Стресс и спорт: почему одна тренировка лечит, а другая приводит к тревоге, бессоннице и упадку сил

Иногда мы уверены, что спорт — лекарство от любых проблем. "Пробеги несколько километров — и тревога уйдёт". "Сделай тренировку — и настроение поднимется". На самом деле всё не так просто: физическая активность действительно помогает справляться со стрессом, но не всегда одинаково. Одна тренировка способна вернуть ясность и внутреннее равновесие, а другая — наоборот, усилить тревогу, вызвать бессонницу и чувство опустошения. Об этом сообщает портал The Challenger.
Когда стресс влияет на организм, тело перестраивает работу систем, словно переходя в режим выживания. Главную роль играет гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось — именно она управляет выработкой гормонов кортизола и адреналина.
Кратковременно такая активация полезна: сердце бьётся чаще, сосуды сжимаются, мышцы получают больше энергии. Мы готовы реагировать быстро и решительно. Но если напряжение длится неделями, тело перестаёт восстанавливаться.
Снижается чувствительность к гормонам, ухудшается сон, вариабельность сердечного ритма падает. Нервная система теряет гибкость — отсюда раздражительность, утомляемость, проблемы с концентрацией. В этом состоянии даже привычная нагрузка может оказаться избыточной и превратиться из источника пользы в дополнительный стресс.
Любая физическая активность — это стрессор. Она повышает кортизол и активирует симпатическую нервную систему. Разница лишь в том, как сильно и как долго организм остаётся в возбуждённом состоянии.
Когда мы отдохнувшие, стресс от тренировки — короткий и полезный. После него тело восстанавливается, вырабатывая эндорфины и серотонин. Но если ресурс истощён, даже лёгкая активность способна усугубить усталость.
"Организм не различает психологический стресс и физическую нагрузку — оба активируют одну и ту же систему", — отмечается в материале The Challenger.
Интервальный бег, кроссфит, тяжёлые силовые тренировки вызывают мощный выброс гормонов и активируют нервную систему до предела. В стабильные периоды они дают бодрость, ускоряют обмен веществ и укрепляют мышцы.
Но при хроническом стрессе эффект становится обратным:
кортизол остаётся повышенным дольше обычного;
появляется дрожь и чувство внутреннего "перегрева";
нарушается сон;
мышцы восстанавливаются медленно;
усиливается тревога и раздражительность.
В условиях нехватки сна, повышенной тревожности или выгорания такие тренировки могут ухудшить самочувствие.
"Жёсткая нагрузка требует внутреннего ресурса, а во время стресса его просто нет", — говорится в исследовании, опубликованном в Harvard Health Review.
Нагрузки умеренного уровня — прогулки, йога, плавание, растяжка, танцы, пилатес, лёгкий бег — действуют мягче. Они не истощают нервную систему, а наоборот, помогают ей восстанавливаться.
После таких занятий активируется парасимпатическая система, которая отвечает за расслабление. Улучшается сон, дыхание становится ровнее, уходит мышечное напряжение.
Умеренные тренировки стабилизируют эмоции, снижают руминативное мышление и ощущение тяжести в груди. Это своего рода "перезапуск", который возвращает чувство контроля над телом и состоянием.
Тело реагирует на стресс по-разному, и поэтому универсальной тренировки не существует.
Если преобладает тревожность: нервная система работает на повышенных оборотах. Здесь подходят спокойные форматы: ходьба, плавание, йога-нидра, пилатес, растяжка, лёгкие силовые упражнения. Они снижают возбуждение и возвращают ощущение безопасности.
Если наблюдается апатия или выгорание: наоборот, система приторможена. В таких случаях полезны короткие всплески активности — интервальные тренировки низкой интенсивности, плиометрика, динамическая зарядка. Они пробуждают тело и дают энергию.
Главный критерий — самочувствие спустя час-два. Если ощущается прилив сил и спокойствие, нагрузка подобрана верно. Если появляется упадок — стоит снизить интенсивность.
Определить, что активность перестала помогать, можно по простым сигналам:
тревога или раздражительность усиливаются;
учащается пульс в покое;
появляются ночные пробуждения;
пропадает аппетит или, наоборот, тянет на переедание;
усталость не проходит больше суток;
снижается желание двигаться.
Все эти признаки говорят о перегрузке нервной системы и необходимости отдыха.
"Если после тренировки становится хуже, это не слабость, а сигнал тела, что сейчас ему нужно другое", — подчёркивается в публикации The Challenger.
Главный принцип — гибкость. Нет смысла следовать жёсткому плану, если организм просит паузы. Лучше ориентироваться на качество сна, уровень энергии утром и эмоциональное состояние после тренировки.
Подходят занятия с плавным ритмом, умеренным темпом и контролем дыхания. Такие тренировки действуют как естественная терапия, возвращая баланс между возбуждением и расслаблением.
1. Что делать, если после спорта становится хуже?
Снизить нагрузку и обратить внимание на восстановление — сон, питание, прогулки. Возможно, телу сейчас нужна пауза.
2. Какой вид активности лучше при тревоге?
Подходят плавание, йога, пилатес, спокойные прогулки. Они активируют парасимпатическую систему и снижают уровень кортизола.
3. Можно ли полностью отказаться от тренировок во время стресса?
Нет, полное бездействие снижает устойчивость нервной системы. Лучше выбрать лёгкую форму движения, чтобы поддерживать связь с телом.
При этом стоит учитывать, что стресс влияет на обмен веществ и может менять реакцию организма даже на привычную активность.
Компактный томат "Беби" даёт до ста сладких плодов и отлично растёт в горшке. Узнайте, как превратить балкон в мини-огород без лишних усилий.