Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Тяпкова

Простая программа на ягодицы для дома: 4 тренировки в неделю дают заметный эффект за два месяца

Разминка с подъёмом по лестнице активирует ягодичные мышцы — эксперты
Спорт

Хорошие ягодицы — не только вопрос эстетики, но и показатель здоровья спины и суставов. Именно эти мышцы стабилизируют таз, участвуют в каждом шаге и защищают позвоночник от перегрузок. Но что делать, если в зал идти некогда, а хочется результата? Домашние тренировки могут стать не менее эффективной альтернативой. Об этом сообщает Muscle & Strength.

Женщина делает приседания
Фото: https://ru.freepik.com by diana.grytsku is licensed under Free
Женщина делает приседания

Суть программы

Эта четырёхдневная программа рассчитана на новичков, которые хотят укрепить ягодичные мышцы и всё тело, не выходя из дома. Занятия не требуют сложного инвентаря — достаточно пары гантелей, резинок и удобного пространства.

Каждое занятие длится около 45-60 минут. Два дня посвящены нижней части тела, два — верхней. Такой формат позволяет мышцам успевать восстанавливаться, а тренировкам оставаться продуктивными.

"При регулярных занятиях уже через восемь недель вы заметите не только подтянутые ягодицы, но и общее улучшение выносливости", — отмечает фитнес-эксперт Роджер Локридж.

Минимум оборудования — максимум пользы

Главная идея тренировки — сделать её доступной для каждого. Для выполнения упражнений понадобятся только:

  • гантели или гиря;

  • большая и малая резинки;

  • собственный вес тела.

Если дома есть скамья или штанга, их можно добавить. Но и без них программа даст ощутимый результат. При выполнении упражнений, где требуется скамья, допускается использовать пол или устойчивый стул.

"Главное — техника и вовлечённость. Даже простые упражнения при правильном выполнении дают сильный отклик в мышцах", — подчеркивает эксперт.

Разминка перед тренировкой

Разминка должна активировать именно ягодичные мышцы. В качестве разогрева подойдёт двухминутный подъём по лестнице или шаги на устойчивое возвышение.

После этого можно добавить два специальных упражнения:

  1. Динамическая "голубиная" поза - по 5 повторов на каждую ногу.

  2. Махи назад с собственным весом - по 10 повторов на каждую ногу.

Эти простые движения "включают" ягодицы в работу и повышают эффективность последующих упражнений.

Программа на 4 дня

День 1. Верх тела

  • Тяга гантелей в наклоне — 2-3 подхода по 10-12 повторов

  • Жим гантелей лёжа на полу — 2-3x10-12

  • Разведение резинки за спиной — 2-3x12

  • Подъём гантелей через стороны — 2-3x12

  • Сгибание рук стоя — 2-3x10-12

  • Узкие отжимания — 2-3x10-12 (в последнем подходе — до отказа)

  • Скручивания на пресс — 2-3x15-20

День 2. Низ тела

  • Наклоны с резинкой — 2-3x15-20

  • Махи гирей — 2-3x15-20

  • Приседания с гантелью у груди — 2-3x15-20

  • Выпады "реверанс" — 2-3x10-12 на каждую ногу

  • Ягодичный мост с гантелью или резинкой — 2-3x15-20

  • Подъёмы на носки стоя — 2-3x12

  • Боковые шаги с резинкой — 2-3x12 на ногу

День 3. Верх тела

  • Жим гантелей над головой — 2-3x12

  • Тяга гантели одной рукой — 2-3x12

  • Альтернативный жим Арнольда — 2-3x12

  • Разгибания рук из-за головы — 2-3x12

  • Разведения гантелей в наклоне — 2-3x12

  • Молотковые сгибания — 2-3x12

  • Подъёмы ног лёжа — 2-3x15-20

День 4. Низ тела

  • Ягодичный мост с гантелью — 2-3x15-20

  • Разножка с гантелями — 2-3x15-20

  • Плие-приседания — 2-3x15-20

  • Румынская тяга с гантелями — 2-3x15-20

  • Тяга гирей на прямых ногах — 2-3x15-20

  • Мостик с резинкой — 2-3x15-20 (последний подход — до отказа)

Как распределить дни тренировок

Новичкам рекомендуется тренироваться через день, чтобы мышцы успевали восстанавливаться. Примерный график:

  • Понедельник — день 1

  • Среда — день 2

  • Пятница — день 3

  • Воскресенье — день 4

Более опытные могут объединять занятия, выполняя два дня подряд и затем делая паузу. Главное — не пропускать отдых, он так же важен, как и сама тренировка.

Советы для эффективности

  1. Меняй темп. Если гантели лёгкие, замедляй движение и делай паузы в верхней и нижней точках.

  2. Сокращай отдых. Уменьши перерыв между подходами до 45 секунд, чтобы повысить интенсивность.

  3. Комбинируй упражнения. Делай два подряд без отдыха (суперсет), чтобы ускорить процесс.

  4. Добавляй оборудование. Если есть фитбол или утяжелители, используй их для разнообразия.

Сравнение: тренировки дома и в спортзале

Критерий Домашние тренировки Зал
Доступность Всегда под рукой Требует времени и абонемента
Контроль техники Нужно зеркало или видео Есть тренеры
Стоимость Минимальная Выше средней
Вариативность Ограничена оборудованием Широкий выбор
Мотивация Зависит от самодисциплины Поддержка среды

Вывод: при правильной системе и постоянстве домашние тренировки ничем не уступают залу.

Плюсы и минусы домашних тренировок

Плюсы:

  • не требуют поездок и абонементов;

  • подходят для начинающих;

  • не перегружают суставы;

  • помогают развить привычку движения.

Минусы:

  • ограниченное оборудование;

  • меньше внешней мотивации;

  • сложнее контролировать нагрузку.

Популярные вопросы о домашних тренировках на ягодицы

1. Можно ли делать кардио параллельно с этой программой?
Да, лёгкое кардио допустимо после тренировки или в отдельный день. Главное — не делать его до силовых, чтобы не снижать эффективность.

2. Что делать, если нет гантелей?
Можно заменить их бутылками с водой, рюкзаком с книгами или резинкой. Главное — контролировать технику и темп.

3. Как понять, что упражнение работает?
Должно ощущаться лёгкое жжение в ягодицах и задней поверхности бедра. Если мышцы не включаются, пересмотри амплитуду движения.

4. Можно ли совмещать с другими программами?
Да, но не перегружай нижнюю часть тела. Например, лёгкие низкоинтенсивные тренировки в дни отдыха помогут ускорить восстановление и улучшить гибкость.

5. Когда виден результат?
При регулярных занятиях — через 6-8 недель. Улучшается форма ягодиц, выносливость и осанка.

Почему тренировки дома действительно работают

Главное преимущество домашних программ — гибкость. Не нужно тратить время на дорогу, ждать свободный тренажёр и подстраиваться под расписание. Всё, что требуется — немного дисциплины и желание двигаться.

"Форма не появляется за одну неделю, но уже через месяц тело начинает отвечать благодарностью", — напоминает Роджер Локридж.

А чтобы тренировки приносили удовольствие, стоит сочетать их с правильным питанием и режимом сна. Умеренные нагрузки, достаточное восстановление и позитивный настрой — идеальная формула результата.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы фитнес женщины здоровье тренировки упражнения
Новости Все >
Боб остаётся универсальной стрижкой для разных возрастов и типов волос — Bovary
Самодельное средство для посудомоечной машины делают из соды и буры — The Spruce
Слишком тонкие брови и неверный цвет усиливают возрастные изменения — Marianne
Блокировка коробки передач снижает риск угона автомобиля
Яичный белок применяют для осветления бульона холодца — повара
Челябинск лидирует по тратам жителей в кофейнях — "Платформа ОФД"
Уровень углекислого газа влияет на выносливость при нагрузках — тренеры
Акрополь Пергама сохранил театр и руины библиотеки — гиды
Отказ от регулярного ухода и SPF после 40 лет повышает риск старения — хирург Байраму
Чрезмерный зимний полив вызывает гниение корней комнатных растений — агрономы
Сейчас читают
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Красота и стиль
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Длинная шуба стала ключевым трендом зимнего сезона
Красота и стиль
Длинная шуба стала ключевым трендом зимнего сезона
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Наука и техника
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Популярное
Мини-куст, а урожай, как у грядки: сорт, который превращает балкон в томатную елку

Компактный томат "Беби" даёт до ста сладких плодов и отлично растёт в горшке. Узнайте, как превратить балкон в мини-огород без лишних усилий.

Куст томата "Беби" плодоносит уже через 80–90 дней
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Юбка, что формирует идеальную талию: главный тренд 2026 года уже примеряют модницы по всему миру
Длинная шуба — зима в стиле люкс: как носить классику, чтобы каждый выход был эффектным
Куст, что не сдаётся зиме: фиолетовые ягоды сияют на снегу, а растёт он где угодно и без капризов
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить
Триллионы на кону: Россия готовит ответный удар Euroclear из-за замороженных активов
Океан разворачивается против ветра: в Бенгальском заливе обнаружена аномалия, меняющая климатические расчёты
Океан разворачивается против ветра: в Бенгальском заливе обнаружена аномалия, меняющая климатические расчёты
Последние материалы
Разминка с подъёмом по лестнице активирует ягодичные мышцы — эксперты
Банк России ввёл признак риска при переводе свыше 200 тысяч рублей
Кошки разрушают ёлку из-за охотничьего поведения — Kodami
Бутерброды со шпротами подают с петрушкой для свежести
Актёр "Зелёной мили" Дункан хотел быть спортсменом
Кровавый кизил подходит для посадки в декабре — ouest-france
Сорт картофеля "Атлант" отличается высокой лёжкостью урожая
Самодельное средство для посудомоечной машины делают из соды и буры — The Spruce
Слишком тонкие брови и неверный цвет усиливают возрастные изменения — Marianne
Блокировка коробки передач снижает риск угона автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.