Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Тяпкова

Не звук решает, а контекст: когда хруст в суставах лишь особенность, а когда симптом

Суставы скрипят даже у здоровых людей — Die Sportberatung
Спорт

Хруст, щелчки и "скрип" в суставах во время тренировки способны испортить настроение даже тем, кто обычно не склонен к тревоге. Кажется, будто движение "стачивает" тело, а каждый присед приближает поломку. На практике в большинстве случаев суставные звуки не означают повреждения и не требуют паники. Об этом сообщает рубрика Die Sportberatung.

Колено
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Колено

Почему суставы "звучат" во время движения

Сустав — это не идеально тихий шарнир. Во время активности связки, сухожилия и суставные поверхности перемещаются, меняется натяжение тканей, и иногда это сопровождается слышимыми ощущениями. У одних людей такие звуки возникают редко, у других — почти на каждом занятии, и это чаще связано с индивидуальными особенностями, чем с "плохим" состоянием здоровья.

На громкость и частоту "звуков" влияет и телосложение. У очень подвижных людей с более мягкими, "рыхлыми" соединительными тканями амплитуда движений часто шире, а значит, и ощущений в суставе больше. Поэтому одинаковая тренировка у двух человек может звучать по-разному — и это не делает одного "сломленным", а другого "идеальным".

Почему с возрастом звуки могут становиться заметнее

С годами ткани теряют часть эластичности, а связочный аппарат у многих становится менее упругим. Из-за этого трение в суставных структурах может ощущаться ярче, и звуки начинают раздражать сильнее, хотя по сути ничего критичного не происходит.

Ключевой ориентир здесь простой: если звук есть, но он не сопровождается повторяющейся болью, ограничением подвижности и другими настораживающими симптомами, то чаще всего это просто особенность. Неприятно — да, опасно — обычно нет.

Почему "больное" не всегда шумит

Интуитивно хочется думать: "Раз щёлкает — значит, что-то повреждено". Но в спорте и медицине нередко бывает наоборот. Повреждённые структуры могут вообще не создавать выраженных звуков. Если есть отёк, ткани словно "плавают" в жидкости, трение уменьшается — и шумов становится меньше. А если сустав из-за проблемы зажат и сильно ограничен в амплитуде, ему банально нечем "скрипеть": движения становятся беднее, всё будто застывает.

Поэтому один лишь звук — слабый маркер. Гораздо важнее то, что происходит рядом с ним.

Когда стоит насторожиться: признаки, которые важнее любого "хруста"

Тревожной ситуация становится не из-за звука, а из-за сопутствующих проявлений. Стоит быть внимательнее, если появляются:

  1. Отёк сустава, который заметно сохраняется или нарастает.

  2. Ощущение сильного тепла в области сустава.

  3. Скованность, из-за которой движение стало хуже, чем обычно.

  4. Боль, которая воспроизводится снова и снова при одном и том же движении.

Если на фоне тренировок вдруг появляется стойкая боль в суставах, это уже повод не "перетерпеть", а разобраться в причине, чтобы не закрепить неправильный паттерн нагрузки.

Как тренироваться, если суставы щёлкают, но не болят

Если подвижность нормальная, а боли нет, чаще всего достаточно навести порядок в базовых вещах: разминка, техника и постепенность. Звуки могут оставаться, но ощущение контроля обычно растёт.

Особенно полезно пересмотреть те упражнения, где вы стремитесь "вылезти" за комфортную амплитуду — например, пытаться присесть глубже любой ценой или делать рывки, когда тело ещё не готово. В таких случаях выигрывает подход, где безопасность строится не на запретах, а на аккуратной настройке нагрузки и движения — как в материалах про безопасный фитнес для суставов.

Сравнение: "просто звук" и "звук с проблемой"

Если "пожаловаться" может только слух, а сустав при этом движется свободно и не болит, чаще всего речь о нейтральной особенности, которая может усиливаться при усталости, обезвоживании или после долгого сидения.

Если же звук связан с повторяющейся болью, отёком и скованностью, это уже другой сценарий: организм сигнализирует не звуком, а изменением состояния тканей. В таком случае правильнее снизить нагрузку, временно упростить упражнения и получить консультацию, чтобы не закрепить проблему на фоне привычной активности.

Плюсы и минусы того, что суставы "звучат"

Суставные шумы сами по себе не являются ни преимуществом, ни диагнозом, но помогают понять, как вы реагируете на нагрузку.

Плюсы:

  • можно раньше заметить усталость и не доводить тренировку до "развала" техники;

  • это напоминание, что разминка и мобилизация — не формальность;

  • при правильном подходе звуки перестают пугать и не мешают регулярности.

Минусы:

  • звуки могут психологически "ломать" уверенность и провоцировать лишнюю осторожность;

  • иногда человек начинает избегать движения, хотя ему как раз полезна активность;

  • часть людей из-за тревоги резко меняет технику и перегружает другие зоны.

Советы шаг за шагом: что делать, если суставы щёлкают на тренировке

  1. Проверьте главную связку: есть ли боль, отёк, перегрев или скованность. Если да — это приоритетнее любых звуков.

  2. Снизьте интенсивность на 1-2 недели: меньше веса, короче объём, спокойнее темп, но без полного отказа от движения.

  3. Уделите 8-10 минут разминке: суставная мобилизация, лёгкое повышение пульса, плавное включение мышц.

  4. Сделайте ставку на технику: лучше меньше повторов, но стабильнее движение без "провалов" и рывков.

  5. Работайте в контролируемой амплитуде: глубина и диапазон должны быть комфортными, без ощущения, что вы "вытягиваете" сустав.

  6. Отслеживайте повторяемость: если боль возникает всегда в одном упражнении — временно замените его и разберитесь в причине.

  7. Если тревожные признаки сохраняются, не тяните с консультацией: цель — продолжать спорт, а не бросать из-за неопределённости.

Популярные вопросы о хрусте в суставах во время спорта

Щёлкают суставы — значит, я себе вредю?

Чаще всего нет. При нормальной подвижности и отсутствии боли такие звуки обычно не имеют "болезненного" значения и связаны с индивидуальными особенностями.

Нужно ли прекращать тренировки, если суставы хрустят, но не болят?

Обычно прекращать не нужно. Разумнее следить за техникой, разминкой и постепенностью нагрузки, чтобы движение оставалось качественным и уверенным.

Когда обязательно стоит обратиться к врачу?

Если есть отёк, перегрев, выраженная скованность или повторяющаяся боль, которая возникает при одном и том же движении. Ещё один повод — если подвижность заметно ухудшается.

Может ли хруст усиливаться с возрастом?

Да, такое возможно из-за снижения эластичности тканей и более заметного трения. Но само по себе это не означает, что сустав "разрушается", если нет сопутствующих тревожных симптомов.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт техника здоровье тренировка
Новости Все >
Геопарк в предгорьях Алтая получил научную концепцию развития
28-дневная программа пилатеса на стене повышает тонус и подвижность тела — Malatec
Беспилотник Лютый может лететь до тысячи километров – военный эксперт Клупов
В Калифорнии стартовало серийное производство летающего авто
В Антарктике обнаружена хищная губка-сфера семейства Cladorhizidae — Earth
Рецепт горячей закуски из слоёного теста и лосося — пошаговые рекомендации поваров
Жену Цекало обидело сравнение с Лолитой Милявской
Рост тарифов связан с увеличением НДС до 22% — ФАС
Грипп в этом году протекает по привычному сценарию – иммунолог Жемчугов
Россия обсуждает возможность отмены ограничений на экспорт бензина и дизтоплива
Сейчас читают
Активная вырубка лесов к северу от Альп началась ещё в эпоху Римской империи — PNAS
Наука и техника
Активная вырубка лесов к северу от Альп началась ещё в эпоху Римской империи — PNAS
Подъёмы на носки укрепляют икры и улучшают кровоток
Новости спорта
Подъёмы на носки укрепляют икры и улучшают кровоток
Популярное
Пресс тренируется без коврика: простое скручивание стоя работает лучше, чем многие сложные техники

Rак часто необходимо тренироваться, чтобы достичь устойчивых результатов. Рекомендации специалистов о роли регулярности и необходимой частоте тренировок.

Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Колени перестают скрипеть, а спина — ныть: как медленные движения тайцзи возвращают телу подвижность
Цифровые аватары умерших затрудняют принятие утраты — исследователь Шисей Тэй Вероника Эйнуллаева У Жириновского числилось 13 авто на апрель 2022 года Сергей Милешкин Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер
Освобождение Северска: ВСУ отступили, открыв путь к Славянску и Краматорску
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Планка меняет тело быстрее тренажёрки: упражнение, которое работает на все мышцы сразу
Планка меняет тело быстрее тренажёрки: упражнение, которое работает на все мышцы сразу
Последние материалы
Грипп в этом году протекает по привычному сценарию – иммунолог Жемчугов
Антитрендами 2026 станут скинни, микросумки и облегающие блейзеры - ND Mais со
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Подкормка салом привлекает синиц для зимней защиты сада
Россия обсуждает возможность отмены ограничений на экспорт бензина и дизтоплива
Лимонная кислота помогает убрать налёт с кранов и унитаза — Malatec
Грифы проверяют туши на безопасность перед поеданием — Live Science
Винный соус готовят на основе поджаренных частиц и масла — Simplyrecipes
Россияне составили топ-12 позорных ошибок туристов на Новый год
Взрыв Кракатау был в 4 раза мощнее Царь-бомбы — HuffPost
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.