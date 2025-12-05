Когда тренировка выходит из-под контроля: свободные веса разрушают тело быстрее, чем приносят результат

Рост травм при жиме лёжа объяснил специалист Марсио Аталла

В последние годы силовые тренировки стали частью повседневной жизни миллионов бразильцев, и спортзалы по всей стране фиксируют устойчивый рост интереса к работе с отягощениями.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Daniel Yarnall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт, упражнения, штанга

Однако за популярностью нередко скрываются риски, связанные с неправильным использованием оборудования. Несчастный случай, произошедший с 55-летним Рональдом Хосе Сальвадором Монтенегро, стал напоминанием о том, насколько важны осторожность и грамотное руководство. Об этом сообщает GLOBO.

Почему силовые тренировки требуют особого внимания

Приток новых посетителей в спортзалы закономерно увеличивает нагрузку на тренажёрные зоны, где чаще всего используются свободные веса. Несмотря на то что такие занятия укрепляют мышцы и улучшают общее физическое состояние, неправильная техника или неумеренность могут сделать их опасными.

Недавняя трагедия с мужчиной, погибшим во время жима лёжа после того, как штанга соскользнула и придавила его грудь, вызвала общественный резонанс. Такие случаи встречаются редко, но они происходят именно в тех ситуациях, когда человек работает с весами, не имеющими фиксированной траектории.

Специалисты подчеркивают, что большинство травм возникает не из-за дефектов оборудования, а из-за человеческого фактора — неверной оценки собственных возможностей, ошибки в технике или стремления поднять больший вес, чем позволяет уровень подготовки. Для начинающих атлетов это особенно актуально, ведь отсутствие опыта может приводить к опасным нагрузкам на суставы, позвоночник и мышцы.

Какое оборудование считается наиболее травмоопасным

По наблюдениям инструкторов и тренеров, свободные веса — гантели, штанги и блины — требуют максимальной концентрации. Они не закреплены на конструкции, и любое неудачное движение может привести к падению груза. Такие снаряды используются в базовых упражнениях: жиме лёжа, приседаниях, становой тяге, упражнениях для плечевых мышц.

Тренер Марсио Аталла подчёркивает, что проблемы возникают именно тогда, когда посетитель зала берёт слишком большой вес или выполняет упражнение неправильно.

"Чтобы добиться эффективности в спортзале, важно иметь руководство от человека, который знает, как правильно выполнять движения и не переусердствовать с весом; это основной принцип. Практически 100% травм происходят именно из-за этого", — объясняет он.

В то время как тренажёры с фиксированными грузами направляют движение и уменьшают риск травмы, свободные веса полностью зависят от техники пользователя.

Эксперты напоминают: если в упражнении требуется менять блины, важно внимательно следить за тем, соответствует ли выбранный вес возможностям атлета. Ошибка в оценке нагрузки может привести к опасным последствиям, особенно если упражнение предполагает многократные повторы. При работе с большими весами нередко требуется ассистент, который подстрахует и поможет завершить подход.

Опасность принципа "тренироваться до отказа"

На фоне растущей популярности силовых программ среди любителей укоренилась идея необходимости тренироваться до отказа — доводить мышцы до полной неспособности выполнить движение. Такой подход часто пропагандируют в интернете, что создаёт ложное ощущение обязательности метода.

Марсио Аталла критикует подобный подход.

"Без сомнения, идея заставлять людей продолжать идти до тех пор, пока они не потерпят неудачу, не основана на истине. Можно продолжать идти до тех пор, пока не случится неудача, и всё равно добиваться результатов. Подобные разговоры создают давление на тех, кто только начинает, что может привести к таким случаям, как этот несчастный случай", — комментирует Марсио.

Работа "до отказа" может приводить к переутомлению, мышечным разрывам, потере контроля над снарядом и опасным ошибкам. Это особенно рискованно при жиме лёжа, где соскальзывание штанги может иметь трагические последствия.

Профессиональные тренеры рекомендуют использовать такой метод лишь в присутствии специалиста и не на всех упражнениях. Основой прогресса остаются постепенность, техника и восстановление, а не экстремальные подходы.

Почему важно корректно выбирать рабочий вес

Правильный подбор нагрузки играет ключевую роль в безопасности тренировочного процесса. Согласно рекомендациям специалистов, рабочий вес должен позволять выполнить нужное количество повторений без нарушения техники.

Эдсон Рамос обращает внимание на важность бережного отношения к собственному телу:

"Эта авария служит предупреждением о необходимости быть осторожнее. Нельзя взваливать на человека груз, с которым он не справится; в этом нет необходимости. Человеческое тело не следует превозносить; его нужно уважать, потому что у него есть пределы. Задача профессионалов и учителей — объяснить, что это не обязательно", — отмечает специалист.

При грамотном выборе веса снижается риск сорвать мышцы и суставы, а прогресс становится стабильным. Тренеры советуют увеличивать нагрузку постепенно, отслеживая самочувствие и качество движений.

Сравнение: свободные веса и тренажёры с фиксированной траекторией

Чтобы лучше понять различия между видами оборудования, полезно сравнить их характеристики.

Свободные веса дают большую амплитуду движения, но повышают риск ошибки, так как полностью зависят от пользователя. Тренажёры с фиксированной траекторией направляют движение и уменьшают вероятность травм. Свободные веса позволяют развивать стабилизирующие мышцы, но требуют опыта и контроля. Тренажёры подходят для новичков и безопасного увеличения нагрузки.

Такое сравнение помогает выбрать оптимальный формат тренировки в зависимости от уровня подготовки.

Плюсы и минусы свободных весов

Многие продолжают тренироваться со штангами и гантелями благодаря их высокой эффективности, но важно учитывать особенности метода.

Плюсы:

развитие силы и координации;

возможность выполнять базовые многосуставные упражнения;

широкий диапазон нагрузок;

вовлечение дополнительных мышечных групп.

Минусы:

высокий риск травм при неправильной технике;

необходимость постоянного контроля;

большая зависимость от ассистентов при работе с большими весами;

требования к стабильности суставов и мышц.

Балансирование между преимуществами и рисками помогает принимать взвешенные решения.

Советы шаг за шагом для безопасных тренировок

Всегда начинайте тренировку с разминки, чтобы подготовить мышцы и суставы. Выбирайте вес, который позволяет выполнить упражнение без потери техники. При работе со штангой в жиме лёжа всегда используйте страховщика. Избегайте принципа "до отказа", если тренировки проходят без специалиста.

Эти рекомендации делают занятия не только продуктивными, но и безопасными.

Популярные вопросы о тренировках с отягощениями

Почему свободные веса считаются опаснее тренажёров?

Из-за отсутствия фиксированной траектории любое нарушение техники может привести к потере контроля над снарядом.

Как понять, что вес выбран правильно?

Последние повторения должны даваться с усилием, но без искажений техники и боли.

Можно ли тренироваться до отказа безопасно?

Да, но только под контролем профессионала и не во всех упражнениях, особенно там, где используются тяжёлые веса.