Похудеть мало: вес возвращается, если не победить одну вещь внутри организма

Аэробные упражнения полезны для снижения висцерального жира — эксперты по фитнесу

Во всём мире стремительно растёт число людей, сталкивающихся с избыточным весом и ожирением, и масштабы проблемы давно вышли за рамки индивидуальных историй. Такие данные подтверждают, что речь идёт о серьёзном вызове для глобального здравоохранения.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info талия спорт женщины

На этом фоне люди всё чаще задаются вопросом, как безопасно и устойчиво снижать вес. Об этом сообщает издание The Conversation.

Почему ожирение стало глобальным вызовом

По оценкам Всемирной организации здравоохранения сегодня более 2,5 миллиарда взрослых имеют избыточный вес или ожирение. Эта цифра отражает не просто статистику, а реальность, в которой лишние килограммы сопровождаются повышенным риском тяжёлых заболеваний. К ним относятся диабет 2 типа, различные почечные нарушения, инфаркты и инсульты — заболевания, которые серьёзно влияют на качество и продолжительность жизни.

Но важно понимать: ожирение — это не просто результат избытка калорий. На него воздействуют психологические, социальные, эмоциональные и поведенческие факторы. У многих людей лишний вес связан со стрессом или депрессивными состояниями, которые могут нарушать режим питания и снижать мотивацию к активности. Финансовые трудности, перегрузки на работе, семейные переживания — всё это создаёт почву для эмоционального переедания.

Современный образ жизни также подталкивает к набору веса: мы больше сидим, меньше движемся, а продукты с высокой калорийностью доступны буквально в двух шагах. Всё это формирует условиях, при которых предотвратить прибавку веса сложно, а удержать достигнутый результат — ещё сложнее.

Почему лечение ожирения требует комплексного подхода

Так как у ожирения множество причин, единственный путь к успеху — учитывать их одновременно. Лучшие результаты показывают программы, в которых с человеком работает команда специалистов: психологи, диетологи и врачи. Такой подход позволяет учитывать психическое состояние, пищевые привычки, уровень активности, хроничesкие заболевания и мотивацию.

Особенно важен этот метод для людей с преддиабетом. Это состояние, когда уровень сахара в крови уже повышен, но ещё не достигает порога диабета. Исследования подтверждают: изменение образа жизни под контролем профессионалов значительно снижает вероятность развития диабета.

Хотя снижение веса на 5-7% уже приносит ощутимую пользу, учёные из Тюбингена обнаружили, что эффективность возрастает, если одновременно снижать вес и контролировать уровень сахара в крови. Эта стратегия помогает уменьшить риски осложнений, в том числе повреждения почек и нарушения микроциркуляции.

Висцеральный жир и его влияние на здоровье

Одним из факторов, который делает ожирение опасным, является висцеральный жир — жир, который накапливается вокруг внутренних органов. Он более вреден, чем подкожный, поскольку провоцирует воспалительные процессы и ослабляет чувствительность к инсулину. Это способствует росту уровня сахара в крови и развитию метаболических заболеваний.

Хорошая новость заключается в том, что висцеральный жир хорошо поддаётся коррекции. Регулярные аэробные тренировки, питание с высоким содержанием полезных жиров — например, орехов, семечек, рыбы, растительных масел — помогают снизить его количество. Особенно эффективной считается средиземноморская диета с её акцентом на цельные продукты, овощи, рыбу, полезные жиры и нежирные белки.

Однако главный вызов — сохранить результат. Многие люди после успешного снижения веса сталкиваются с возвратом прежних привычек и повторным набором массы. Это возвращает прежние риски: повышение давления, сахара и холестерина. Такой цикл эмоционально истощает, заставляя искать дополнительные варианты поддержки.

Когда нужны лекарства и хирургия

Новым этапом в лечении ожирения стало появление препаратов класса ГПП-1. Они были разработаны для лечения диабета, но показали выраженный эффект снижения веса. Эти препараты имитируют гормон, выделяемый кишечником после еды, усиливая чувство сытости и регулируя выработку инсулина.

Тем не менее их популярность вызывает вопросы — особенно когда их используют без медицинских показаний. Побочные эффекты (тошнота, рвота и более серьёзные реакции) требуют врачебного контроля, а долгосрочные последствия для людей с нормальным весом пока изучаются.

К минусам относится и то, что после прекращения приёма препарата вес часто возвращается. Это делает лечение длительным и требует постоянной поддержки.

Для людей с тяжёлым ожирением может рассматриваться бариатрическая хирургия — процедуры, уменьшающие объём желудка или изменяющие гормональную регуляцию. Такие операции помогают добиться значительного и устойчивого снижения веса и снижают риск заболеваний, связанных с ожирением. Не всем подходит такой метод, но при необходимости он остаётся одним из самых эффективных.

Современные исследования направлены на создание препаратов нового поколения, которые воздействуют сразу на несколько гормонов кишечника. Они потенциально могут приблизить эффект к результатам хирургического вмешательства, но пока находятся на стадии клинических испытаний.

Сравнение: диета vs. медикаментозная терапия

Здоровое питание остаётся основой борьбы с ожирением. Средиземноморская диета улучшает метаболизм, снижает воспаление и поддерживает нормальный уровень сахара в крови. Она делает питание разнообразным и насыщенным полезными веществами.

Медикаменты, в свою очередь, подходят людям, которым сложно добиться результата только диетой и тренировками. Они помогают контролировать аппетит и уровень сахара, но без изменения образа жизни эффект нестабилен.

Таким образом, диета создаёт фундамент, а препараты усиливают результат, если назначены врачом.

Плюсы и минусы различных методов снижения веса

Эффективность методов зависит от индивидуальных характеристик, и каждый путь имеет свои особенности.

Преимущества традиционного подхода:

улучшение работы сердца и сосудов

снижение уровня сахара и холестерина

формирование устойчивых полезных привычек

отсутствие побочных эффектов медикаментов

Преимущества медикаментозных методов:

быстрый эффект

помощь людям с тяжёлым ожирением

поддержка контроля аппетита и сахара

Недостатки разных подходов могут включать:

сложность долгосрочного соблюдения диеты

возврат веса после прекращения терапии

необходимость врачебного контроля

возможные побочные реакции

Главное — подобрать стратегию, которая подходит конкретному человеку и может быть сохранена в течение долгого времени.

Советы для устойчивого снижения веса

Увеличивайте физическую активность постепенно, сочетая аэробные тренировки и силовые нагрузки. Стройте рацион на цельных продуктах, включая полезные жиры и клетчатку. Следите за уровнем сахара в крови, особенно при наличии преддиабета. Используйте поддержку специалистов — психологов, диетологов, врачей. Рассматривайте медикаменты или хирургические методы только при наличии медицинских показаний.

Популярные вопросы о снижении веса и борьбе с ожирением

1. Можно ли похудеть только диетой?

Да, но сочетание питания и активности значительно эффективнее и устойчивее.

2. Какой тип упражнений лучше всего снижает висцеральный жир?

Аэробные тренировки в сочетании с силовыми нагрузками дают оптимальный результат.

3. Когда стоит рассматривать препараты ГПП-1?

Только после консультации с врачом и при наличии медицинских показаний, связанных с ожирением.