Ирина Тяпкова

Фитнес, который не требует ни абонемента, ни тренера: ракинг делает результат видимым уже через пару недель

Утяжелённый рюкзак активирует мышцы спины и ног — Констанца
Ракинг — это не просто прогулка с рюкзаком. Этот вид физической активности сочетает простоту ходьбы и эффективность силовой тренировки. Главное отличие — утяжелённый жилет или рюкзак, который делает обычное движение полноценной нагрузкой на всё тело.

Рюкзак
Фото: unsplash.com by Oksana Manych is licensed under Free to use under the Unsplash License
Рюкзак

От военной подготовки к фитнес-тренду

История ракинга началась на военных базах США, где солдаты учились переносить снаряжение на большие расстояния. Позже идея вышла за рамки казарм и стала частью любительского фитнеса. Сегодня в TikTok ролики с хэштегом #rucking набрали десятки миллионов просмотров, а концепция "ходьбы с весом" стала новым символом осознанных тренировок.

По словам Джилл Констанцы, директора по спортивной науке команды Detroit Lions, этот метод развивает не только выносливость, но и способность тела выдерживать нагрузку в естественном темпе. Ракинг стал альтернативой бегу и высокоинтенсивным тренировкам: он мягче для суставов, но столь же эффективен для сердечно-сосудистой системы.

Почему ракинг считают идеальной тренировкой

В основе ракинга лежит принцип "нагрузка через стабильность". Утяжелённый рюкзак активирует мышцы спины, ягодиц и ног, заставляя тело удерживать равновесие. Такой формат подходит людям, которым важно укреплять мышцы без лишнего стресса для суставов.

Исследования, опубликованные в Journal of Fragility and Aging, подтверждают: даже умеренный вес жилета стимулирует обмен веществ и помогает снижать процент жира. Учёные из Lancaster University отмечают, что при правильном подборе веса походка почти не меняется, а риск травм минимален.

Ракинг особенно ценен своей низкой ударной нагрузкой — эффект, который сравним с низкоинтенсивными тренировками и мягким фитнесом, рекомендованным людям всех возрастов. При этом даже лёгкий рюкзак заметно усиливает работу сердечно-сосудистой системы, улучшая координацию и осанку.

Доступность и простота — главные преимущества

Одна из причин популярности ракинга — минимальные требования к снаряжению. Всё, что нужно, — надёжный рюкзак и немного утяжелителей. Никакого абонемента в спортзал, сложных тренажёров или строгих программ. Можно тренироваться где угодно: в парке, в лесу или даже в городе.

Кроме того, ракинг универсален: нагрузку легко регулировать, добавляя или убавляя вес. Люди, которые испытывают дискомфорт при беге, могут использовать ракинг как щадящую замену кардио. Это особенно актуально для тех, кто хочет повысить выносливость, не перегружая суставы.

Кому подходит ракинг

Практиковать ракинг могут почти все — от новичков до опытных спортсменов. Он особенно полезен для тех, чья работа связана с физическими нагрузками: военных, пожарных, спасателей. Для людей старшего возраста или тех, кто восстанавливается после травм, этот вид активности помогает вернуть тонус и уверенность в движении.

Однако осторожность важна при ортопедических проблемах или артрите — в таких случаях необходима консультация врача. Нагрузка должна быть дозированной, особенно на первых этапах, чтобы избежать избыточного давления на суставы.

Ракинг и похудение

Ракинг — эффективный способ постепенно сбросить лишний вес без диет и перегрузок. Увеличение веса рюкзака ускоряет сжигание калорий, а равномерная работа мышц помогает улучшить осанку и ускорить обмен веществ.

Начинающим рекомендуется стартовать с 15-20-минутных прогулок и весом до 5 кг, постепенно повышая интенсивность на 10% каждые три-четыре недели.

Оптимально заниматься 2-3 раза в неделю, чередуя ракинг с другими типами тренировок, например, домашней ходьбой на месте, которая поддерживает форму без перегрузки позвоночника.

Главное — не спешить и следить за техникой: спина прямая, шаг уверенный, дыхание равномерное. Если вес располагается выше на спине, нагрузка распределяется безопаснее, а риск болей в пояснице минимален.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с малого — 10-15 минут прогулки с лёгким рюкзаком.

  2. Подбирайте вес так, чтобы чувствовалось усилие, но не боль.

  3. Сосредоточьтесь на осанке и дыхании.

  4. Чередуйте темп ходьбы, чтобы повысить пульс.

  5. Увеличивайте вес постепенно, не более чем на 10% в месяц.

  6. Используйте качественный рюкзак с фиксированными лямками.

  7. После тренировки растягивайте мышцы спины и ног.

Популярные вопросы о ракинге

Подходит ли ракинг для новичков?

Да, при умеренном весе он безопасен и прост в освоении. Главное — не спешить с увеличением нагрузки.

Можно ли заниматься ракингом дома?

Да, если использовать лестницу или ходьбу на месте. Это отличный способ тренироваться зимой.

Какой вес выбрать для старта?

Начните с 10-15% от собственного веса, чтобы не перегружать суставы и спину.

Помогает ли ракинг сбросить вес?

Да, при регулярных занятиях и сбалансированном питании можно терять до 300-500 ккал за одну прогулку.

Чем ракинг лучше бега?

Он менее травмоопасен и развивает выносливость за счёт естественного сопротивления веса.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
