Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Жест Роналду вызвал бурю в Сети — что увидели болельщики в его реакции перед удалением

Доходы Криштиану Роналду достигли $1,4 млрд — Bloomberg
Спорт

За плечами у Криштиану Роналду — 22 года выступлений за национальную сборную и 226 матчей в её составе. И вот, впервые за всю карьеру в сборной, его удалили с поля. На 61-й минуте матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между Ирландией и Португалией Роналду ударил локтем в спину защитника Дару О'Ши.

Португальский футболист Криштиану Роналду
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Португальский футболист Криштиану Роналду

Арбитр Гленн Нюберг показал ему жёлтую карточку. Португалец жестами изобразил вытирание слёз, намекая на кого-то из соперников. После просмотра ВАР судья заменил предупреждение на прямое удаление. Когда Роналду покидал поле, ирландские болельщики подражали его жесту. Хозяева одержали победу со счётом 2:0. Теперь Роналду пропустит матч заключительного тура группового этапа против сборной Армении.

Согласно дисциплинарным правилам ФИФА, игрок может получить двухматчевую дисквалификацию за серьёзное нарушение правил, а за агрессивное поведение — минимум трёхматчевую.

Таким образом, португалец рискует пропустить стартовые игры мирового первенства. Между тем, за клубную карьеру Роналду получил уже дюжину красных карточек.

"В этом эпизоде не было умысла. Это несчастный случай, — прокомментировал главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес. — На видео всё выглядело хуже, чем было в действительности".

Первый футболист — долларовый миллиардер

С юных лет Роналду везде стремился быть первым. Начиная с лиссабонского "Спортинга", где за один сезон он успел сыграть во всех молодёжных и основных составах (до 16, до 17, до 18 лет), и заканчивая включением в список ста самых влиятельных людей мира по версии Time.

Его спортивным достижениям сопутствуют финансовые успехи: Роналду признан самым высокооплачиваемым футболистом в истории — его годовой доход составляет $280 млн. По данным Forbes, $225 млн — это зарплата и бонусы, ещё $55 млн — рекламные и внефутбольные доходы. По подсчётам Bloomberg, общая сумма заработанного им достигла $1,4 млрд.

Три года назад Роналду стал первым человеком в истории, набравшим 500 миллионов подписчиков в Instagram.

Футбольный век — к сорока годам

В феврале 2026 года Криштиану Роналду исполнится 40 лет. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" и лучший бомбардир в истории футбола, вероятно, вскоре покинет не только саудовский клуб "Ан-Наср", но и большой футбол. Он уже заявил, что следующий чемпионат мира станет для него последним — по возрастным причинам.

Говоря о завершении карьеры, легенда мирового футбола оставляет себе год-другой. Забив 953 мяча за клубы и сборную, он не исключает попытки достичь символической отметки в тысячу голов. Почему бы и нет, ведь только Роналду забивал на пяти подряд чемпионатах мира. Если португальцы успешно пройдут квалификацию, текущий цикл станет для него седьмым в финальной стадии мундиаля.

Дети — без уз Гименея

Пять лет он встречался с топ-моделью Ириной Шейк, и вот уже десятый год рядом с ним — Джорджина Родригес. Вокруг пары ходит множество слухов: то они тайно расписались, то собираются пожениться после ЧМ-2026. Его возлюбленная, родившая ему двоих детей, получила обручальное кольцо стоимостью более $5 млн.

Фотография кольца мгновенно стала сенсацией. Тобиас Корминд из лондонского агентства 77 Diamonds предполагает, что вес центрального овального камня составляет около 35 карат. Украшение дополнено боковыми овальными бриллиантами в платиновой оправе, общий вес — 37 карат.

По мнению эксперта, размеры камня сопоставимы со знаменитым бриллиантом грушевидной огранки весом 69,42 карата, который Ричард Бёртон когда-то подарил Элизабет Тейлор. Актёр приобрёл его у Cartier, купивших раритет более чем за миллион долларов на аукционе.

Помолвку с 31-летней аргентинской моделью, по словам Роналду, объявили 11 августа.

"Мне понравилось, что ей было безразлично само кольцо, — признался Роналду в интервью Пирсу Моргану. — Она спросила, честен ли я. И я сказал: "Я хочу тебя и хочу жениться на тебе”".

Футболист, который неоднократно утверждал, что он "не романтик", но проявляет чувства по-своему, отметил, что момент для предложения был идеальным.

"Было около часа ночи. Дочери уже спали, — вспоминает отец пятерых детей. — Один из друзей передал мне кольцо, чтобы я вручил его Джио. И как только я протянул ей кольцо, в комнату вошли двое моих детей и сказали: "Папа, ты подаришь маме кольцо и сделаешь ей предложение”".

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы спорт футбол чемпионат мира
Новости Все >
Казахстан требует возмещения ущерба с Eni — Bloomberg
Регулярные занятия с палкой улучшили координацию движений — медики
Перезимовать маргариткам помогает полутень и дренированная почва
Сбалансированное питание и питьевой режим замедляют старение кожи — дерматологи
Выбираем лучшие сосиски, не потратив лишнего — технолог Рыжков
Блогер Ирина Небога пригласила подписчиков на свои похороны
Вспышка Стрельца A вызвана магнитными процессами — Фелленберг
Россия выпустила стандарт путешествий с питомцами Роскачество
Tesla удешевила Model Y и Model 3 на 15% сообщил Financial Times
Мясо и рыба остаются основными источниками витамина B12 — диетолог
Сейчас читают
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Красота и стиль
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Правильный уход за кожей помогает вернуть здоровый и сияющий цвет лица
Красота и стиль
Правильный уход за кожей помогает вернуть здоровый и сияющий цвет лица
Увлажнение кожи снижает сухость и потерю эластичности
Красота и стиль
Увлажнение кожи снижает сухость и потерю эластичности
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Засор растёт, как снежный ком: половина стакана решает проблему без единого движения
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
Доходы Криштиану Роналду достигли $1,4 млрд — Bloomberg Игорь Буккер Крепкий чёрный чай снижает усвоение витамина С — диетолог Ольга Перепелица Валерия Жемчугова Мемориальную доску Еланской и Коршунову открыли в Москве — Депкультуры Анжела Якубовская
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Последние материалы
В Лионе открывается первый пятизвёздочный отель для кошек — GentleCat
Мясо и рыба остаются основными источниками витамина B12 — диетолог
После развода с Дибровым Полину Диброву пригласили в шоу
Роза Хутор стал победителем Национальной премии Горы России в номинации Умный курорт
Стеклотканевые обои выдерживают до 20 перекрасок — дизайнеры
Винтажные шубы возвращаются в зимнюю моду — стилист Сергей Зверев
Газированная вода делает тесто для пельменей эластичным и удобным для раскатки
Немцев начали пугать катастрофической зависимостью от Китая
Волжское казачье войско направило добровольцев в зону СВО
Школьники Африки смогут воспользоваться льготами при поступлении в НГУ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.