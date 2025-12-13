Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Тяпкова

Всего 15 минут в день — и организм снова работает как надо: мягкая схема старта после праздников

Групповые занятия помогают быстрее войти в ритм — Панов
Спорт

После длинных праздников многим хочется как можно скорее "взять себя в руки" и вернуть привычный ритм жизни. Однако резкий старт после перерыва может закончиться травмой или сильной усталостью. Чтобы плавно войти в форму и не сорваться на старте, важно грамотно подойти к тренировкам.

Люди, занимающиеся спортом в тренажерном зале
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Люди, занимающиеся спортом в тренажерном зале

Почему нельзя резко возвращаться к нагрузкам

Перерывы в физической активности снижают тонус мышц и эластичность связок. Если после длительного отдыха сразу начать интенсивные занятия, тело не успеет адаптироваться. Это чревато болями, воспалением и перегрузкой суставов.

Главная цель первых тренировок — восстановить привычку к движению, а не добиться мгновенного результата. Даже лёгкая разминка или короткая прогулка возвращает телу энергию и постепенно "разблокирует" мышцы.

"Людям, заряжающимся от взаимодействия с другими, стоит начинать с групповых программ. Идеально, если у вас будет компаньон — партнер или друг: это придаст уверенности и поможет быстрее войти в привычный ритм", — советует эксперт XFIT Руслан Панов.

Чтобы восстановление было безопасным, подойдёт формат низкоинтенсивных упражнений - мягкие нагрузки укрепляют выносливость и постепенно возвращают подвижность суставов.

Мягкий старт: шаг за шагом к активности

Начать стоит с программ "мягкой физики", включающих сочетание растяжки, функциональных движений и дыхательных техник. Эти занятия способствуют восстановлению обмена веществ, улучшают кровообращение и помогают телу "проснуться" после зимнего отдыха.

Обычно в программу входят:

  • миофасциальный релиз (МФР) — прокатывание мышц роллом для снятия зажимов;

  • функциональные упражнения — для развития гибкости и стабильности;

  • лёгкая кардионагрузка — ходьба, эллипс, плавание;

  • статические растяжки — чтобы улучшить мобильность суставов.

Такие тренировки не только укрепляют тело, но и позволяют избежать неприятных ощущений в мышцах после первых занятий.

Комплекс упражнений для возвращения в форму

По словам эксперта XFIT Дарьи Арьковой, начать можно с коротких домашних тренировок, не требующих оборудования. Главное — следить за техникой и не спешить.

  1. Выпады назад - укрепляют мышцы ног и ягодиц, улучшают равновесие. Делайте по 10-15 повторов на каждую ногу, держа спину ровно.

  2. Отжимания - развивают грудные мышцы и трицепсы. Старайтесь сгибать руки до 90 градусов, не проваливая плечи.

  3. Приседания с широкой постановкой ног - формируют силу ног и ягодиц. Контролируйте колени, чтобы они не выходили за линию стоп.

  4. Бег в упоре лёжа - повышает выносливость и активизирует мышцы пресса. Работайте в спокойном темпе, постепенно ускоряя движение.

  5. Прыжки вверх - улучшают тонус и координацию. Приземляйтесь мягко, избегая нагрузки на колени.

"Силовая и кондиционная тренировка помогает вернуть физическую форму, развивает выносливость и гибкость, укрепляет мышцы и суставы", — отмечает мастер-тренер XFIT Илья Франк.

Важность техники и восстановления

После длительного перерыва тело нуждается в особом внимании. Любое упражнение стоит выполнять осознанно, чувствуя мышцы и дыхание. Нельзя форсировать прогресс — мышцы и связки должны адаптироваться постепенно.

После тренировки обязательны растяжка и релиз. Это поможет улучшить эластичность тканей и снизить риск травм. Подобные рекомендации часто применяются в практиках, направленных на восстановление гибкости суставов, что особенно важно после длительного сидячего периода.

Силовая и кондиционная тренировка: зачем она нужна

Такие программы помогают вернуть базовый уровень физической готовности. Они развивают силу, скорость, координацию и устойчивость. В отличие от стандартного фитнеса, кондиционные тренировки адаптированы под бытовые задачи: поднять сумку, пробежать на автобус или пройти несколько этажей без одышки.

Систематический подход даёт результат уже через 3-4 недели. Главное — соблюдать постепенность, не пропускать восстановление и не пренебрегать сном.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с 15-20 минут лёгких упражнений.

  2. Делайте растяжку перед и после тренировки.

  3. Не тренируйтесь "через боль".

  4. Пейте достаточно воды и высыпайтесь.

  5. Увеличивайте нагрузку не чаще, чем раз в неделю.

  6. Поддерживайте мотивацию, тренируясь с другом.

  7. После 2-3 недель мягких нагрузок переходите к полноценным занятиям.

Популярные вопросы о возвращении в форму

Сколько времени нужно, чтобы восстановить форму после праздников?

В среднем — 3-6 недель при регулярных тренировках и сбалансированном питании.

Можно ли начинать с кардионагрузок?

Да, но только лёгких — ходьба, велосипед, плавание. Они мягко возвращают тело в тонус.

Нужно ли придерживаться диеты?

Нет. Достаточно уменьшить суточный калораж на 200-300 калорий и питаться сбалансированно.

Как избежать травм при возвращении к тренировкам?

Разминка, контроль техники и постепенное увеличение веса — ключ к безопасности.

Когда можно перейти к силовым упражнениям?

Через 2-3 недели регулярных лёгких занятий, если не ощущаете усталости и болей.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье тренировки
Новости Все >
Юпитер стал самым ярким объектом вечернего неба в декабре — Live Science
Renault Duster с МКПП подтвердил пригодность для бездорожья
Осенний посев обеспечил цветение шток-розы на второй год
Размораживание мяса в микроволновке ускоряет рост бактерий — повара
Экономист Леонид Холод прокомментировал ситуацию в аграрном секторе
Денежное дерево требует рассеянного света и умеренного полива — Actualno
Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в декабре 2032 года — SFP Versilia
Влад Топалов вернул себе через суд 20 миллионов рублей
Домашний раствор на основе уксуса используют для мытья окон без химии — Malatec
Lexus ES 2015 показал высокий ресурс без роста затрат
Сейчас читают
28-дневная программа пилатеса на стене повышает тонус и подвижность тела — Malatec
Красота и стиль
28-дневная программа пилатеса на стене повышает тонус и подвижность тела — Malatec
Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Новости спорта
Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Антитрендами-2026 станут скинни, микросумки и облегающие блейзеры — ND Mais со
Красота и стиль
Антитрендами-2026 станут скинни, микросумки и облегающие блейзеры — ND Mais со
Популярное
ЦБ России сообщил о плане по наказанию ЕС за кражу российских активов

Банк России впервые впервые подробно прокомментировал возможные действия в связи с инициативами Евросоюза по воровству замороженных российских активов.

Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью
Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Мороз за стеной, а на балконе +23°: бюджетная схема утепления, которая работает как настоящий термос
Каракумы лишаются своего проклятия: Врата ада гаснут, оставляя вопросы, от которых мурашки
Каракумы лишаются своего проклятия: Врата ада гаснут, оставляя вопросы, от которых мурашки
Последние материалы
Гороскоп: 13 декабря у Стрельцов высок риск ошибок
Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в декабре 2032 года — SFP Versilia
Цветная тушь усиливает контраст взгляда — визажист Яэль Макиейра
Влад Топалов вернул себе через суд 20 миллионов рублей
Афалины проявляют агрессию к другим морским животным
Домашний раствор на основе уксуса используют для мытья окон без химии — Malatec
Lexus ES 2015 показал высокий ресурс без роста затрат
Теплые оттенки волос стали трендом зимы 2025–2026 — стилист Александр Данилов
Основа золотого молока — куркума и имбирь
Сорт розы Jasmina признан лидером по обильности цветения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.