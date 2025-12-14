Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Тяпкова

Индор-ходьба заменяет спортзал: почему шаги дома помогают снизить стресс и вернуть энергию

Индор-ходьба укрепляет сердце и подходит для любой погоды — Нельсен
Спорт

Казалось бы, что может быть проще ходьбы? Но пока одни ищут мотивацию выйти из дома, другие уже делают тысячи шагов, не покидая квартиры. С ростом популярности домашних тренировок "индор-ходьба" стала настоящим фитнес-трендом — обещает улучшить настроение, укрепить сердце и сжечь калории без лишнего стресса. Фитнес-блогер и ведущая подкаста Кайла Нельсен решила проверить, действительно ли это работает, и провела эксперимент, повторив одно из самых популярных видео тренера Джо (канал Grow With Jo).

мужчина показывает браслет с количеством шагов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
мужчина показывает браслет с количеством шагов

Почему ходьба дома работает

Научные исследования подтверждают: шаговая активность остаётся одним из самых безопасных и эффективных способов укрепления здоровья. Она снижает уровень стресса, регулирует давление, улучшает концентрацию и помогает контролировать вес.

Зимой или в плохую погоду поддерживать привычный шаговый режим непросто. Именно тогда на помощь приходят индор-тренировки — комплексы, которые можно выполнять в гостиной. Они совмещают шаги на месте с силовыми элементами и растяжкой.

"Я чувствую, будто только что побывала в спортзале, хотя не вышла из квартиры", — рассказывает Кайла Нельсен после занятия.

Как проходят тренировки по ходьбе в помещении

Видеоуроки на YouTube с тегом indoor walking workout собирают миллионы просмотров. Их проводят известные коучи — Джо (Grow With Jo), Лесли Сансон и Холли Долк. Принцип прост: несколько движений — от шагов на месте до ударов руками и лёгких приседаний — выполняются подряд, с короткими перерывами на восстановление.

В итоге создаётся эффект "волны": нагрузка нарастает, затем постепенно снижается, что удерживает внимание и не даёт заскучать. Средняя тренировка длится 15-30 минут и задействует все группы мышц.

"Я пробовала силовые и танцевальные форматы, но ходьба дома удивила: я вспотела и почувствовала лёгкость, как после хорошего кардио", — говорит Кайла.

Почему такие тренировки полезны при стрессе

В отличие от интенсивных занятий, где пульс зашкаливает, ходьба в помещении относится к низкоударным нагрузкам. Она поддерживает работу сердца и лёгких, но не перегружает суставы. Благодаря ритму и повторяемости движений, тело успевает восстанавливаться, а нервная система переключается в спокойный режим.

Подобные мягкие форматы особенно рекомендуются людям, склонным к тревожности и переутомлению. Они помогают снизить уровень кортизола, улучшить сон и вернуть контроль над телом.

Интересно, что йога оказывает схожий эффект: она также активирует парасимпатическую нервную систему и способствует расслаблению.

Что понадобится для старта

Для тренировок не нужно специальное оборудование. Достаточно удобной обуви, немного пространства и 20 минут времени.

Оптимально включать занятия 3-4 раза в неделю — этого достаточно, чтобы почувствовать результат:

  • улучшится выносливость;

  • стабилизируется настроение;

  • повысится общий тонус;

  • уменьшится уровень тревожности.

А если добавить лёгкие силовые упражнения или работу с собственным весом, можно укрепить мышцы ног, ягодиц и корпуса.

Сравнение: ходьба в помещении и обычная прогулка

  1. Доступность: дома можно заниматься в любое время, без зависимости от погоды.

  2. Интенсивность: за счёт добавления упражнений повышается нагрузка на мышцы и пульс.

  3. Калории: средняя тренировка длительностью 20 минут помогает сжечь 150-200 ккал.

  4. Психологический эффект: отсутствие отвлекающих факторов усиливает концентрацию и ощущение контроля над телом.

  5. Ограничения: при заболеваниях суставов темп следует выбирать умеренный.

Плюсы и минусы домашних тренировок

Плюсы:

  • не требуют оборудования и абонемента;

  • подходят для любого возраста и уровня подготовки;

  • помогают восстановиться после травм;

  • безопасны для суставов;

  • улучшают координацию и настроение.

Минусы:

  • сложнее отслеживать прогресс без трекера;

  • может не хватать мотивации при занятиях в одиночку;

  • эффект для мышечной массы ниже, чем у силовых тренировок.

Советы по организации тренировок дома

  1. Установи фиксированное время занятий — утро или вечер, чтобы сформировать привычку.

  2. Начни с коротких роликов — 10-15 минут.

  3. Следи за дыханием и держи ровный темп.

  4. Добавь растяжку после тренировки — это ускоряет восстановление.

  5. Используй музыку с темпом 120-130 BPM — она помогает поддерживать ритм.

Популярные вопросы о ходьбе в помещении

1. Можно ли сжечь жир, занимаясь дома?
Да, регулярные тренировки средней интенсивности ускоряют обмен веществ и повышают расход калорий даже в покое.

2. Подходит ли ходьба дома для людей с больными суставами?
Да, при умеренном темпе нагрузка минимальна.

3. Как сделать занятия сложнее?
Можно добавить утяжелители или ускорить шаг. Также эффективно комбинировать шаги с приседаниями и выпадами.

4. Подходит ли этот формат для пожилых?
Безусловно. Именно регулярная мягкая активность помогает укрепить мышцы, поддерживать координацию и снижать риск падений.

Когда ходьба становится терапией

Ходьба дома — не просто альтернатива спортзалу. Это способ восстановить контакт с телом, успокоить ум и напомнить себе, что движение может быть лёгким и приятным.

"Я не ожидала, что обычная ходьба дома даст такой заряд энергии. После занятия я чувствую себя бодрой и спокойной одновременно", — признаётся Кайла Нельсен.

Тело не требует подвигов — ему нужно внимание. Даже двадцать минут шагов под музыку возвращают энергию и уверенность. Главное — двигаться с удовольствием и не стремиться к рекордам.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы йога стресс фитнес здоровье
Новости Все >
Челябинск лидирует по тратам жителей в кофейнях — "Платформа ОФД"
Уровень углекислого газа влияет на выносливость при нагрузках — тренеры
Акрополь Пергама сохранил театр и руины библиотеки — гиды
Отказ от регулярного ухода и SPF после 40 лет повышает риск старения — хирург Байраму
Чрезмерный зимний полив вызывает гниение корней комнатных растений — агрономы
Лёгкий салат из пекинской капусты стал альтернативой майонезным закускам — диетологи
В горах Сычуани обнаружили новый вид ласки Mustela mopbie – Earth
Рост случаев гриппа в декабре продолжится — инфекционист Вознесенский
Россия опустилась на 99-е место по госдолгу на душу в 3 тысячи долларов — Минфин РФ
Регулярная уборка кладовой снижает риск порчи продуктов и появления насекомых
Сейчас читают
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Авто
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Красота и стиль
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Наука и техника
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Популярное
Мини-куст, а урожай, как у грядки: сорт, который превращает балкон в томатную елку

Компактный томат "Беби" даёт до ста сладких плодов и отлично растёт в горшке. Узнайте, как превратить балкон в мини-огород без лишних усилий.

Куст томата "Беби" плодоносит уже через 80–90 дней
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Юбка, что формирует идеальную талию: главный тренд 2026 года уже примеряют модницы по всему миру
Длинная шуба — зима в стиле люкс: как носить классику, чтобы каждый выход был эффектным
Куст, что не сдаётся зиме: фиолетовые ягоды сияют на снегу, а растёт он где угодно и без капризов
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить
Триллионы на кону: Россия готовит ответный удар Euroclear из-за замороженных активов
Океан разворачивается против ветра: в Бенгальском заливе обнаружена аномалия, меняющая климатические расчёты
Океан разворачивается против ветра: в Бенгальском заливе обнаружена аномалия, меняющая климатические расчёты
Последние материалы
Лёгкий салат из пекинской капусты стал альтернативой майонезным закускам — диетологи
Индор-ходьба укрепляет сердце и подходит для любой погоды — Нельсен
В горах Сычуани обнаружили новый вид ласки Mustela mopbie – Earth
В Госдуме обсуждают уголовную статью за агрессию за рулем
Рост случаев гриппа в декабре продолжится — инфекционист Вознесенский
Россия опустилась на 99-е место по госдолгу на душу в 3 тысячи долларов — Минфин РФ
Сверкающие платья 2000-х вернулись в коллекции весна-лето 2026 — Vogue France
Регулярная уборка кладовой снижает риск порчи продуктов и появления насекомых
Ковбойское рагу приготовили с говяжьим фаршем и копчёной колбасой – Simply Recipes
Календула подавляет развитие серой гнили на грядках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.