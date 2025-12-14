Плечи выглядят плоско из-за этого: 3 упражнения, которые включают трапеции

Трапециевидные мышцы часто остаются в тени более "популярных" мышечных групп, хотя именно они во многом формируют силуэт плеч и верхней части спины. Многие считают трапеции небольшими бугорками у основания шеи, но на деле это одна из самых массивных и функционально важных мышц корпуса.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Жим лёжа в наклоне

Их развитие влияет не только на внешний вид, но и на осанку, здоровье плеч и шеи. Об этом рассказывают персональные тренеры и специалисты по силовой подготовке.

Что такое трапециевидные мышцы на самом деле

В тренажёрных залах трапецию чаще всего ассоциируют только с её верхней частью — тем самым участком между шеей и плечами. Однако это лишь малая часть всей мышцы.

"На самом деле трапециевидные мышцы гораздо тяжелее, чем думает большинство людей", — говорит основатель и генеральный директор Discover Strength Люк Карлсон.

Трапециевидные мышцы имеют форму ромба и тянутся от боковых поверхностей шеи к плечам, а затем спускаются вниз примерно до середины спины. В совокупности они покрывают около трети всей видимой мышечной массы спины. При этом из-за своего промежуточного положения между спиной и плечами трапеции часто выпадают из фокуса тренировок, пишет GQ.

Почему трапеции часто недотренированы

По словам Люка Карлсона, при наборе мышечной массы большинство людей концентрируются на груди, широчайших мышцах спины, бицепсах и трицепсах.

"Но мы обычно упускаем из виду тренировку трапециевидных мышц, а там находится значительное количество мышечной ткани", — отмечает он.

В результате трапеции получают лишь косвенную нагрузку и не развиваются в полной мере. Это не только замедляет рост мышечной массы, но и создаёт дисбаланс, который может отражаться на осанке и стабильности плечевых суставов.

Польза тренировки трапециевидных мышц

Развитые трапеции делают плечи визуально шире и создают мощный, атлетичный силуэт. Именно поэтому они так заметны даже под обычной одеждой.

"Я думаю, это отличная мышца для тренировки, потому что она очень заметна, независимо от того, носите ли вы футболку, майку или даже рубашку", — говорит Карлсон.

Но эстетика — не единственный плюс. Сильные трапеции помогают противостоять проблемам осанки, включая кифоз и так называемую "компьютерную шею".

"Трапециевидные мышцы оттягивают голову и шею назад. Поэтому с точки зрения осанки это замечательная мышца для тренировки", — подчёркивает Карлсон.

Трапеции и здоровье плеч

Руководитель отдела персональных тренировок Life Time Энтони Браун обращает внимание на роль трапеций в стабилизации плеч.

"Траекторальные мышцы действительно стабилизируют плечевой сустав", — говорит он.

По его словам, способность удерживать плечи в правильном положении во время жимов и тяг напрямую влияет на силу и безопасность движений. Стабильные плечи означают более уверенный жим лёжа, контроль при жиме над головой и меньший риск травм.

Три лучших упражнения для трапециевидных мышц

Пожимания плечами (шраги)

Шраги — базовое упражнение для верхней части трапеций, той самой зоны, которая заметна в зеркале и формирует "мощную шею". Они не требуют сложного оборудования и подходят даже для домашних тренировок.

Как выполнять:

Возьмите гантели и встаньте прямо, руки свободно опущены вдоль тела. Держа руки прямыми, медленно поднимайте плечи вверх, словно пытаетесь приблизить их к ушам. Задержитесь в верхней точке на короткую паузу, усиливая сокращение. Медленно опустите плечи, полностью растягивая трапеции.

"Одна из самых больших ошибок — попытка использовать слишком большой вес", — говорит Карлсон, подчёркивая важность полной амплитуды движения.

Втягивание лопаток

Это упражнение направлено на среднюю и нижнюю часть трапеций, отвечающую за осанку и стабильность плечевого пояса.

Как выполнять:

Сядьте за тренажёр для тяги сидя и возьмитесь за рукоятки. Выпрямите руки и корпус, позволяя весу слегка тянуть вас вперёд. Держа руки прямыми, сведите лопатки вместе. Сделайте паузу и медленно вернитесь в исходное положение.

"Сосредоточьтесь на том, чтобы двигались только лопатки, а корпус оставался неподвижным", — советует Карлсон.

Фермерская переноска

Это упражнение нагружает трапеции в растянутом положении и отлично подходит для набора массы и силы.

Как выполнять:

Возьмите тяжёлые гантели или гири в каждую руку. Встаньте прямо, сохраняя нейтральное положение плеч. Медленно пройдите выбранную дистанцию, удерживая осанку. Аккуратно поставьте вес на пол.

"Ходьба с тяжёлыми гантелями и правильная осанка создают огромную нагрузку на трапециевидные мышцы", — говорит Энтони Браун.

Сравнение упражнений для трапеций

Шраги больше всего развивают верхнюю часть трапеций и визуальный объём плеч. Втягивание лопаток улучшает осанку и балансирует плечевой пояс. Фермерская переноска объединяет силу, выносливость и рост мышц за счёт длительного напряжения. В комплексе эти упражнения дают наиболее гармоничный результат.

Плюсы и минусы тренировки трапециевидных мышц

Развитие трапеций имеет множество преимуществ. Оно улучшает внешний вид, защищает шею и плечи и повышает эффективность других упражнений.

К плюсам относятся:

заметный рост мышечной массы;

улучшение осанки;

повышение стабильности плеч;

снижение риска травм.

К минусам можно отнести необходимость строгого контроля техники и умеренного подбора веса, особенно в шрагах.

Советы по тренировке трапеций шаг за шагом

Начинайте с умеренного веса и полной амплитуды. Следите за положением плеч и шеи. Сочетайте упражнения на верхнюю, среднюю и нижнюю часть трапеций. Добавляйте фермерскую переноску в конце тренировки.

Популярные вопросы о тренировке трапециевидных мышц

Нужно ли тренировать трапеции отдельно?

Да, отдельная работа ускоряет их рост и улучшает осанку.

Можно ли накачать трапеции дома?

Да, с гантелями, гирями или подручным весом.

Как часто тренировать трапеции?

1-2 раза в неделю достаточно для прогресса.

Почему болит шея после шрагов?

Чаще всего из-за слишком большого веса или плохой техники.

Помогают ли трапеции при жимах?

Да, они стабилизируют плечевой сустав.

Подходят ли эти упражнения новичкам?

Да, при правильном весе и контроле движений.