Худеть необязательно: упражнения снижают смертность, даже если талия упрямо не слушается

Чем выше физическая подготовленность тем ниже риск смерти — The Conversation

Когда речь заходит о лишнем весе, многие думают прежде всего о внешности и цифре на весах. Но для медицины куда важнее другое: как снизить риски осложнений и вернуть телу устойчивость. Физическая активность здесь работает как терапия — причём эффект заметен даже без впечатляющей потери килограммов. Об этом сообщает The Conversation.

Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info Эллиптический тренажер

Почему движение особенно важно при лишнем весе

В России и Европе всё чаще говорят о том, что избыточная масса тела — это не "частный вопрос", а фактор, который повышает вероятность целого набора проблем со здоровьем. В материале подчёркивается: во Франции лишний вес и ожирение затрагивают почти каждого второго человека, и тенденция продолжает расти вне зависимости от возраста и социального статуса.

Врачи ориентируются на индекс массы тела: избыточный вес — это ИМТ от 25 и выше, ожирение — от 30 и выше. При этом ИМТ считают по формуле "вес / рост²". Показатель удобен для оценки на уровне популяции, но он не описывает всё: при одинаковом ИМТ у разных людей может отличаться распределение жировой ткани и метаболические риски.

Опасность лишнего веса в том, что он связан с осложнениями: повышением артериального давления, диабетом, нарушениями липидного обмена. Эти состояния снижают "здоровую" продолжительность жизни и повышают риск преждевременной смертности. Поэтому разговор об активности — это, по сути, разговор о профилактике.

Физическая активность как профилактика осложнений

Научные данные подтверждают: грамотно подобранные нагрузки помогают уменьшить риск заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых. Автор напоминает, что во Франции врачи с 2016 года могут назначать физическую активность "по рецепту" как часть профилактики и лечения ряда хронических неинфекционных заболеваний, включая ожирение и диабет.

Отдельно упоминается коллективная экспертиза Inserm, представленная Министерству спорта в 2019 году: там физическую активность рекомендуют использовать как первую линию помощи при ожирении и осложнениях — до лекарственной терапии. Смысл такого подхода понятен: движение влияет сразу на несколько систем организма и может улучшать показатели даже тогда, когда вес меняется медленно.

Сердце и сосуды: почему фитнес "окупается" быстрее, чем кажется

В тексте приводятся данные крупного наблюдательного исследования Aerobics Center Longitudinal Study со средним периодом наблюдения 6,4 года. Вывод звучит практично: чем выше становится физическая подготовленность, тем ниже риск смерти.

Есть и конкретные цифры. Улучшение выносливости всего на 1 MET (метаболический эквивалент; условная единица, связанная с энергозатратами в покое сидя) ассоциировалось со снижением общей смертности на 15% и сердечно-сосудистой смертности на 19%.

Для людей с избыточным весом и ожирением назначение упражнений помогает улучшать метаболический статус: снижать артериальное давление, "плохой" холестерин и уровень глюкозы. А у людей с ожирением и диабетом регулярная физическая активность в объёме 150 минут в неделю связывалась со снижением общей смертности на 30-40% и сердечно-сосудистой — на 25-40%.

Вес может стоять, а здоровье — улучшаться

Один из ключевых тезисов материала: одних упражнений часто недостаточно, чтобы получить значимую потерю веса. Причина — компенсация за счёт питания: после тренировок человек может есть больше, чем планировал, и дефицит "исчезает" незаметно.

Но это не означает, что тренировки бесполезны. Показатели давления, сахара и липидного профиля могут улучшаться даже при стабильном весе, а это напрямую связано с рисками осложнений.

Ещё один важный ориентир — не вес, а талия. Исследования и метаанализы показывают: программы лучше нацеливать на уменьшение окружности талии, потому что этот показатель отражает объём висцерального жира, который тесно связан с метаболическими рисками.

Какие виды нагрузок дают заметные эффекты для талии и висцерального жира

Согласно данным метаанализов, аэробные и "выносливостные" нагрузки умеренной и высокой интенсивности помогают снижать окружность талии и количество висцерального жира. В статье приводятся примеры: походы, бег, велосипед, аквааэробика, а также нордическая ходьба.

Причём речь идёт не только о непрерывной нагрузке, но и о формате интервалов высокой интенсивности. Для многих он удобен тем, что тренировку можно сделать короче, сохранив эффект за счёт смены темпа.

Понятный бытовой вариант такого подхода — интервальная ходьба, где чередование спокойного и более быстрого шага позволяет регулировать нагрузку без сложного оборудования.

Комбинированные программы: аэробика + силовые

Автор отдельно подчёркивает: максимальную пользу для людей с ожирением и диабетом дают программы, которые сочетают аэробные нагрузки и упражнения на сопротивление или силовое укрепление. Важно, что их предлагают делать в разные дни, чередуя типы занятий.

Силовые упражнения (например, приседания, жим, тяга/гребля, работа на тренажёрах) помогают повышать мышечную силу и улучшают углеводный обмен.

Сколько заниматься и почему время суток тоже может иметь значение

Для людей с ожирением и диабетом материал рекомендует ориентироваться на объём около 2,5 часа умеренной или интенсивной физической активности в неделю, если цель — максимальные преимущества для здоровья.

Отдельно отмечается наблюдение из недавних исследований: время дня может влиять на эффект. Утренние занятия, по данным, чаще связывают с большей потерей веса, а тренировки во второй половине дня — с лучшим контролем глюкозы. В реальной жизни это можно подбирать под свой режим и цели, а также учитывать, когда вам проще соблюдать регулярность — например, выбирая время суток для тренировок так, чтобы занятия не конфликтовали со сном и работой.

Что происходит в организме: жир становится "доступнее" для мышц

В статье объясняется, что физическая активность запускает адаптации, которые помогают мобилизовать жиры из жировой ткани (липолиз) и использовать их в мышцах (окисление липидов). Автор упоминает результаты своей команды: выносливостные тренировки повышают чувствительность жировой ткани к гормонам, которые стимулируют липолиз, и частично восстанавливают нарушенные механизмы мобилизации жира у людей с лишним весом и ожирением.

Эти изменения не обязательно приводят к мгновенному снижению массы, но они улучшают метаболический профиль и помогают телу работать более "экономно" и устойчиво.

Сравнение: аэробные тренировки и силовые при лишнем весе

Аэробные нагрузки удобны тем, что их проще масштабировать: можно начать с ходьбы и постепенно повышать темп, длительность или добавлять интервалы. Они особенно хорошо работают для выносливости, сердечно-сосудистой системы и уменьшения талии.

Силовые тренировки сильны тем, что помогают сохранять и наращивать мышечную массу, повышают силу и улучшают контроль сахара, что критично при сочетании ожирения и диабета. Минус в том, что техника и подбор нагрузки требуют аккуратности, особенно на старте.

Лучший вариант, который предлагает материал, — сочетание: аэробика и силовые занятия, разведённые по дням, дают более полный набор эффектов.

Плюсы и минусы физической активности как "терапии"

Выбирать программу стоит так, чтобы она была не героической, а выполнимой. Тогда плюсы станут накапливаться, а минусы — не сорвут мотивацию.

Плюсы: улучшение давления, сахара и липидов; снижение сердечно-сосудистого риска; уменьшение окружности талии и висцерального жира; рост выносливости и силы; повышение качества жизни.

Минусы: вес может снижаться медленнее, чем ожидается; возможна компенсация аппетита; при неправильной технике силовых упражнений есть риск дискомфорта или травм; регулярность требует планирования.

Советы шаг за шагом: как подобрать нагрузки под себя

Начните с безопасного базиса: ходьба, нордическая ходьба, велосипед или плавание подходят многим и позволяют дозировать интенсивность. Сфокусируйтесь на талии, а не только на весах: окружность талии лучше отражает изменения висцерального жира. Составьте график "через день": в один день — аэробная нагрузка, в другой — силовые упражнения или упражнения с собственным весом. Доведите объём до устойчивого: ориентир в 150 минут в неделю или около 2,5 часа умеренной/интенсивной активности можно набирать частями. Подберите время дня под цель и режим: утро может лучше подходить для снижения веса, а вторая половина дня — для контроля глюкозы; важнее всего регулярность. Учитывайте аппетит: после тренировки заранее планируйте приём пищи, чтобы "компенсация" не съела весь эффект. Отслеживайте не только килограммы: давление, самочувствие, выносливость и анализы часто улучшаются раньше.

Популярные вопросы о физических упражнениях при лишнем весе и ожирении

Какие упражнения дают наибольшую пользу для сердца и сосудов?

Наиболее надёжная база — регулярные аэробные нагрузки умеренной интенсивности. Они улучшают выносливость, а рост физической подготовленности связан со снижением смертности.

Сколько нужно тренироваться в неделю, чтобы был эффект?

В материале фигурируют ориентиры 150 минут в неделю, а для максимальных преимуществ при ожирении и диабете — около 2,5 часа умеренной или интенсивной активности в неделю.

Что лучше: кардио или силовые?

Они решают разные задачи. Кардио помогает выносливости и талии, силовые — мышцам и углеводному обмену. Наиболее выгодно сочетание, когда типы нагрузок чередуются по дням.

Если вес не уменьшается, тренировки всё равно работают?

Да. Улучшение давления, сахара и холестерина возможно даже при неизменной массе, а это напрямую связано с риском осложнений.