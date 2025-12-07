Почему каждый шаг имеет значение: как количество шагов может предупредить о болезни Паркинсона

Ежедневный подсчёт шагов помогает выявить риск болезни Паркинсона — Оксфорд

Согласно данным, опубликованным Оксфордским институтом больших данных и Департаментом здравоохранения Наффилда, мониторинг физической активности, включая подсчёт шагов, может помочь в ранней диагностике болезни Паркинсона.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка по скандинавской ходьбе

Ежедневный подсчёт шагов может быть ранним маркером болезни Паркинсона

Исследования показали, что снижение уровня активности служит важным индикатором начала болезни, и это может быть выявлено до появления явных клинических симптомов. Болезнь Паркинсона, являясь второй по распространённости нейродегенеративной болезнью, продолжает быстро расти: по данным 2020 года, число заболевших в мире достигло 9,4 миллиона, что значительно больше по сравнению с 5,2 миллионами в 2004 году.

На ранних стадиях заболевания, которые предшествуют официальному диагнозу, уже можно наблюдать лёгкие двигательные расстройства и другие симптомы, начинающиеся за десятилетия до того, как болезнь будет диагностирована. Эти ранние проявления заболевания дают уникальную возможность исследовать механизмы его развития и выявлять потенциально модифицируемые факторы риска, что может повлиять на стратегии профилактики и лечения, пишет O Globo.

Снижение активности как важный маркер болезни

Ранее проведённые исследования показали, что уменьшение физической активности связано с повышенным риском развития болезни Паркинсона. Однако, поскольку заболевание может начинаться за годы до его официальной диагностики, трудно точно определить, является ли снижение активности следствием болезни или её предвестником. Чтобы прояснить эту связь, учёные обратились к методу подсчёта шагов, который оказался весьма эффективным инструментом для мониторинга физической активности.

Подсчёт шагов является простым и объективным способом измерения уровня активности, и в последние годы его можно проводить с помощью носимых устройств или даже обычных мобильных телефонов. В исследовании, опубликованном в журнале npj Parkinson's Disease, команда учёных использовала данные акселерометров, размещённых на запястье участников, собрав информацию в рамках Британского биобанка. Этот подход позволил учёным изучить связь между количеством шагов и риском развития болезни Паркинсона, а также то, как эта связь менялась в разные периоды наблюдения.

Методология исследования и результаты

С 2006 по 2010 год в Британском биобанке было зарегистрировано 502 536 взрослых жителей Великобритании. Позже, в период с 2013 по 2015 год, часть участников согласилась на участие в исследовании по мониторингу физической активности, носив акселерометры до семи дней. Конечный анализ включал данные о 94 696 участниках.

Среднее количество шагов среди участников составило 9446 шагов в день. Интересно, что те, кто ежедневно проходил более 12 369 шагов, как правило, были моложе и имели более низкий индекс массы тела по сравнению с теми, кто проходил менее 6276 шагов в день.

В течение медианного периода наблюдения, который составил 7,9 лет, было зафиксировано 407 случаев заболевания болезнью Паркинсона. Медианный интервал между использованием акселерометра и постановкой диагноза составил 5,2 года.

Как количество шагов влияет на риск развития болезни Паркинсона?

Детальный анализ данных показал, что участники, которые проходили более 12 369 шагов в день, имели на 59% меньший риск развития болезни Паркинсона по сравнению с теми, кто ограничивался менее 6276 шагами в день. Этот результат подчёркивает, как физическая активность может влиять на вероятность заболевания.

После этого учёные рассмотрели данные с точки зрения непрерывных изменений. Каждый дополнительный 1000 шагов в день (по сравнению с медианным значением) был связан со снижением риска болезни Паркинсона на 8%. Это открытие подкрепляется анализом дополнительных факторов, таких как индекс массы тела, депрессия, диабет 2 типа, проблемы с кишечником, дисфункция мочевого пузыря и продолжительность сна, все из которых также могут быть связаны с развитием заболевания.

Меньше шагов — больший риск?

Результаты исследования ясно показывают, что увеличение количества шагов в день связано с уменьшением вероятности развития болезни Паркинсона в течение периода наблюдения. Это даёт врачу важный сигнал для раннего и целенаправленного мониторинга состояния пациента. Важно отметить, что исследование подтверждает существующую теорию, что низкий уровень физической активности следует рассматривать как маркер заболевания, а не как его прямой фактор риска.

Влияние физической активности на развитие болезни

Это исследование стало важным шагом в понимании того, как физическая активность влияет на развитие нейродегенеративных заболеваний. Отслеживание количества шагов может помочь выявить людей с высоким риском заболевания ещё до появления очевидных клинических симптомов. Раннее выявление позволяет начать лечение или профилактику на более ранних стадиях, что может существенно улучшить прогнозы для пациентов.

Популярные вопросы о болезни Паркинсона и физической активности

Какая физическая активность полезна для предотвращения болезни Паркинсона?

Регулярные физические нагрузки, такие как ходьба, плавание или занятия на тренажёре, помогают поддерживать здоровье мозга и могут снизить риск развития болезни Паркинсона. Можно ли предотвратить болезнь Паркинсона с помощью ежедневного подсчёта шагов?

Подсчёт шагов помогает отслеживать уровень активности, и регулярная физическая активность может снизить риск заболевания. Однако болезнь Паркинсона зависит от множества факторов, и ни один метод не может гарантировать её полное предотвращение. Как влияет низкая физическая активность на развитие болезни Паркинсона?

Снижение физической активности может служить маркером для более раннего выявления болезни, поскольку оно связано с повышенным риском развития заболевания.

Советы по повышению физической активности

Начните с малого. Если вы не привыкли к регулярной физической активности, начните с коротких прогулок. Постепенно увеличивайте количество шагов, пока не достигнете желаемого уровня. Используйте приложения для подсчёта шагов. Современные мобильные телефоны и носимые устройства могут помочь отслеживать вашу активность и мотивировать вас двигаться больше. Делайте физическую активность частью своей рутины. Найдите время для прогулок каждый день — это поможет улучшить не только физическое состояние, но и общее самочувствие.

Исследование Британского биобанка показало важную роль физической активности в выявлении ранних признаков болезни Паркинсона. Увеличение количества шагов в день связано с более низким риском заболевания, что даёт надежду на более раннюю диагностику и профилактику этого тяжёлого недуга.