Светлана Нерадовская

Ягодицы включаются, бёдра отдыхают: тренировка с точечной активацией мышц

Питание и силовые тренировки совмещают для роста ягодиц — FitforFun
Спорт

Подтянутые и объёмные ягодицы — это не результат случайных тренировок, а следствие чёткой стратегии. Памела Райф, одна из самых известных фитнес-икон социальных сетей, открыто делится своим подходом к целенаправленной работе над ягодичными мышцами. Она сочетает силовые упражнения, активацию мышц и питание, подчинённое конкретной цели.

Фото: freepik
Почему целенаправленная тренировка ягодиц действительно работает

Во многих программах для ног ягодичные мышцы работают "вместе со всеми", но редко становятся главным фокусом. Памела Райф осознанно идёт другим путём: она выстраивает тренировочный процесс так, чтобы основная нагрузка приходилась именно на ягодицы, а не перераспределялась на квадрицепсы или заднюю поверхность бедра.

По её словам, форма тела напрямую зависит от того, какие мышцы получают приоритет.

"У всех разные предпочтения, но мне нравится придавать форму ягодицам, не слишком нагружая бедра", — объясняет фитнес-инфлюенсер Памела Райф в своём посте в Instagram.

Такой подход особенно актуален для тех, кто сталкивается с активным ростом бёдер, но не видит желаемого прогресса в области ягодиц, несмотря на регулярные тренировки, пишет FitforFun.

Фаза набора мышечной массы: зачем она нужна

В момент, когда Памела делилась своими рекомендациями, она находилась в фазе набора мышечной массы. Это означает осознанный профицит калорий и тренировочную программу, направленную не на "сжигание", а на рост.

Важно понимать, что ягодицы — это крупные мышцы, и без достаточного количества энергии они просто не будут увеличиваться. Ограничения в питании, даже при интенсивных тренировках, чаще приводят к поддержанию формы, но не к заметному росту.

Питание как основа роста ягодичных мышц

Памела подчёркивает, что питание — это фундамент любой силовой трансформации. Без достаточного количества калорий, белка и углеводов тело не получает ресурсов для восстановления и роста.

"Питание — это основа любого успешного наращивания мышечной массы", — говорит Памела Райф.

Речь не идёт о бесконтрольном переедании. Напротив, питание должно быть структурированным и соответствовать цели: увеличение мышечной массы ягодиц при минимальном наборе лишнего жира. В рационе важны сложные углеводы, качественные источники белка и достаточное количество жиров для гормонального баланса.

Активация ягодичных мышц перед тренировкой

Каждую тренировку ног Памела начинает с активации ягодиц. Это короткий, но принципиально важный этап, который помогает "разбудить" нужные мышцы и снизить риск того, что основную работу возьмут на себя бёдра.

Для активации она использует эластичную ленту для ягодиц, выполняя простые, но целенаправленные движения.

"Каждую тренировку ног я начинаю с короткой активации, чтобы ягодичные мышцы действительно заработали", — отмечает Памела Райф.

Такая подготовка улучшает связь "мозг — мышца" и повышает эффективность основной части тренировки.

Лучшие упражнения для роста ягодичных мышц по методике Памелы

Ягодичный мостик (подъём таза)

Это ключевое упражнение в программе Памелы. Оно позволяет изолированно нагрузить ягодицы и работать с большими весами. Она использует штангу и постепенно увеличивает нагрузку, доходя до серьёзных рабочих весов.

Становая тяга

Памела выполняет становую тягу со штангой или гантелями, но сознательно ограничивает вес. По её словам, слишком тяжёлая нагрузка ухудшает контроль движения и снижает активацию ягодичных мышц.

Гиперэкстензии

Для проработки верхней части ягодиц, так называемой "полочки", Памела активно использует гиперэкстензии с дополнительным весом. Это упражнение помогает улучшить форму и визуальный объём.

Разгибание ног назад на скамье

Одно из её любимых упражнений. Памела подчёркивает, что именно этот вариант она лучше всего чувствует в ягодицах. Разгибание ног назад стоя она, напротив, считает менее эффективным для себя.

Тренировочные подходы и "финальный аккорд"

В завершение каждой тренировки Памела добавляет высокообъёмные подходы на выносливость с эластичной лентой. Это создаёт максимальное жжение и доводит мышцы до полного утомления.

"Это невероятно утомительно, но оно того определенно стоит", — говорит Памела, описывая финальную часть тренировки.

Такой подход усиливает приток крови к мышцам и способствует лучшему восстановлению и росту.

Сравнение: целенаправленная тренировка ягодиц и обычная тренировка ног

При стандартной тренировке ног основную нагрузку часто получают квадрицепсы и бёдра. Ягодицы включаются вторично и не получают достаточного стимула для роста. Целенаправленный подход, который использует Памела Райф, меняет приоритеты: сначала активация, затем базовые упражнения с фокусом на ягодицы и только потом добивка.

Именно это позволяет формировать ягодицы, не увеличивая объём ног непропорционально.

Плюсы и минусы подхода Памелы Райф

Такой метод имеет ряд очевидных преимуществ. Он помогает улучшить форму ягодиц, повысить осознанность движений и снизить риск перегрузки коленей и бёдер.

К плюсам относятся:

  • чёткий фокус на ягодичные мышцы;
  • улучшение связи "мозг — мышца";
  • возможность визуального роста ягодиц без акцента на бёдра;
  • структурированный подход к питанию.

Однако есть и нюансы. Метод требует дисциплины, времени и готовности работать с весами. Без техники и контроля он может быть менее эффективен.

Советы шаг за шагом для тренировки ягодиц

  1. Начинайте каждую тренировку ног с активации ягодичных мышц.

  2. Сосредотачивайтесь на технике, а не на максимальном весе.

  3. Следите за питанием и не избегайте калорий при цели набора.

  4. Используйте эластичные ленты для усиления нагрузки и выносливости.

Популярные вопросы о тренировке ягодичных мышц

Можно ли накачать ягодицы без набора калорий?

Значительный рост мышц без профицита калорий практически невозможен.

Почему ягодицы не растут, а бёдра увеличиваются?

Чаще всего из-за неправильной техники и отсутствия активации ягодиц.

Нужны ли тяжёлые веса?

Да, но только при сохранении контроля и правильной техники.

Как часто тренировать ягодицы?

Оптимально 2-3 раза в неделю с достаточным временем на восстановление.

Подходит ли этот подход новичкам?

Да, при уменьшенных весах и внимании к технике.

Обязательны ли эластичные ленты?

Они не обязательны, но значительно повышают эффективность активации.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
