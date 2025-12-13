Всего 15 минут в день — и организм снова работает как надо: мягкая схема старта после праздников

После длинных праздников многим хочется как можно скорее "взять себя в руки" и вернуть привычный ритм жизни. Однако резкий старт после перерыва может закончиться травмой или сильной усталостью. Чтобы плавно войти в форму и не сорваться на старте, важно грамотно подойти к тренировкам.
Перерывы в физической активности снижают тонус мышц и эластичность связок. Если после длительного отдыха сразу начать интенсивные занятия, тело не успеет адаптироваться. Это чревато болями, воспалением и перегрузкой суставов.
Главная цель первых тренировок — восстановить привычку к движению, а не добиться мгновенного результата. Даже лёгкая разминка или короткая прогулка возвращает телу энергию и постепенно "разблокирует" мышцы.
"Людям, заряжающимся от взаимодействия с другими, стоит начинать с групповых программ. Идеально, если у вас будет компаньон — партнер или друг: это придаст уверенности и поможет быстрее войти в привычный ритм", — советует эксперт XFIT Руслан Панов.
Чтобы восстановление было безопасным, подойдёт формат низкоинтенсивных упражнений - мягкие нагрузки укрепляют выносливость и постепенно возвращают подвижность суставов.
Начать стоит с программ "мягкой физики", включающих сочетание растяжки, функциональных движений и дыхательных техник. Эти занятия способствуют восстановлению обмена веществ, улучшают кровообращение и помогают телу "проснуться" после зимнего отдыха.
Обычно в программу входят:
миофасциальный релиз (МФР) — прокатывание мышц роллом для снятия зажимов;
функциональные упражнения — для развития гибкости и стабильности;
лёгкая кардионагрузка — ходьба, эллипс, плавание;
статические растяжки — чтобы улучшить мобильность суставов.
Такие тренировки не только укрепляют тело, но и позволяют избежать неприятных ощущений в мышцах после первых занятий.
По словам эксперта XFIT Дарьи Арьковой, начать можно с коротких домашних тренировок, не требующих оборудования. Главное — следить за техникой и не спешить.
Выпады назад - укрепляют мышцы ног и ягодиц, улучшают равновесие. Делайте по 10-15 повторов на каждую ногу, держа спину ровно.
Отжимания - развивают грудные мышцы и трицепсы. Старайтесь сгибать руки до 90 градусов, не проваливая плечи.
Приседания с широкой постановкой ног - формируют силу ног и ягодиц. Контролируйте колени, чтобы они не выходили за линию стоп.
Бег в упоре лёжа - повышает выносливость и активизирует мышцы пресса. Работайте в спокойном темпе, постепенно ускоряя движение.
Прыжки вверх - улучшают тонус и координацию. Приземляйтесь мягко, избегая нагрузки на колени.
"Силовая и кондиционная тренировка помогает вернуть физическую форму, развивает выносливость и гибкость, укрепляет мышцы и суставы", — отмечает мастер-тренер XFIT Илья Франк.
После длительного перерыва тело нуждается в особом внимании. Любое упражнение стоит выполнять осознанно, чувствуя мышцы и дыхание. Нельзя форсировать прогресс — мышцы и связки должны адаптироваться постепенно.
После тренировки обязательны растяжка и релиз. Это поможет улучшить эластичность тканей и снизить риск травм. Подобные рекомендации часто применяются в практиках, направленных на восстановление гибкости суставов, что особенно важно после длительного сидячего периода.
Такие программы помогают вернуть базовый уровень физической готовности. Они развивают силу, скорость, координацию и устойчивость. В отличие от стандартного фитнеса, кондиционные тренировки адаптированы под бытовые задачи: поднять сумку, пробежать на автобус или пройти несколько этажей без одышки.
Систематический подход даёт результат уже через 3-4 недели. Главное — соблюдать постепенность, не пропускать восстановление и не пренебрегать сном.
Начинайте с 15-20 минут лёгких упражнений.
Делайте растяжку перед и после тренировки.
Не тренируйтесь "через боль".
Пейте достаточно воды и высыпайтесь.
Увеличивайте нагрузку не чаще, чем раз в неделю.
Поддерживайте мотивацию, тренируясь с другом.
После 2-3 недель мягких нагрузок переходите к полноценным занятиям.
В среднем — 3-6 недель при регулярных тренировках и сбалансированном питании.
Да, но только лёгких — ходьба, велосипед, плавание. Они мягко возвращают тело в тонус.
Нет. Достаточно уменьшить суточный калораж на 200-300 калорий и питаться сбалансированно.
Разминка, контроль техники и постепенное увеличение веса — ключ к безопасности.
Через 2-3 недели регулярных лёгких занятий, если не ощущаете усталости и болей.
Банк России впервые впервые подробно прокомментировал возможные действия в связи с инициативами Евросоюза по воровству замороженных российских активов.