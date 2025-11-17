Жест Роналду вызвал бурю в Сети — что увидели болельщики в его реакции перед удалением

Доходы Криштиану Роналду достигли $1,4 млрд — Bloomberg

За плечами у Криштиану Роналду — 22 года выступлений за национальную сборную и 226 матчей в её составе. И вот, впервые за всю карьеру в сборной, его удалили с поля. На 61-й минуте матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между Ирландией и Португалией Роналду ударил локтем в спину защитника Дару О'Ши.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Португальский футболист Криштиану Роналду

Арбитр Гленн Нюберг показал ему жёлтую карточку. Португалец жестами изобразил вытирание слёз, намекая на кого-то из соперников. После просмотра ВАР судья заменил предупреждение на прямое удаление. Когда Роналду покидал поле, ирландские болельщики подражали его жесту. Хозяева одержали победу со счётом 2:0. Теперь Роналду пропустит матч заключительного тура группового этапа против сборной Армении.

Согласно дисциплинарным правилам ФИФА, игрок может получить двухматчевую дисквалификацию за серьёзное нарушение правил, а за агрессивное поведение — минимум трёхматчевую.

Таким образом, португалец рискует пропустить стартовые игры мирового первенства. Между тем, за клубную карьеру Роналду получил уже дюжину красных карточек.

"В этом эпизоде не было умысла. Это несчастный случай, — прокомментировал главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес. — На видео всё выглядело хуже, чем было в действительности".

Первый футболист — долларовый миллиардер

С юных лет Роналду везде стремился быть первым. Начиная с лиссабонского "Спортинга", где за один сезон он успел сыграть во всех молодёжных и основных составах (до 16, до 17, до 18 лет), и заканчивая включением в список ста самых влиятельных людей мира по версии Time.

Его спортивным достижениям сопутствуют финансовые успехи: Роналду признан самым высокооплачиваемым футболистом в истории — его годовой доход составляет $280 млн. По данным Forbes, $225 млн — это зарплата и бонусы, ещё $55 млн — рекламные и внефутбольные доходы. По подсчётам Bloomberg, общая сумма заработанного им достигла $1,4 млрд.

Три года назад Роналду стал первым человеком в истории, набравшим 500 миллионов подписчиков в Instagram.

Футбольный век — к сорока годам

В феврале 2026 года Криштиану Роналду исполнится 40 лет. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" и лучший бомбардир в истории футбола, вероятно, вскоре покинет не только саудовский клуб "Ан-Наср", но и большой футбол. Он уже заявил, что следующий чемпионат мира станет для него последним — по возрастным причинам.

Говоря о завершении карьеры, легенда мирового футбола оставляет себе год-другой. Забив 953 мяча за клубы и сборную, он не исключает попытки достичь символической отметки в тысячу голов. Почему бы и нет, ведь только Роналду забивал на пяти подряд чемпионатах мира. Если португальцы успешно пройдут квалификацию, текущий цикл станет для него седьмым в финальной стадии мундиаля.

Дети — без уз Гименея

Пять лет он встречался с топ-моделью Ириной Шейк, и вот уже десятый год рядом с ним — Джорджина Родригес. Вокруг пары ходит множество слухов: то они тайно расписались, то собираются пожениться после ЧМ-2026. Его возлюбленная, родившая ему двоих детей, получила обручальное кольцо стоимостью более $5 млн.

Фотография кольца мгновенно стала сенсацией. Тобиас Корминд из лондонского агентства 77 Diamonds предполагает, что вес центрального овального камня составляет около 35 карат. Украшение дополнено боковыми овальными бриллиантами в платиновой оправе, общий вес — 37 карат.

По мнению эксперта, размеры камня сопоставимы со знаменитым бриллиантом грушевидной огранки весом 69,42 карата, который Ричард Бёртон когда-то подарил Элизабет Тейлор. Актёр приобрёл его у Cartier, купивших раритет более чем за миллион долларов на аукционе.

Помолвку с 31-летней аргентинской моделью, по словам Роналду, объявили 11 августа.

"Мне понравилось, что ей было безразлично само кольцо, — признался Роналду в интервью Пирсу Моргану. — Она спросила, честен ли я. И я сказал: "Я хочу тебя и хочу жениться на тебе”".

Футболист, который неоднократно утверждал, что он "не романтик", но проявляет чувства по-своему, отметил, что момент для предложения был идеальным.

"Было около часа ночи. Дочери уже спали, — вспоминает отец пятерых детей. — Один из друзей передал мне кольцо, чтобы я вручил его Джио. И как только я протянул ей кольцо, в комнату вошли двое моих детей и сказали: "Папа, ты подаришь маме кольцо и сделаешь ей предложение”".