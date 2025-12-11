Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Ступеньки под подъездом работают как кардиотренажёр: комплекс упражнений, который укрепляет всё тело

Шаги на ступеньку улучшают работу сердечно-сосудистой системы
Спорт

Лестница — это компактный спортзал под рукой: она даёт и кардио, и силовую работу, и тренировку баланса. Плюс не нужен инвентарь — достаточно пары метров пространства и устойчивой обуви. Главное — двигаться технично и дозировать нагрузку, чтобы польза для сердца и суставов была стабильной, а не "рывком". Об этом сообщает Alexfitness.

Ходьба по лестнице
Фото: commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба по лестнице

Почему лестница так хорошо прокачивает тело и сердце

Подъёмы по ступеням сами по себе дают аэробную нагрузку: ускоряется пульс, активнее работает кровообращение, включаются ягодицы и ноги. Если добавить упражнения с весом собственного тела, можно подключить грудь, плечи, трицепсы и мышцы кора — и тренировка станет полноценной, даже если она занимает всего мини-тренировки по 5-15 минут.

Лестница удобна ещё и тем, что нагрузку легко масштабировать: выше ступенька — тяжелее, медленнее темп — безопаснее, больше повторов — выносливее.

7 упражнений на лестнице: техника и акценты

1) Отжимания от ступеньки

Работают: грудь, плечи, трицепсы, кор.

Как делать: упритесь ладонями в ступеньку под плечами, ноги вытяните назад в планку. На вдохе опускайтесь, на выдохе выжимайте себя вверх. Держите шею нейтрально, живот подтянут, поясница без провиса.

Упрощение: выберите ступеньку повыше.
Усложнение: ступеньку ниже или медленнее опускание.

2) "Ползание" вверх (bear crawl по лестнице)

Работают: плечи, руки, кор, ноги, координация.

Как делать: стартуйте снизу на четвереньках, руки под плечами, колени под тазом. Поднимите колени на несколько сантиметров над полом, корпус ровный. Двигайтесь вверх по ступенькам, переставляя одновременно противоположную руку и ногу.

Лайфхак: достаточно 5-10 ступеней, но медленно и без "перекосов" таза.

3) Выпады с опорой задней ноги на ступеньку (болгарские)

Работают: ягодицы, квадрицепс, баланс.

Как делать: встаньте спиной к лестнице, одну ногу поставьте носком на ступеньку позади. На вдохе опускайтесь вниз, на выдохе поднимайтесь. Переднее колено держите над стопой, корпус ровный.

Усложнение: бутылки с водой/гантели.
Контроль: колено не "валится" внутрь.

4) Шаги на ступеньку (step-up)

Работают: ноги, ягодицы, сердце.

Как делать: поставьте одну стопу на ступеньку, перенесите вес и поднимитесь, приставив вторую ногу. Затем медленно спуститесь. Сделайте повторения и поменяйте ногу.

Ошибка: "пружинить" от пола задней ногой — старайтесь подниматься силой опорной.

5) Боковые шаги по лестнице

Работают: внутренняя/наружная поверхность бедра, устойчивость суставов.

Как делать: встаньте боком к лестнице, колени мягко согнуты, пресс в тонусе. Шагайте вверх, подтягивая вторую ногу. Спуск — также боком. Повторите на другую сторону.

Правило: не перекрещивайте ноги и не наклоняйтесь корпусом вперёд.

6) Прогулка "крабом" вниз (или вверх)

Работают: плечи, трицепсы, спина, кор, ягодицы.

Как делать: сядьте на верхнюю ступеньку, руки позади на опоре, ноги на 1-2 ступень ниже. Поднимите таз и двигайтесь, переставляя руку и противоположную ногу.

Упрощение: маленькая амплитуда и меньше ступеней.
Усложнение: двигаться вверх.

7) Прыжки на ступеньку

Работают: ноги, кардио, взрывная сила.

Как делать: встаньте лицом к лестнице, колени согнуты, таз чуть назад, пресс напряжён. Прыгните на ступеньку двумя ногами и приземлитесь мягко, колени по линии стоп. Затем аккуратно спуститесь.

Важно: начинайте с низкой ступени и умеренного темпа. Если колени/спина реагируют неприятно — замените на шаги или боковые подъёмы.

Что выбрать под задачу

  • Если цель — выносливость и пульс: шаги на ступеньку, боковые шаги, умеренные прыжки.
  • Если цель — сила и тонус верхней части: отжимания, "краб".
  • Если цель — баланс и "умное" включение мышц: выпады, ползание.

Если хочется больше акцента на ноги, удобнее собрать блок из упражнений для ног и добавить к нему 5-10 минут подъёмов по лестнице в конце.

Плюсы и минусы тренировки на лестнице

Плюсы:

  • не нужен зал и инвентарь;
  • легко регулировать нагрузку;
  • одновременно тренируются сердце, ноги и координация.

Минусы:

  • при плохой технике растёт риск перегрузить колени;
  • прыжки не всем подходят;
  • нужна нескользкая обувь и устойчивое покрытие.

Как сделать тренировку безопасной

  1. Разомнитесь 3-5 минут: лёгкая ходьба, круги плечами, наклоны, пару приседаний без глубины.
  2. Начните с 2-3 упражнений, а не с семи сразу.
  3. Держите темп, при котором дыхание учащается, но вы можете сказать короткую фразу без "задыхания".
  4. Работайте от простого к сложному: шаги → выпады → "ползание" → отжимания → прыжки.
  5. Закончите 2 минутами спокойного шага и лёгкой растяжкой икр и передней поверхности бедра.

Популярные вопросы

Сколько времени достаточно для эффекта?

Даже 10-20 минут 3-4 раза в неделю дают заметный вклад, если заниматься регулярно и без пропусков.

Можно ли тренироваться каждый день?

Да, но чередуйте акценты: один день — больше кардио (шаги/боковые шаги), другой — сила (отжимания/выпады), третий — лёгкий режим.

Что делать, если "отзываются" колени?

Уберите прыжки, уменьшите высоту ступени, контролируйте колено над стопой и сократите глубину выпадов.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье
Новости Все >
Шерегеш увеличил турпоток до 1,65 млн человек — директор Оксана Булах
Гипсофила показала высокую приживаемость при делении корней
Производитель сельхозтехники "Ростсельмаш" планирует сократить рабочую неделю
Африканский карликовый крокодил использует звук, похожий на мычание — сообщили учёные
Антон Васильев уехал из Риги после того, как его обокрали
Спаржа и аспидистра подходят для помещений с высокой влажностью — Modenavoltapagina
Кредитные карты теряют популярность среди молодёжи до 20 лет — Центробанк
Учёные впервые подтвердили редчайшую ядерную реакцию
Оптимизация настроек бойлера уменьшает энергопотребление — Proson.gr
Растение у кровати улучшило фазу глубокого сна на 37 процентов — NASA
Сейчас читают
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Недвижимость
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Новости спорта
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Садоводство, цветоводство
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Популярное
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной набирает обороты, а новые заявления Данко привлекают ещё больше внимания к деталям дела.

Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной
Освобождение Северска: ВСУ отступили, открыв путь к Славянску и Краматорску
Пресс тренируется без коврика: простое скручивание стоя работает лучше, чем многие сложные техники
Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер Водитель из Техаса сообщил о возможной встрече с Бигфутом — MySA Вероника Эйнуллаева Самый старый моллюск найден у берегов Исландии Александр Рощин
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Запад нашёл ахиллесову пяту России: Калининград может стать разменной монетой
Банкротства предприятий в Финляндии бьют рекорды
Банкротства предприятий в Финляндии бьют рекорды
Последние материалы
Спаржа и аспидистра подходят для помещений с высокой влажностью — Modenavoltapagina
Кредитные карты теряют популярность среди молодёжи до 20 лет — Центробанк
Запахи дегтя, скипидара и мяты используется против грызунов
Учёные впервые подтвердили редчайшую ядерную реакцию
Нюрнбергский картофельный салат готовится без традиционной тяжёлой заправки — Stream
Оптимизация настроек бойлера уменьшает энергопотребление — Proson.gr
Плотные кремы уменьшают эффективность активов в уходе
Solaris HS доступен от 1,97 млн рублей — Autonews
Растение у кровати улучшило фазу глубокого сна на 37 процентов — NASA
В Бразилии нашли фрагменты скелета гигантской доисторической ленивицы — G1
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.