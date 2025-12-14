Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Тяпкова

Ягодицы без зала: программа на 3 тренировки в неделю помогает подтянуть тело и улучшить выносливость

Формат 3 тренировки в неделю улучшает выносливость — Muscle & Strength
Спорт

Прокачать ягодицы и при этом укрепить всё тело — мечта многих. Но не у всех есть возможность ходить в зал 5-6 раз в неделю. Работа, семья, дела — и тренировки откладываются "на потом". Однако результат можно получить даже при трёх занятиях в неделю, если программа построена грамотно. Об этом сообщает Muscle & Strength.

Программа, которая работает

Эта трёхдневная программа рассчитана на женщин, стремящихся подтянуть тело, укрепить мышцы и сделать ягодицы округлыми и сильными. Всего три полноценных тренировки в неделю позволяют проработать всё тело и при этом уделить максимум внимания именно нижней части.

Продолжительность курса — шесть недель. Каждое занятие занимает около 45 минут. Между тренировками обязательно делается день отдыха, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

"Если тренировать ягодицы в начале каждой тренировки, результат не заставит себя ждать: именно в этот момент энергии больше всего, и мышцы откликаются активнее", — отмечает автор программы Роджер Локридж.

Приоритет — ягодицы

Главная особенность программы — смещение акцента на ягодичные мышцы. Каждая тренировка начинается именно с их проработки, пока мотивация и силы на пике. Такой подход помогает добиться не только эстетики, но и функциональности: укрепляются мышцы таза, улучшается осанка и снижается нагрузка на поясницу.

Минимум оборудования, максимум эффективности

Для выполнения упражнений понадобятся:

  • гантели;

  • штанга (по желанию);

  • резинки;

  • собственный вес тела.

Эти тренировки можно проводить где угодно — дома или в спортзале. Машины не требуются, а упражнения легко адаптируются под уровень подготовки.

Примерное расписание

Для новичков:

  • Понедельник — Тренировка 1

  • Среда — Тренировка 2

  • Пятница — Тренировка 3

Для продвинутых:

  • Понедельник — Тренировка 1

  • Вторник — дополнительная мини-тренировка

  • Среда — Тренировка 2

  • Четверг — мини-тренировка

  • Пятница — Тренировка 3

  • Суббота и воскресенье — отдых

День 1. Полное тело с акцентом на ягодицы

  1. Ягодичный мост со штангой — 3x8-12

  2. Гиперэкстензия — 3x8-12

  3. Приседания с гантелями — 3x12

  4. Подъёмы ног лёжа — 3x12

  5. Подтягивания — 3x12

  6. Тяга штанги в наклоне — 3x12

  7. Подъёмы гантелей через стороны — 3x12

  8. Разгибания рук из-за головы — 3x12

  9. Отжимания — 3x12

"Не бойтесь добавлять вес. Главное — контроль и техника, а не количество килограммов", — советует Локридж.

День 2. Укрепление ягодиц и нижней части тела

  1. Наклоны с штангой ("Гуд монинг") — 3x10-12

  2. Махи ногами назад — 3x10-12

  3. Тяга на прямых ногах — 3x10-12

  4. Приседание с гантелью у груди (Гоблет) — 3x12

  5. Скручивания на пресс — 3x12

  6. Жим гантелей на наклонной скамье — 3x12

  7. Разведения гантелей лёжа — 3x12

  8. Разгибания рук с гантелями в наклоне — 3x12

  9. Пуловер — 3x12

  10. Сгибания рук сидя — 3x12

"Упражнения "гуд монинг” и махи ногами активируют заднюю цепочку мышц — ягодицы, спину и бёдра, — помогая телу стать сильнее и сбалансированнее", — отмечает эксперт.

День 3. Сила, выносливость и стабилизация

  1. Ягодичный мост с собственным весом — 3 подхода по 20-30 секунд удержания.

  2. Выпады "реверанс” — 3x12 на каждую ногу.

  3. Прыжки из приседа — 3x12.

  4. Ходьба выпадами — 3x12 на каждую ногу.

  5. Боковые скручивания — 3x12.

  6. Жим гантелей сидя — 3x12.

  7. Разведения рук в наклоне — 3x12.

  8. Французские жимы лёжа — 3x12.

  9. Разведения гантелей лёжа — 3x12.

  10. Тяга в наклоне двумя руками — 3x12.

Дополнительные мини-тренировки

Эти короткие сессии можно выполнять в дни отдыха или после кардио. Они активируют ягодицы и усиливают эффект основной программы.

Мини-тренировка 1

  • Ягодичный мост с собственным весом — 5x20

  • Подъём таза — 5 подходов, пока не достигнете 100 повторений (с короткими паузами)

Мини-тренировка 2

  • Выпады "реверанс” — 3x15

  • Наклоны с резинкой — 3x15

Если нет резинки, можно использовать гантель или просто собственный вес.

Сравнение: тренировки 3 и 4 раза в неделю

Параметр 3 дня 4 дня
Время восстановления Оптимальное Меньше
Уровень нагрузки Средний Повышенный
Риск переутомления Минимальный Возможен без отдыха
Эффект Стойкий, равномерный Быстрый, но требующий контроля

Вывод: для большинства женщин трёхдневный формат — идеальный баланс между нагрузкой и восстановлением.

Плюсы и минусы программы

Плюсы:

  • подходит новичкам и продвинутым;

  • не требует тренажёров;

  • сочетает силовые и функциональные упражнения;

  • улучшает осанку и форму тела;

  • повышает выносливость.

Минусы:

  • требует самодисциплины;

  • возможна лёгкая мышечная боль в первые недели;

  • результат зависит от регулярности и сна.

Советы по выполнению

  1. Делай разминку перед каждым занятием.

  2. Контролируй технику — качество важнее количества.

  3. Не бойся добавлять вес, когда упражнения становятся лёгкими.

  4. Следи за восстановлением и не игнорируй боль.

  5. Поддерживай рацион с достаточным количеством белка.

Йога и низкоинтенсивные тренировки помогут снять мышечное напряжение и улучшить подвижность после силовых нагрузок.

Популярные вопросы о программе

1. Можно ли сочетать с кардио?
Да, но лучше делать кардио после силовой или в отдельные дни, чтобы не снижать интенсивность упражнений.

2. Что делать при нехватке оборудования?
Все упражнения можно адаптировать под собственный вес, заменяя штангу гантелями или эспандером.

3. Когда виден результат?
Уже через 4-6 недель улучшается форма ягодиц, повышается сила и выносливость.

4. Можно ли выполнять программу дома?
Да, для большинства упражнений достаточно свободного пространства и пары гантелей.

5. Что делать после шести недель?
Можно повторить цикл, постепенно увеличивая вес или количество повторений, чтобы сохранять прогресс.

Почему программа эффективна

В отличие от хаотичных домашних тренировок, эта система построена по принципу последовательной нагрузки. Первым делом включаются крупные мышцы — ягодицы и ноги, затем добавляются вспомогательные. Такая схема ускоряет метаболизм и даёт заметные результаты даже при трёх занятиях в неделю.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
