных тренировок гантели чаще оказываются удобнее. Они позволяют задействовать больше стабилизирующих мышц и легче вписываются в интенсивные круговые форматы.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
