Главная ошибка после 40 — пытаться сжечь живот. Он уходит другим путём

Живот в среднем возрасте часто становится "упрямым": тренировки вроде есть, а талия реагирует медленно. После 40 лет на ситуацию влияют гормональные сдвиги, замедление обмена веществ и постепенная потеря мышечной массы. Поэтому привычные схемы "чуть больше кардио" работают не у всех и не всегда одинаково. Об этом сообщает Men Today.
Скопление жира в области живота у мужчин после сорока — распространённая история, и она не сводится к одной причине. Сертифицированный фитнес-тренер Бен ЛаНеве связывает проблему с возрастными изменениями гормонального фона: снижением тестостерона, ростом инсулина и общим замедлением метаболизма. В результате организму проще откладывать энергию "про запас", а тратить её в покое становится сложнее, особенно если в расписании мало силовой нагрузки и много сидячих часов.
Ещё одна деталь — мышечная масса. Со временем её становится меньше, а именно мышцы помогают поддерживать более высокий расход энергии в течение дня. Поэтому попытки "сжечь живот" только длительными пробежками иногда дают скромный эффект: калории уходят во время тренировки, но тело не получает достаточно стимула сохранять и наращивать мышечный объём.
Кардиотренировки традиционно ассоциируются с жиросжиганием, и не зря: они помогают тратить энергию, поддерживают сердце и повышают общую двигательную активность. Кейси Ли, сертифицированный персональный тренер, отмечает, что кардио может приносить сильную отдачу, если подойти к нему разумно.
"Кардиотренировки могут затрагивать некоторые базовые принципы силы, а также общую двигательную активность. Короче говоря, кардиотренировки могут дать серьезную отдачу от ваших вложений, если подойти к ним с умом", — объясняет сертифицированный персональный тренер Кейси Ли.
При этом у кардио есть практический минус: чтобы заметно улучшать аэробные показатели и держать стабильный прогресс, часто приходится набирать большой недельный объём умеренной интенсивности. Не у всех есть возможность тратить на это несколько часов, а при хаотичном графике мотивация обычно падает быстрее.
Силовые тренировки работают иначе. Они не всегда дают огромный расход калорий "здесь и сейчас", зато меняют состав тела: поддерживают или увеличивают мышечную массу, помогают выглядеть более подтянутым и держать форму в быту. Важно и то, что силовые можно организовать без сложной инфраструктуры: дома, с разборными гантелями или собственным весом.
Кай Циммер подчёркивает, что силовые полезны для обмена веществ и возрастных гормональных изменений, а эффект от них ощущается в течение дня — за счёт повышенного расхода энергии после тренировки.
"Силовые тренировки наращивают мышцы, ускоряют обмен веществ и помогают сбалансировать гормоны, уровень которых начинает снижаться с возрастом. Они не сжигают много калорий сразу, но зато помогают сжигать больше калорий в течение всего дня", — объяснил тренер Кай Циммер.
Однако у силовых есть и требовательность к технике. Если в кардио можно просто идти или бежать заданное время, то в работе с отягощениями приходится следить за движением, объёмом, отдыхом и постепенным ростом нагрузки. Именно прогрессия — добавление повторений, веса или сложности — делает силовые "работающими" в долгую.
Эксперты сходятся в одном: противопоставлять эти подходы невыгодно. Кардио помогает тратить калории и поддерживать здоровье сердца, силовые — удерживать мышцы и формировать внешний вид, включая талию. Кейси Ли описывает это контрастно: кардио может сделать вас "уменьшенной версией себя", а силовые создают мышечную основу, которая меняет контуры тела.
Бен ЛаНеве делает акцент на корректировке программы: в среднем возрасте важно поддерживать мышцы силовыми упражнениями и не бросать регулярное кардио. Он также напоминает, что ключевым фактором остаётся постоянство и постепенное усложнение нагрузки.
"С достижением среднего возраста мы теряем мышечную массу, и наш гормональный фон меняется. Это означает, что мы сжигаем меньше калорий в состоянии покоя, становится легче набирать вес. Чтобы поддерживать активный метаболизм, тренировки следует скорректировать, включив в них больше силовых упражнений для поддержания мышечной массы и регулярные кардиотренировки для здоровья сердца", — рассказал сертифицированный фитнес-тренер Бен ЛаНеве.
Если времени мало, Циммер предлагает сделать ставку на интенсивность и круговой формат: несколько сложных упражнений подряд, интервалы работы и отдыха, несколько раундов. Такая схема одновременно нагружает мышцы и повышает пульс — то есть объединяет "два мира" в одной сессии. В этой логике особенно важна стабильность корпуса: она помогает безопаснее выполнять движения и лучше "собирать" талию за счёт мышечного тонуса и контроля, поэтому в программу нередко добавляют упражнения для максимального эффекта.
Кардио чаще выигрывает, когда цель — поддерживать сердечно-сосудистую систему, увеличить общий расход энергии и постепенно снижать долю висцерального жира за счёт регулярности. Оно хорошо ложится в формат прогулок, велосипеда, плавания и других умеренных нагрузок, особенно если вы способны выдерживать нужный недельный объём.
Силовые чаще выигрывают, когда важны форма тела и "качество" массы: мышцы становятся плотнее, растёт сила, повышается расход энергии в покое. Этот вариант удобен тем, что не требует много времени на одну сессию, но требует внимания к технике и прогрессии.
Комбинированный подход обычно даёт наиболее предсказуемый результат для талии: силовые создают основу, а кардио помогает держать баланс энергии и улучшать выносливость. Важно и то, что кардио может быть разным: кому-то подходит бег, кому-то — интервалы на велосипеде, а кому-то — спокойная ходьба на дорожке, если техника не "съедает" эффективность.
Перед выбором акцентов полезно трезво оценить, что именно вы готовы делать регулярно.
Кардио даёт заметный расход калорий и поддерживает сердце, но часто требует времени и терпения, чтобы накопить объём и увидеть устойчивый эффект.
Силовые меняют композицию тела и поддерживают метаболизм, но требуют контроля техники, восстановления и постепенного увеличения нагрузки.
Круговые силовые с короткими паузами помогают тем, у кого есть всего 20-30 минут, но они "плотные" по ощущениям и подходят не всем в период стресса или недосыпа.
Сделайте базой 2-3 силовые тренировки в неделю с упражнениями на крупные группы мышц и постепенным ростом нагрузки.
Добавьте 2-4 кардиосессии в удобном формате: ходьба, велосипед, эллипсоид, бег трусцой — главное, чтобы это реально выполнялось каждую неделю.
Следите за регулярностью: пропуски и "рывки" сильнее тормозят прогресс, чем неидеальный выбор упражнений.
Оставляйте время на восстановление: сон и паузы между тяжёлыми тренировками влияют на аппетит, стресс и общий баланс энергии.
Поддерживайте принципы сбалансированного питания: эксперты отдельно подчёркивают, что без привычек образа жизни тренировки дают меньший эффект.
Если у вас всего 30 минут, чаще практичнее круговая силовая тренировка с высокой плотностью работы: она нагружает мышцы и поднимает пульс. Но при хронической усталости спокойное кардио может быть устойчивее для режима.
Кардио помогает тратить калории, но после 40 лет без силовых проще терять мышечную массу и получать менее выраженные изменения в силуэте. Поэтому многие эксперты советуют сочетать оба направления.
Точные сроки зависят от режима, питания и восстановления. На практике результат обычно становится заметнее, когда тренировки регулярны и нагрузка постепенно растёт, а не повторяется по одной и той же схеме месяцами.
Тренировка пресса полезна для контроля корпуса, но форму талии чаще сильнее меняют базовые силовые движения и общий баланс активности и питания. Изолированные упражнения на пресс редко решают задачу в одиночку.
