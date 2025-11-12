Альберт Саяпов, эксперт по билетным технологиям в FIFA, — об организации Чемпионата мира по футболу в России, Катаре и США

9:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Как устроена "невидимая" инфраструктура крупнейших спортивных событий мира — та, без которой невозможно попасть на стадион, купить билет или обеспечить безопасность сотен тысяч болельщиков? Почему FIFA использует собственные системы шифрования билетов, отказывается от привычных QR-кодов и переходит на NFC? И как технологии, появившиеся на чемпионатах мира в России и Катаре, повлияют на проведение следующего турнира в США, Канаде и Мексике?

Фото: Фото из личного архива Альберта Саяпова Альберт Саяпов, эксперт по билетным технологиям FIFA

Об этом Pravda.Ru поговорила с Альбертом Саяповым, экспертом по билетным технологиям FIFA. Уже восемь лет он отвечает за цифровую инфраструктуру чемпионатов мира по футболу, консультирует оргкомитеты, тестирует системы безопасности и знает, как работает весь билетный цикл — от покупки до прохода через турникет.

— Давайте вспомним 2018 год. Вы участвовали в подготовке к чемпионату мира по футболу в России. Какие задачи тогда стояли перед вами?

— На тот момент в России подобных технологий еще никто не использовал. В частности, речь шла о внедрении шифрованных билетов, регулярном обновлении и передаче ключей безопасности и других мерах, направленных на защиту данных и предотвращение подделок. Эту технологию FIFA привезла вместе со своими требованиями, ведь билетный оператор — это сама FIFA.

Организация не занималась реализацией проектов напрямую, но предоставляла детализированные требования в виде так называемого Stadium Handbook (FIFA SRH). В этом документе были прописаны все нормы.

Поскольку таких решений раньше в России никто не реализовывал, всем подрядчикам, отвечавшим за разные стадионы и системы контроля доступа, нужно было фактически разработать новые решения — систему работы с ключами, алгоритмы взаимодействия с зашифрованными билетами и т. д.

Моя роль заключалась в том, чтобы быть связующим звеном между FIFA и всеми подрядчиками. Я помогал интерпретировать техническую документацию, проводить тесты, выявлять проблемы — особенно в области криптографии и обработки ключей — и добиваться того, чтобы система на каждом этапе работала корректно, без утечек данных и компрометации информации. Важно было убедиться, что ни один элемент цепочки не нарушает требования FIFA и что безопасность остается на максимальном уровне.

— Что изменилось в билетных технологиях с вашей помощью за четыре года — от чемпионата России по футболу до Катара?

— В 2018 году технологии мобильных и электронных билетов только начинали развиваться. Билеты можно было купить онлайн, получить по электронной почте в виде PDF-файла и распечатать или показать штрих-код на экране телефона. Но на практике это было неудобно — нужно было открывать письмо, увеличивать код, подносить телефон к сканеру. Кроме того, такая форма не обеспечивала должного уровня защиты.

К 2022 году ситуация изменилась. Большинство крупных билетных операторов уже имели собственные мобильные приложения, в которых билеты отображались в виде QR-кодов. Однако любые изображения на экране телефона легко подделать — их можно переслать, сделать скриншот или воспроизвести копию. Это создает высокий риск появления контрафактных билетов и перепродаж без контроля со стороны FIFA, а значит, приводит к операционным рискам — избыточному количеству людей у турникетов или в зонах билетных офисах, где решаются проблемы зрителей, у которых возникли проблемы с проходом по билету.

В 2018 году у FIFA еще не было собственного мобильного приложения или "суперапа". А вот к 2022 году, в Катаре, я уже применил полноценную систему мобильных билетов.

Ключевое отличие заключалось в механизме активации билета. QR-код не отображался у зрителя заранее — он появлялся только при непосредственном приближении к стадиону. На стадионе работали специальные устройства — маячки, которые посылали сигнал на мобильное устройство болельщика, активируя билет. Только после этого на экране появлялся уникальный QR-код. Так как технология только внедрялась, мне пришлось разработать процесс проверки каждого маячка, чтобы убедиться, что всё оборудование работает корректно. Кроме того, я автоматизировал настройку системы и составил план размещения устройств на стадионах — с учётом того, чтобы они не конфликтовали с сетями Wi-Fi, рациями и другими каналами связи.

Кроме того, впервые появилась официальная платформа для перепродажи билетов. Если зритель не мог прийти на матч, он мог выставить билет на продажу через систему FIFA — строго по номинальной стоимости, за вычетом небольшой комиссии (около 5-10%).

— Следующий чемпионат мира — в Северной Америке. Какие новшества вы, Альберт, планируете применить там в 2026 году?

— Впервые турнир пройдет сразу в трех странах — в США, Канаде и Мексике. Всего будет 16 стадионов: 3 в Мексике, 2 в Канаде и 11 в США. Матчи пройдут в разных часовых поясах, а турнир впервые примет 48 национальных сборных вместо привычных 32. Это значит не 64 матча, как раньше, а 104 — фактически все увеличилось в полтора-два раза. Соответственно, все — от логистики до технологий — требует масштабирования и обновления.

С точки зрения билетных технологий, это большой шаг вперед. Если в 2018 году мы не использовали мобильные билеты вообще, а в 2022 году соотношение мобильных и бумажных билетов составляло примерно 60% на 40%, то теперь мы нацелены на 99% мобильных билетов.

Бумажные останутся только в исключительных случаях — например, если приложение FIFA недоступно в определенных странах из-за санкций или если зритель не может установить его из магазина приложений. В таких случаях можно будет получить печатный билет со специальной защитой и уникальной технологией печати.

Главный фокус — массовое внедрение NFC-билетов. Северная Америка идеально подходит для этого: по моим оценкам, от 60% до 80% пользователей в регионе уже привыкли к NFC и активно используют его в повседневной жизни — добавляют билеты и карты в Wallet, оплачивают покупки через телефон и т. д.

Альберт Саяпов, эксперт по билетным технологиям в FIFA (справа)

— А можете простыми словами объяснить, как это работает?

— С NFC все проще: билет заранее добавляется в Wallet и при подходе к турникету зритель просто подносит телефон к считывателю. Иногда даже не нужно открывать приложение — система автоматически определяет, что у человека есть билет на этот матч.

Если билетов несколько, устройство предлагает выбрать нужный. Можно свайпнуть — и пропустить другого человека, если, например, у вас несколько билетов для семьи. Это занимает буквально секунды.

Я подсчитал: на предыдущих семи турнирах FIFA, где использовались QR-коды, среднее время прохода зрителя через турникет составляло около 6 секунд. С NFC это время сократится до 3 секунд — практически в два раза. Для стадионов с десятками тысяч болельщиков это колоссальная разница.

— Ваш визионерский взгляд. Если посмотреть на ближайшие годы, а, скажем, лет через десять — какими вы видите билетные технологии будущего?

— Я часто говорю, что сегодня тратить деньги на распознавание лиц при входе на стадион не имеет практического смысла. Это не инвестиция, а, скорее, маркетинг или демонстрация "технологичности". Гораздо разумнее сейчас вкладываться в развитие и обучение пользователей NFC-технологиям, потому что именно они дают реальный эффект — безопасность, удобство и пропускную способность.

Но через десять лет, я уверен, мы придем к тому, что проход на стадион или концерт не будет требовать никаких билетов, устройств или приложений. Все будет происходить бесконтактно — человек просто идет, и система его распознает.

Возможно, даже турникеты исчезнут как класс. Будут открытые проходы, где система заранее знает, кто именно приближается, и кто несет потенциальную угрозу. Таких людей будут останавливать еще до подхода к стадиону. Остальные смогут входить свободно, без задержек и проверок. Это и есть то будущее, к которому мы движемся: бесконтактный проход, без предъявления билета или телефона.

Я думаю, что подобные технологии, появятся где-то к 2034-2038 годам — уже сейчас я занимаюсь разработкой требований для систем контроля доступа к чемпионатам мира, которые пройдут через 9-13 лет. Хотя стоит отметить, что FIFA традиционно внедряет новые решения довольно осторожно. Требования чемпионатов мира обновляются, но не так быстро, как развиваются технологии в мире.