Ирина Кудряшова

Кубики растут зимой, а не летом: неожиданная правда о том, когда нужно тренировать пресс

Излишняя амплитуда снижает эффективность упражнений на пресс
Спорт

Осенью и зимой многие уходят в режим набора массы, и кажется, что "кубики” можно отложить до весенней сушки. Но именно в период профицита у организма обычно хватает ресурсов, чтобы укреплять мышцы живота и улучшать технику работы корпусом. Пресс не становится видимым без снижения процента жира, зато в холодный сезон можно заложить основу, которая потом проявится быстрее и качественнее. Об этом сообщает Alexfitness.

Девушка выполняет упражнение на спине
Девушка выполняет упражнение на спине

Почему пресс важен не только ради "кубиков"

Новички часто мечтают прокачать то, что заметнее в одежде: руки, плечи, ягодицы. Пресс при этом всё равно остаётся общей целью, потому что он влияет не только на внешний вид, но и на ощущение собранности тела. Сильные мышцы живота помогают лучше контролировать положение таза и корпуса в базовых движениях, а значит, косвенно улучшают качество приседаний, тяг, жимов и даже обычной осанки.

Есть и психологический момент: живот — область, где жир обычно уходит медленнее, и это делает тему пресса особенно "продаваемой”. Отсюда поток обещаний про быстрый рельеф с помощью поясов, наклеек, кремов или "устройств для идеального пресса". Такие решения часто подают как короткий путь, хотя реальный результат держится на привычных вещах: тренировке мышц, контроле питания и терпении.

Мифы о прессе, которые мешают прогрессу

Один из самых живучих мифов — что пресс нужно "удивлять” десятками разных упражнений, иначе он не растёт. На практике эффективность даёт не разнообразие ради разнообразия, а понятная механика движения и стабильная нагрузка. Второй миф — что тысячи повторений обязательно сделают талию тонкой и "сожгут” жир на животе. Локально жир не "тает” от работы конкретной мышцы: тренировка укрепляет пресс, а рельеф проявляется, когда снижается общий процент жира.

Третий миф связан с ощущениями. Многие гонятся за жжением и усталостью, но забывают, что мышцы живота тоже работают по общим принципам силовой подготовки. Если делать движение рывками, с большой амплитудой и без контроля, усталость будет, а целевая работа — хуже.

Главное движение: почему скручивания остаются базой

Смысл работы мышц живота в том, чтобы приближать верхнюю часть туловища к нижней. Именно поэтому скручивание — центральный паттерн для пресса: лопатки слегка отрываются от пола, живот сокращается и "сворачивает” корпус. Различные варианты — это по сути изменения угла, длины рычага и точки приложения усилия.

Многие упражнения "на пресс” подключают дополнительные группы мышц: сгибатели бедра, стабилизаторы, мышцы спины. Это не делает их бесполезными, но меняет акценты. Если цель — именно целевая прокачка мышц живота, проще всего начинать с техничного скручивания и довести его до автоматизма, а уже потом расширять арсенал.

Техника скручиваний: как сделать упражнение работающим

Техника здесь важнее амплитуды. Достаточно небольшого подъёма, когда лопатки отрываются от пола, а живот ощутимо сокращается. Дальше превращать движение в "подъём корпуса в сидячее положение” не нужно: там нагрузка часто смещается на сгибатели бедра и поясницу.

Дыхание помогает держать контроль. Подъём обычно делают на выдохе, возвращение — на вдохе, плавно и без рывков. Руки не должны "тянуть” голову, а шея — перенапрягаться. Ещё один ориентир — поясница: если она начинает сильно отрываться из-за желания подняться выше, значит амплитуда стала чрезмерной и упражнение теряет смысл, а риск дискомфорта в спине растёт.

Обратные скручивания: тот же принцип, другая сторона движения

Обратные скручивания строятся на той же логике, только вектор меняется: таз подтягивается к груди. Здесь часто ошибаются, превращая упражнение в махи ногами. Эффект появляется не от того, что колени поднялись выше, а в момент, когда таз подкручивается и поясница слегка отрывается от пола.

Иногда говорят про "верхний” и "нижний” пресс как про отдельные мышцы. На деле прямая мышца живота единая, просто разные варианты скручиваний меняют распределение нагрузки и делают тренировку разнообразнее. Поэтому разумный подход — сочетать классические и обратные варианты, сохраняя качество движения.

Упражнения на пресс и "чудо-тренажёры"

Тренажёры и гаджеты нередко продают как способ "ускорить” результат, но большинство из них всё равно сводится к скручиванию. Домашний коврик и правильная техника часто дают тот же паттерн движения без лишних расходов. Фитбол или опоры могут быть полезны как инструмент для разнообразия и ощущения амплитуды, но они не заменяют понимание, где именно должно сокращаться.

Чудо-средства вроде поясов и наклеек обычно апеллируют к идее "мышцы сокращаются сами”. Даже если ощущение есть, это не отменяет базовых условий: мышце нужна регулярная нагрузка и прогрессия, а рельеф зависит от общего питания и процента жира. Поэтому при выборе между "устройством” и качественной привычкой тренироваться чаще выигрывает второе.

Плюсы и минусы активной тренировки пресса в период набора массы

Период профицита калорий может быть удачным временем для укрепления мышц живота, но важно понимать его особенности.

Плюсы:

  • энергии обычно больше, поэтому легче держать технику и добавлять нагрузку;
  • пресс быстрее адаптируется к регулярной работе, когда восстановление стабильнее;
  • укрепление корпуса помогает качественнее выполнять базовые упражнения.

Минусы:

  • визуально кубики могут не проявляться, что иногда демотивирует;
  • при спешке и большой амплитуде возрастает риск перегрузить поясницу;
  • излишнее количество повторов без контроля даёт усталость, но не всегда даёт рост.

Как качать пресс правильно

  1. Определите цель: укрепление корпуса и качество движения в приоритете, рельеф — следствие снижения процента жира.
  2. Сделайте базой скручивания: небольшая амплитуда, контроль сокращения, плавный темп.
  3. Следите за поясницей: если она "выпрыгивает” из-за желания подняться выше, уменьшайте амплитуду.
  4. Добавьте обратные скручивания: концентрируйтесь на подкручивании таза, а не на махах ногами.
  5. Уберите рывки: быстрые повторения ухудшают технику и повышают риск дискомфорта.
  6. Держите умеренный объём: обычно достаточно 2-3 подходов по 15-20 качественных повторов.
  7. Не заменяйте тренировку аксессуарами: гаджеты не важнее регулярности, техники и питания.

Популярные вопросы о тренировке пресса

Можно ли "убрать живот" одними упражнениями на пресс

Упражнения укрепляют мышцы, но уменьшение жира в области талии связано со снижением общего процента жира. Поэтому тренировка пресса и питание работают в связке.

Что лучше: скручивания или подъёмы ног

Оба варианта могут быть полезны, но важно, что именно вы делаете. Скручивания дают понятное сокращение мышц живота, а в обратных скручиваниях ключевой момент — подкручивание таза, а не просто подъём ног.

Сколько раз в неделю тренировать пресс

Частота зависит от восстановления и общего плана тренировок. Обычно лучше выбрать регулярный, но умеренный объём, чем устраивать редкие "марафоны” на сотни повторов.

Нужны ли тренажёры для пресса, чтобы был результат

В большинстве случаев нет: базовые движения можно выполнять на полу, а прогресс зависит от техники, регулярности и постепенного усложнения, а не от стоимости оборудования.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
мышцы спорт фитнес
